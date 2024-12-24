عيد الميلاد في دبي: خيارات صحية لأشهى المأكولات

أطلق "سيكرت جاردن" التابع لمجموعة "ليتو" في فرعه بـ "بلو واترز" سحره من جديد مع قائمة طعام مُجدّدة مثالية متاحة في أي وقت من اليوم. من وجبات الفطور اللذيذة إلى الغداء السريع والعشاء الدافئ، تقدم القائمة الجديدة خيارات متنوعة ترضي جميع الأذواق. واللافت للنظر؟ "فطائر اليقطين الخالية من الغلوتين" - تجربة خريفية لذيذة لتبدأ بها يومك. سواء أردت أن تتوقف لتناول وجبة سريعة أو رغبت في قضاء وقت ممتع مع أحبائك، فإن هذه القائمة المطوّرة تعدك بنكهات منعشة وأجواء مريحة.