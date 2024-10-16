شوكولاتة دبي بالفستق: نكهة تعيد تعريف عالم الحلويات

وأضاف: "كنت أعي الفروق المحددة لكل ثقافة وأعرف أن الناس في هذه المنطقة يفضلون النكهات التقليدية مثل الكنافة والعصيدة وأم علي، لكنهم يتوقون أيضاً إلى تجربة نكهات جديدة. بالنسبة للحلويات، يفضلون الشوكولاتة بالحليب مع بعض من القرمشة".

يقول الشيف أنه استغرق حوالي ثلاثة أشهر لإتقان نكهة الكنافة بالفستق، لكن "استغرق الأمر ثلاث سنوات حتى أصبحت مشهورة".