عيد الميلاد في "ثيا": أطباق فرنسية ومتوسطية بدبي

يقع مطعم "ثيا" (Thea) في قلب منطقة حي دبي للتصميم الحيوية، وهو يأتي بقطعة من باريس إلى المدينة بأجواء أنيقة ويقدم تجربة تجمع بين الذوق الفرنسي والمتوسطي بسلاسة. إنه أكثر من مجرد مطعم، بل إنه وجهة لأسلوب الحياة، جهة نابضة بالحياة من الصباح إلى الليل، ويرحب بالزوار برائحة الخبز الطازج والمعجنات. عند الدخول ستشعر وكأنك تتجول في مقهى باريسي ساحر.