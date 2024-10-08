مطعم"زوردار" يجمع نكهات 16 منطقة هندية في دبي

ثم جاء طبق "باني بوري"، تلك الكرات الصغيرة المحشوة بالبطاطس (وأحياناً بالحمص) التي يجب غمرها في ماء حامض ولاذع قبل تناولها في لقمة واحدة. يُعتبر تناول "باني بوري"، المعروف أيضاً باسم "جول جبا" أو "بوتشكا" حسب الولاية في الهند، تجربة تنافسية بامتياز، فلا يمكنك أن تقول أنك جربت هذا الطبق حقاً حتى تتناول عدة كرات وتحتسي الماء الحار المتبقي، وتتنافس في ذلك مع شخص آخر (عادةً صديق أو شقيق). والدليل على جودة التقديم هو أنك لا تستطيع تذكر عدد الكرات التي تناولتها، حتى عندما تشعر بأن أنفك قد يتعرض للسيلان بشكل مزعج، بينما تهمس أذناك بدعوات صامتة للاسترخاء.