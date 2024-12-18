رحلة عبر الزمن إلى روما في مطعم "برونيلو" بنخلة جميرا

انغمس في سحر ليلة عيد الميلاد بمطعم برونيلو، واستمتع بليلة ساحرة تقدم لك وليمة متوسطية فاخرة، مع بوفيه غني يرضي جميع الأذواق، ومحطات طهي حيّة تشعل حماسك، وترفيه مبهج يُضفي على الأمسية رونقاً خاصاً. تذوق المحار الطازج، واستكشف عالماً من المأكولات البحرية، وتلذذ بطعم اللحوم الباردة، وانطلق في رحلة عبر النكهات مع تشكيلة مُختارة من أشهى الأطباق الإيطالية والمتوسطية، كل ذلك في أجواء أنيقة تناسب سحر هذه الليلة. جميل .. أليس كذلك!