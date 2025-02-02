مطعم"موسام": رحلة عبر الفصول والنكهات قرب برج خليفة
تعني كلمة "موسام" الفصول باللغة الهندية، وصدقني، سيأخذك هذا المكان في رحلة عبر فصول مختلفة، من النكهات والحالات المزاجية والتجارب. مع إطلالة مذهلة على برج خليفة، وديكورات داخلية أنيقة، وقائمة طعام تفاجئك في كل منعطف، فهو أكثر من مجرد وجبة، بل إنه أجواء متكاملة.
المقبلات التي تضفي أجواءً منعشة:
كان طبق "داهي بهالا" و"شات الكسافا" خفيفًا وحامضًا ومتبلًا بشكل مثالي، مثل النسيم البارد في فترة ما بعد الظهيرة في الصيف. أما طبق السمبوسة المقرمشة المغموسة في كاري البازلاء البيضاء الغني، فكان أشبه بدفء الشتاء المريح.
الأغاني الرئيسية التي تضرب النوتات الصحيحة:
كان طبق "دال ماخني" ، الذي تم طهيه ببطء لمدة 24 ساعة، طبقًا شهيًا للغاية، وكريميًا، وزبدانيًا، ولذيذًا. وكان لدجاج التندوري الصغير نكهة مدخنة رائعة، متوازنة مع غارام ماسالا واللبنة. ولكن ما الذي أذهل الجميع حقًا؟ برياني نظامي مورغ، الذي كان عطريًا، ومليئًا بالنكهة، وكان كل قضمة منه أشبه بمهرجان من التوابل.
المتعة غير المتوقعة:
كان طبق الأفوكادو المشوي مع الفلفل الحار والبصل والتمر الهندي من الأطباق المميزة. لا نرى الأفوكادو عادة في المطبخ الهندي، ولكن هذا الطبق كان مبتكرًا ولذيذًا في نفس الوقت.
الحلويات والمشروبات - النهاية المثالية:
وكانت حلوى "كيساري راسمالاي"، وجلاب جامون، وحلوى جاجار بمثابة نهاية حلوة لهذه الرحلة. كان لكل منها مذاق محلي الصنع، لكن حلوى راسمالاي الممزوجة بالزعفران كانت هي الأبرز. ثم كان هناك مشروب الليمون والزنجبيل، مع أوراق الكاري التي تضيف رائحة غير متوقعة ولكنها جميلة. رشفة واحدة، انتقلت إلى الجبال.
الحكم النهائي:
لا يعد مطعم Mausam مجرد مطعم، بل إنه تجربة تأخذك عبر مواسم مختلفة من الذوق والحنين والاستكشاف. سواء كنت هنا لتناول وجبة غير رسمية أو لمناسبة خاصة، سيترك هذا المكان ذكريات ورغبات لا تُنسى.