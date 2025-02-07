"سبايس كلوب دبي": طعام نباتي بمزيج من الأصالة والابتكار

هذا هو الجيل الجديد من المأكولات النباتية الهندية. حيث يقدم مطعم (سبايس كلوب) Spice Klub، القادم من مومباي، قائمة طعام جديدة تجمع بين الأطباق النباتية التقليدية ولمسات إبداعية مستوحاة من فن الطهي الجزيئي. من بين الأطباق المميزة: ماسالا باف مع إير باف، وهو إعادة ابتكار لأحد أشهر أطعمة الشارع في مومباي، وفطيرة داهي وادا، التي تضفي لمسة مرحة على الطبق الكلاسيكي القائم على الزبادي، بالإضافة إلى ماكارون غاجار هالوا، الذي يمزج ببراعة بين النكهات الهندية وتقنيات المعجنات الفرنسية. أما لمحبي الأطباق التقليدية المريحة، فتتوفر خيارات مثل بالاك بانير وبانير تشولي، مما يحقق توازناً مثالياً بين الأصالة والابتكار.