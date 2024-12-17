عيد الميلاد في "ثيا": أطباق فرنسية ومتوسطية بدبي
يقع مطعم "ثيا" (Thea) في قلب منطقة حي دبي للتصميم الحيوية، وهو يأتي بقطعة من باريس إلى المدينة بأجواء أنيقة ويقدم تجربة تجمع بين الذوق الفرنسي والمتوسطي بسلاسة. إنه أكثر من مجرد مطعم، بل إنه وجهة لأسلوب الحياة، جهة نابضة بالحياة من الصباح إلى الليل، ويرحب بالزوار برائحة الخبز الطازج والمعجنات. عند الدخول ستشعر وكأنك تتجول في مقهى باريسي ساحر.
وليمة الأعياد بأبهى صورها
في ديسمبر، يضيف "ثيا" إلى بهجة الأعياد مع قائمة الطعام التي لا تُنسى بمناسبة عيد الميلاد، حيث يقدم قيمة لا تصدق مقابل 105 دراهم إماراتية لطبقين أو 125 درهم إماراتي لثلاثة أطباق. صُممت القائمة لتعكس سحر الموسم، وهي مليئة بالخيارات التي ترضي الأذواق وتنقلك إلى ذكريات جمعات الاحتفال بالأعياد.
تبدأ مغامرة الطهي في عيد الميلاد بسلطة البط، وهو طبق يجمع بين الرقي والراحة. تنسجم نكهة البط الطري، المطهو بإتقان، مع الخضروات الطازجة والتوت البري والمكسرات المقرمشة، ليخلق مزيجاً من النكهات والقوام تشابه رقصة احتفالية تثير الحواس.
للطبق الرئيسي، يقدم "ثيا" لفائف الديك الرومي اللذيذة. تخيل صدور الديك الرومي البيضاء اللذيذة الملفوفة بشكل جميل حول حشوة لذيذة من الأعشاب الطازجة وفتات خبز الذرة والتفاح. إنها وليمة العيد المثالية، ولكنها تأتي بلمسة راقية.
سرقت الحلوى الأنظار بطبقين شهيين: فطيرة اللحم المفروم التقليدية وبودنج الخبز والزبدة الفاخر. كانت كل قضمة بمثابة تذكير دافئ بالوطن والاحتفالات التي تبعث الدفء في القلب. وبفضل الأجواء المريحة في المطعم، كانت هذه الحلوى بمثابة الخاتمة المثالية لوجبة تجسد روح الموسم حقاً.
سحر باريس يلتقي بالأناقة العصرية
يعكس تصميم "ثيا" مزيجاً مثالياً من سحر المقاهي الباريسية والرقي الحديث، مما يجعله المكان المثالي للقاءات الغير رسمية أو الاحتفالات الحميمة. سواء كنت تفضل الجلوس في الداخل وسط ديكوره الأنيق أو تستمتع بالأجواء الصاخبة في المنطقة، يوفر "ثيا" أجواءً حيث تشعر بأن اللحظات خالدة.
يقدم "ثيا" خدمة مثالية مفعمة بالود والدفء مع لمسة من الاحترافية - ستشعر أن تجربتك مُعدة بعناية وسلاسة، مما يتيح لك التمتع بالنكهات والأجواء.
لماذا سنعود مرة أخرى؟
بفضل قائمة الطعام المميزة، والأجواء الجذابة، والعروض التي تقدم قيمة حقيقية، يُعد "ثيا" الوجهة المثالية لأولئك الذين يسعون للتمتع بسحر الأعياد دون الإفراط في الإنفاق. هذا الموسم، الهدف هو الاستمتاع بالأطعمة اللذيذة البسيطة والفاخرة، والأحاديث الطيبة، واللحظات التي لا تُنسى.
تُقدم قائمة عيد الميلاد في مطعم "ثيا" طوال شهر ديسمبر، ولكن لا تنتظروا طويلاً، فإنها تجربة يجب أن تستمتع بها بشكل كامل، لا أن تمر عليها على عجل.
إذا كنت ترغب في استبدال صخب شوارع دبي بجاذبية باريس (حتى لو كان ذلك من خلال وجبة فقط)، فإن "ثيا" هو الوجهة المثالية لك، حيث ستسعد حاسة التذوق لديك وروحك الاحتفالية.
صحة وعافية!
حتى 31 ديسمبر، من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 9 مساءً (أوقات تقديم قائمة الطعام الخاصة بعيد الميلاد). حي مدينة دبي للتصميم، المبنى 6، حي دبي للتصميم. 058 556 4888.
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