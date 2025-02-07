"سبايس كلوب دبي": طعام نباتي بمزيج من الأصالة والابتكار
هذا هو الجيل الجديد من المأكولات النباتية الهندية. حيث يقدم مطعم (سبايس كلوب) Spice Klub، القادم من مومباي، قائمة طعام جديدة تجمع بين الأطباق النباتية التقليدية ولمسات إبداعية مستوحاة من فن الطهي الجزيئي. من بين الأطباق المميزة: ماسالا باف مع إير باف، وهو إعادة ابتكار لأحد أشهر أطعمة الشارع في مومباي، وفطيرة داهي وادا، التي تضفي لمسة مرحة على الطبق الكلاسيكي القائم على الزبادي، بالإضافة إلى ماكارون غاجار هالوا، الذي يمزج ببراعة بين النكهات الهندية وتقنيات المعجنات الفرنسية. أما لمحبي الأطباق التقليدية المريحة، فتتوفر خيارات مثل بالاك بانير وبانير تشولي، مما يحقق توازناً مثالياً بين الأصالة والابتكار.
وقال "كاشياب ساجناني"، المدير الإداري لمطعم سبايس كلوب: "نسعى في "سبايس كلوب" إلى تقديم تجربة طعام تجعل الضيوف متحمسين للعودة مرة أخرى. نريد أن تكون كل زيارة مميزة، ونحن ملتزمون بتوفير جودة وإبداع استثنائيين في كل ما نقوم به. ونخطط أيضاً للتوسع في المستقبل من خلال مطبخ سحابي واستكشاف فرص إقامة فعاليات مؤقتة في مختلف أنحاء دبي".
استمتع بتجربة قائمة التذوق في مطعم المنخول مقابل 111 درهماً إماراتياً فقط.
ولتجربة القائمة الجديدة وحجز طاولتك، قم بزيارة spiceklub.ae.