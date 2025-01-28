"سيريل ليجناك": وسائل الإعلام تعزز ثقافة الطعام وتصل بالطهاة إلى العالمية
"سيريل ليجناك" هو اسم مشهور في عالم الطهي. فمنذ بداياته كطاهٍ فرنسي حتى أصبح شخصية تلفزيونية محبوبة، مزج ليجناك بين التقاليد والابتكار في حرفته. ومؤخراً، أضاف ريشة أخرى إلى قبعته من خلال إحضار مطعمه الشهير، "بار دي بري"، إلى دبي. ولكن بعيداً عن المطبخ، يسلط ليجناك الضوء على القوة التحويلية لوسائل الإعلام في الارتقاء بمجال الطهي.
إن أحد الجوانب الرئيسية لنجاح ليجناك يكمن في إدراكه لتأثير وسائل الإعلام في تشكيل السرديات الطهوية. وباعتباره شخصاً نجح في الموازنة بسلاسة بين دوره كطاهٍ وشخصية تلفزيونية، فإن ليجناك يدرك الدور المهم الذي تلعبه وسائل الإعلام في الارتقاء بثقافة الطعام وتقديم مطابخ جديدة للجمهور في جميع أنحاء العالم.
"تلعب وسائل الإعلام دوراً مهماً؛ فهي تتمتع بالقدرة على التأثير وتقديم مطابخ جديدة ورفع مكانة الطهاة"، كما أشار ليجناك. لقد عملت وسائل التواصل الاجتماعي، على وجه الخصوص، على إضفاء الطابع الديمقراطي في الوصول إلى ثقافة الطعام، مما عزز الاتصال العالمي بين الطهاة وعشاق الطعام. وقد سمحت هذه السهولة في الوصول إلى فن الطهي بتجاوز الحدود، وخلق بيئة حيث يتم الاحتفال بالطهاة كسفراء ثقافيين.
ومن خلال حضوره التلفزيوني والقصص البصرية لأطباقه، نجح ليجناك في صياغة قصة مقنعة تلقى صدى في مختلف الثقافات.
"التماسك والتعاون"
إن جوهر رحلة ليجناك في عالم الطهي يكمن في التزام عميق بالتماسك والتعاون. وقال: "أنا محظوظ بالعمل مع فريق استثنائي. أضع أنا الرؤية، ويقودنا الفريق للنجاح والنمو".
ويستمد أسلوبه في الطهي جذوره من تجارب الحياة الحسية، حيث يستلهم إلهامه من العناصر البصرية والعطرية التي يواجهها يومياً. وأوضح: "كل إحساس يساهم في عملية الإبداع الخاصة بي عند صياغة أطباق جديدة. أجد الإلهام في تجارب الحياة الحسّية المتغيرة باستمرار".
وكانت إحدى أهم اللحظات الحاسمة في مسيرة ليجناك المهنية هي افتتاح مطعم "بار دي بري" في باريس في عام 2016. وقال: "لم يكن مطعمي الأول، لكنه لا يزال حتى اليوم المشروع الأكثر أصالة والأكثر شخصية، لأنه أقرب إلى أسلوب الضيافة الخاص بي". ويسلط هذا الإنجاز الضوء على قدرته على خلق مساحات لا تقدم طعاماً استثنائياً فحسب، بل توفر أيضاً تجربة طعام غامرة.
ما الذي يميز الشيف؟
وعندما طُلب منه اختيار طبق واحد يمثل هويته الطهوية، أشار ليجناك إلى طبقه "فولاي دي لاند" المشوي - وهو عبارة عن دجاج ساتيه مع صلصة الليمون والبطاطس المهروسة. وقال: "إنه يمثل مطبخي، في منتصف الطريق بين جذوري وإلهامي". يجسد هذا الطبق موهبته في التناغم بين التقاليد والابتكار، وخلق نكهات تثير ارتباطاً شخصياً عميقاً مع رواد المطعم.
خارج المطبخ، يجد ليجناك الإلهام في هواياته الشخصية، بما في ذلك السفر ورياضة البولو. هذه الهوايات، إلى جانب انخراطه في ثقافات متنوعة، تثري عمليته الإبداعية وتضفي على أطباقه تأثيرات عالمية. يقول: "كل شيء يمكن أن يكون مصدراً للإبداع في المطبخ".
أما مطعم "بار دي بري"، الذي يقع في الطابق الحادي والخمسين من ناطحة سحاب، فيجمع بين الخبرة الفرنسية والشخصية اليابانية، ويقدم تجربة طعام أنيقة وعالمية.
وأوضح ليجناك أن "بار دي بري" هو مفهوم نابض بالحياة يكرم التقنيات التقليدية مع إعداد أطباق معاصرة، مضيفاً أن القائمة مصممة لتناسب أذواق دبي، وتتضمن أطباقاً بارزة مثل فطيرة السلطعون المقرمشة والأفوكادو، والتي يصفها بأنها بسيطة ومعقدة في نفس الوقت.
وإدراكاً منه لشغف دبي بالحلويات، فقد ركّز بشكل خاص على عروض الحلويات، فمزج بين الخبرة في صناعة الحلويات الفرنسية والإبداعات المبتكرة. وفي المستقبل، وضع ليجناك نصب عينيه افتتاح متجر للحلويات في دبي. ولعل هذه هي طريقة ليجناك في مشاركة حبه للحلويات الفرنسية مع جمهور أوسع.
عندما سُئل عن نصيحته للطهاة الطموحين الذين يتطلعون إلى اقتحام الصناعة، قال ببساطة: "اتبع حدسك".