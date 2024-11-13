مطعم جورجي في دبي يقدم "خشبوري"عملاق بطول 60 سم
إن وصفه بطبق الخبز والجبن لن يفي بالغرض، حيث أن "الخشبوري"، وهو ابتكار جورجي يحتوي على قاعدة من الخبز تتدفق منها حشوة الجبن ويزينها البيض، هو احتفاء بمزيج تلك المكونات.
بحسب موقع ناشيونال جيوغرافيك إن مصطلح "الخشبوري" يأتي من الكلمات الجورجية التي تُترجم إلى خاتشو (جبنة كريمة) وبوري (خبز).
هناك العديد من أنواع الخبز المحشو - الخبز السفانيتي، على سبيل المثال، من مقاطعة سفانيتي، في الشمال الغربي - ولكل منطقة روايتها الخاصة عن كيفية ظهور هذا الطعام الشهي.
هل ترغب في تذوق هذه الوجبة اللذيذة هنا في دبي؟ اجمع أصدقاءك - واستعد، فأنت بحاجة لتجربتها. يقدم مطعم شفيلي في دبي ما يسمى بـ (XXXL Khachapuri)، وهو عبارة عن خبز بطول 60 سم مع 1700 جرام من الجبن المذاب وثماني بيضات. ننصحك بدعوة ثمانية إلى عشرة أشخاص معك لتناول هذه الوجبة العملاقة (ولكن من الممكن أيضاً أن تأخذ منها لكلابك في المنزل). وبسعر 490 درهماً إماراتياً، يتوفر (XXXL Khachapuri) في فروع شفيلي في نخيل مول ودبي هيلز مول ودبي فيستيفال سيتي وأبوظبي جاليريا مول.
المطعم مفتوح من الاثنين إلى الأحد.