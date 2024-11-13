مطعم جورجي في دبي يقدم "خشبوري"عملاق بطول 60 سم

هل ترغب في تذوق هذه الوجبة اللذيذة هنا في دبي؟ اجمع أصدقاءك - واستعد، فأنت بحاجة لتجربتها. يقدم مطعم شفيلي في دبي ما يسمى بـ (XXXL Khachapuri)، وهو عبارة عن خبز بطول 60 سم مع 1700 جرام من الجبن المذاب وثماني بيضات. ننصحك بدعوة ثمانية إلى عشرة أشخاص معك لتناول هذه الوجبة العملاقة (ولكن من الممكن أيضاً أن تأخذ منها لكلابك في المنزل). وبسعر 490 درهماً إماراتياً، يتوفر (XXXL Khachapuri) في فروع شفيلي في نخيل مول ودبي هيلز مول ودبي فيستيفال سيتي وأبوظبي جاليريا مول.