مطعم "ذا أورتسين": تجربة طعام راقية في قلب دبي
يقع مطعم "ذا أورتسين" داخل مركز دبي المالي العالمي المزدحم، ويقدم تجربة طعام راقية تجمع بين الأناقة والأصالة ولمسة من السحر الأوروبي. يستكشف هذا التقرير زيارتي الأخيرة لهذا المطعم الإيطالي.
الأجواء والمكان
عند دخولك إلى "ذا أورتسين"، سيتم استقبالك بأجواء مفعمة بالحيوية والطاقة الإيجابية، مما يجعله مكاناً مثالياً لتناول الغداء. تخلق التصميمات الداخلية الدافئة للمطعم، جنباً إلى جنب مع القطع الفنية الفريدة من الفنانين الإقليميين والعالميين المشهورين، جمالية خالدة تجمع بين الحداثة والتقليدية. كما يضيف بار المشروبات الاستثنائي، الذي يتمتع بشعور من السحر الأوروبي، طبقة إضافية من الرقي إلى المكان. تنقل ديكورات وأجواء ذا أورتسين الضيوف بسهولة إلى أرض الجمال الإيطالي.
خدمة
كان طاقم العمل في ذا أورتسين ودوداً للغاية ومضيافاً، مما عزز تجربة تناول الطعام بشكل عام. منذ اللحظة التي دخلنا فيها، تم التعامل معنا بحرارة واحترافية، مما جعلنا نشعر وكأننا ضيوف ذو قيمة.
أطباق مميزة
بدأت مغامرتنا بوجبة شهية تمثلت في طبق كارباتشيو دي مانزو وطبق بوراتينا الشهير. يتكون طبق كارباتشيو دي مانزو من شرائح رقيقة من لحم البقر من نوع فاسونا، مُغطاة بزيتون تاجياسكا، وبراعم نبات القبّار، والطماطم المجففة، مع جبن بارميجيانو ريجيانو الذي يبلغ عمره 24 شهراً. كان مزيج النكهات رائعاً، مما رفع من مستوى الوجبة بشكل عام. أما طبق بوراتينا، فهو عبارة عن جبنة بوراتا من أبوليا متبلة بسلطة الطماطم الحلوة، والريحان، والبصل الأحمر، مع لمسة من صلصة الليمون من أمالفي. كانت هذه البداية ممتعة، استمتعنا بها كثيراً.
بالنسبة للطبق الرئيسي، اخترت معكرونة تاغليتل أل ليمون دي أمالفي المصنوعة منزلياً. كانت المعكرونة الطازجة المنكهة بليمون أمالفي، مع لمسة من الجبنة البيضاء والفلفل الوردي، مزيجاً متناغماً يجمع بين النكهة الغنية والكريمة. أما ضيفي، فقد اختار طبق بولو أي سبانكي ، الذي يتميز بدجاج محشو بشكل مرضي بالسبانخ وجبن البارميزان ريجيانو البالغ من العمر 24 شهراً، ومصحوباً بهريس البطاطا الحلوة والملفوف الأحمر. كان هذا الطبق طرياً ومشبعاً، وهو شهادة حقيقية على خبرة الشيف.
اختتمنا وجبتنا بفطيرة تورتا آل فورماجيو، وهي كعكة جبن كريمية بالكرز مع آيس كريم الزبادي الحامض. تركت هذه الحلوى انطباعاً لا ينسى، وختمت تجربة تناول الطعام لدينا بشكل مثالي.
الموقع والقيمة
يقع مطعم ذا أورتسين داخل فندق ولدروف أستوريا الفاخر في مركز دبي المالي العالمي، مما يجعله خياراً مثالياً لتناول غداء عمل. تقدم قائمة الغداء الجديدة المكونة من ثلاثة أطباق، والمتاحة من الساعة 12 ظهراً حتى 3 مساءً، بسعر 135 درهماً إماراتياً فقط للشخص الواحد، مما يعكس قيمة ممتازة. سواء كنت في اجتماع مع عميل أو تستمتع بموعد غرامي، يوفر ذا أورتسين ملاذاً مثالياً بعيداً عن صخب دبي السريع، مما يضمن لك تجربة مميزة لا تُنسى.
الأوسمة
لا يُعتبر مطعم ذا أورتسين مجرد مطعم إيطالي عادي، بل هو وجهة بارزة في عالم الطهي اكتسبت شهرة واسعة. فقد حاز على جائزتين من جوائز جولت وميلو الإماراتية، وظهر في دليل ميشلان المرموق لمدة ثلاث سنوات متتالية، بالإضافة إلى تصنيفه ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً في العالم. تعزز هذه الجوائز مكانته كواحد من أكثر وجهات تناول الطعام الإيطالي شهرة في دبي، مما يجعله خياراً مثالياً لعشاق المأكولات الإيطالية الأصيلة.
خاتمة
باختصار، يقدم مطعم ذا أورتسين تجربة طعام مميزة تتميز بأجوائه الأنيقة وخدمته الودودة. ويحافظ مطعم ذا أورتسين على أجواء ساحرة تجعله وجهة تستحق الزيارة، وخاصة لأولئك الذين يبحثون عن مكان لطيف للقاءات العمل أو الاجتماعات. إنه مكان يمكنك فيه الاستمتاع بالمحيط الأنيق وتناول وجبة لائقة، مما يجعله خياراً يجب مراعاته عند التواجد في منطقة مركز دبي المالي العالمي.
التفاصيل:
مواعيد غداء العمل: من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 3 ظهراً
ساعات العمل العامة: الجمعة - السبت: 12 ظهراً - 11:30 مساءً؛ الأحد - الخميس: 12 ظهراً - 10:30 مساءً
الموقع: فندق والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي
الاتصال والحجز: 04 338 8133
الموقع الإلكتروني: https://www.theartisan.ae/
انستجرام: @theartisandubai
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