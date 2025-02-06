"رانفير برار": إعادة تعريف المطبخ الهندي في دبي

من إتقان أسرار صنع الكباب في شوارع لكناو إلى أن أصبح أحد أشهر الطهاة في دبي، أعاد رانفير برار تعريف المطبخ الهندي على الساحة العالمية. بصفته الشيف الرئيسي لمطعم "كاشكان" في فستيفال سيتي مول بدبي، يمزج برار بين التقليد والإبداع، ويعرض تنوع النكهات الهندية. وبعيداً عن المطبخ، لعب برار أيضاً دور البطولة في أفلام، بما في ذلك فيلم الإثارة والغموض "جرائم قتل باكنغهام"، مما أضاف نكهة أخرى إلى حياته المهنية. في هذه المقابلة، يشارك برار رؤيته عن المطبخ الهندي، وتأثيره في صناعة الطهي، وتجاربه الشخصية في الحياة والفن.

لقد أخذتك رحلتك في عالم الطهي من الهند إلى دبي. ما الذي ألهمك في أسلوبك في الطهي طوال الرحلة؟