عيد الميلاد في دبي: خيارات صحية لأشهى المأكولات
حان موسم الاحتفال، ومعه يأتي إغراء الحلويات التقليدية اللذيذة. ولكن هذا العام، لنغير الروتين! تخيلوا أن تستمتعوا بألذ الحلويات دون القلق بشأن السعرات الحرارية. يبدو الأمر وكأنه حلم، أليس كذلك؟ اكتشفوا هذه العلامات التجارية الصحية التي تقدم لكم أشهى المأكولات الاحتفالية، لتستمتعوا بعيد سعيد خالٍ من الندم.
الطاقة الصحية
في "كيتو كارتل"، قلبت العلامة التجارية مفهوم الاحتفالات رأساً على عقب. والنهج الذي اتبعته؟ إثبات أن الطعام يجب أن يغذي أجسامنا، وليس أن يضرها. وكما قالوا: "كل حلوى احتفالية ابتكرناها هذا الموسم خالية من الغلوتين والسكر ومناسبة لنظام الكيتو الغذائي، ومصنوعة من مكونات طبيعية نقية مثل مزيج خاص من فاكهة الراهب، والمكسرات الصحية للقلب، والكولاجين الذي يغذي جسمك مع كل قضمة".
وتُصنع حلوياتهم، التي تتنوع من كعكة حطبة الميلاد الغنية إلى حلويات "كارتل" الكلاسيكية، بمكونات تغذي جسمك مع تقديم نكهات مرضية للموسم. لا شعور بالذنب، ولا تناول كميات كبيرة من السكر - مجرد انغماس خالص.
لمسة نباتية
وللمزيد من الخيارات الصحية، يقدم "بروين" تشكيلة رائعة من الحلويات الاحتفالية، جميعها نباتية وخالية من الغلوتين والمواد الحافظة، مع خفض نسبة السكر المكرر بنسبة 90%. يجمع "بيكان آند ديت هولز" الجديد بين ثراء جوز البقان وحلاوة التمر الطبيعية، في إشارة إلى تقاليد عيد الميلاد بأسلوب عصري وصحي.
ويقول "باينو كانشان"، مدير تطوير الأعمال في شركة "بروين": "حلوياتنا الاحتفالية نباتية، وخالية من الغلوتين والمواد الحافظة، وخالية من السكر المكرر بنسبة 90%".
إيقاف الشعور بالذنب
كما أطلق "هاوس أوف بوبس" بالتعاون مع "إماراتي بستانيكا" مجموعة من الآيس كريم النباتي المستدام، لإرضاء ذائقتك والمساهمة في حماية كوكبنا.
استمتع بمذاق رائع مع مجموعتي "بلومينج" و"فيتاليتي" – مصنوعتان من أجود المكونات الطازجة والفواكه، وتتميزان بفوائدهما الصحية. تعاون "هاوس أوف بوبس" مع "إماراتي بستانيكا"، أكبر مزرعة عمودية في العالم، لتقديم آيس كريم نباتي استثنائي باستخدام مكونات محلية فاخرة. تشمل النكهات "أورانج باشن بلوم" و"ليمون أبل بوست".
نكهات احتفالية
دلل نفسك بآيس كريم "كريم سيكل" الجديد من "بروكلين كريمي" دون الشعور بالذنب. وهو متوفر بنكهتين احتفاليتين: مانجو ألفونسو والعليق، يجمع هذا الآيس الكريم بين نكهة الفاكهة المنعشة والقشدة اللذيذة، مع نسبة قليلة من السعرات الحرارية وخالية من السكر المضاف بـ 55 سعرة حرارية فقط ونصف كمية الدهون مقارنة بالـ"كريم سيكل" التقليدي، فهو الخيار المثالي للاستمتاع بحلوى رائعة دون قلق.
تغذية وازدهار
أطلق "سيكرت جاردن" التابع لمجموعة "ليتو" في فرعه بـ "بلو واترز" سحره من جديد مع قائمة طعام مُجدّدة مثالية متاحة في أي وقت من اليوم. من وجبات الفطور اللذيذة إلى الغداء السريع والعشاء الدافئ، تقدم القائمة الجديدة خيارات متنوعة ترضي جميع الأذواق. واللافت للنظر؟ "فطائر اليقطين الخالية من الغلوتين" - تجربة خريفية لذيذة لتبدأ بها يومك. سواء أردت أن تتوقف لتناول وجبة سريعة أو رغبت في قضاء وقت ممتع مع أحبائك، فإن هذه القائمة المطوّرة تعدك بنكهات منعشة وأجواء مريحة.