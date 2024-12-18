رحلة عبر الزمن إلى روما في مطعم "برونيلو" بنخلة جميرا
لم لا تسافر إلى إيطاليا وأنت في دبي؟ مطعم "برونيلو" الإيطالي في فندق "كمبينسكي ريزيدنسز" بنخلة جميرا يأخذك في رحلة عبر الزمن إلى روما، حيث التصميمات الداخلية الفاخرة والأعمدة الرخامية، والتراس الساحر المطل على مياه الخليج العربي، ليقدم لك تجربة تجمع بين الأناقة الإيطالية الأصيلة وجمال الطبيعة الأخّاذة.
وقد انطلقت رحلتنا الشهية مع المقبلات، حيث تذوقنا جبنة البوراتا، تلك السحابة الكريمية التي تذوب في الفم، وتلذذنا بكارباتشيو دي مانزو المُقدم بأسلوب فني أخّاذ، لننعم ببداية خفيفة ولذيذة لهذه الوليمة.
ومن بين روائع الأطباق الرئيسية، تألق طبق "تارتوفاتي" بقطع الغنوتشي الناعمة الغارقة في صلصة الكمأة الدسمة، ليُقدم لنا مزيجاً فريداً من البساطة والترف. وتلاه طبق "تالياتيلي آل بيستو دي روكولا" ليوازن بين مرارة البيستو ونعومة المعكرونة الحريرية في تناغم بديع.
أما بالنسبة للطبق الثاني، فقد خطفت قطع اللحم البقري المشوية الأنظار، إذْ طُهيت بإتقان حتى وصلت إلى قمة النضج، وتُوجت بنكهات جريئة وتوابل مُحكمة. ولأن أي وليمة إيطالية لا تكتمل من دون بيتزا، فقد وصلت بيتزا بريساولا بقشرتها المُقرمشة المخبوزة على الحجر، والمُغطاة بشرائح اللحم البقري المُجفف بالهواء، وأوراق الجرجير، وجبنة البارميزان المبشورة. إنها تحفة كلاسيكية أُعدت بحرفية عالية.
وأخيراً، جاءت الحلوى لتُمتّع العين قبل الفم. فبانا كوتا "إن نيرو" بدت كلوحة فنية، ناعمة الملمس، شهية المذاق، فيما قدّم التيراميسو التوازن المثالي بين نكهة القهوة الغنية، ودسامة الماسكاربوني، ومرارة الكاكاو، لتُختتم هذه الأمسية الفاخرة بلمسة حلوة مميزة.
بوفيه عشية عيد الميلاد في مطعم برونيلو
انغمس في سحر ليلة عيد الميلاد بمطعم برونيلو، واستمتع بليلة ساحرة تقدم لك وليمة متوسطية فاخرة، مع بوفيه غني يرضي جميع الأذواق، ومحطات طهي حيّة تشعل حماسك، وترفيه مبهج يُضفي على الأمسية رونقاً خاصاً. تذوق المحار الطازج، واستكشف عالماً من المأكولات البحرية، وتلذذ بطعم اللحوم الباردة، وانطلق في رحلة عبر النكهات مع تشكيلة مُختارة من أشهى الأطباق الإيطالية والمتوسطية، كل ذلك في أجواء أنيقة تناسب سحر هذه الليلة. جميل .. أليس كذلك!