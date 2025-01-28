"سيريل ليجناك": وسائل الإعلام تعزز ثقافة الطعام وتصل بالطهاة إلى العالمية

وكانت إحدى أهم اللحظات الحاسمة في مسيرة ليجناك المهنية هي افتتاح مطعم "بار دي بري" في باريس في عام 2016. وقال: "لم يكن مطعمي الأول، لكنه لا يزال حتى اليوم المشروع الأكثر أصالة والأكثر شخصية، لأنه أقرب إلى أسلوب الضيافة الخاص بي". ويسلط هذا الإنجاز الضوء على قدرته على خلق مساحات لا تقدم طعاماً استثنائياً فحسب، بل توفر أيضاً تجربة طعام غامرة.