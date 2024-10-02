مطعم "ذا أورتسين": تجربة طعام راقية في قلب دبي

بدأت مغامرتنا بوجبة شهية تمثلت في طبق كارباتشيو دي مانزو وطبق بوراتينا الشهير. يتكون طبق كارباتشيو دي مانزو من شرائح رقيقة من لحم البقر من نوع فاسونا، مُغطاة بزيتون تاجياسكا، وبراعم نبات القبّار، والطماطم المجففة، مع جبن بارميجيانو ريجيانو الذي يبلغ عمره 24 شهراً. كان مزيج النكهات رائعاً، مما رفع من مستوى الوجبة بشكل عام. أما طبق بوراتينا، فهو عبارة عن جبنة بوراتا من أبوليا متبلة بسلطة الطماطم الحلوة، والريحان، والبصل الأحمر، مع لمسة من صلصة الليمون من أمالفي. كانت هذه البداية ممتعة، استمتعنا بها كثيراً.