مطعم"موسام": رحلة عبر الفصول والنكهات قرب برج خليفة

كان طبق "دال ماخني" ، الذي تم طهيه ببطء لمدة 24 ساعة، طبقًا شهيًا للغاية، وكريميًا، وزبدانيًا، ولذيذًا. وكان لدجاج التندوري الصغير نكهة مدخنة رائعة، متوازنة مع غارام ماسالا واللبنة. ولكن ما الذي أذهل الجميع حقًا؟ برياني نظامي مورغ، الذي كان عطريًا، ومليئًا بالنكهة، وكان كل قضمة منه أشبه بمهرجان من التوابل.