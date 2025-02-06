"رانفير برار": إعادة تعريف المطبخ الهندي في دبي
من إتقان أسرار صنع الكباب في شوارع لكناو إلى أن أصبح أحد أشهر الطهاة في دبي، أعاد رانفير برار تعريف المطبخ الهندي على الساحة العالمية. بصفته الشيف الرئيسي لمطعم "كاشكان" في فستيفال سيتي مول بدبي، يمزج برار بين التقليد والإبداع، ويعرض تنوع النكهات الهندية. وبعيداً عن المطبخ، لعب برار أيضاً دور البطولة في أفلام، بما في ذلك فيلم الإثارة والغموض "جرائم قتل باكنغهام"، مما أضاف نكهة أخرى إلى حياته المهنية. في هذه المقابلة، يشارك برار رؤيته عن المطبخ الهندي، وتأثيره في صناعة الطهي، وتجاربه الشخصية في الحياة والفن.
لقد أخذتك رحلتك في عالم الطهي من الهند إلى دبي. ما الذي ألهمك في أسلوبك في الطهي طوال الرحلة؟
عندما تَقع في حب وسيلة تعبيرك — والتي هي الطعام في حالتي — فلا مجال للتراجع. كل مغامرة أخوضها تصبح طريقاً جديداً لسرد قصة.
"بدأت أعيش مع بائع الكباب منير أوستاد، الذي اعتدت زيارته أثناء أيام دراستي. وأصبحت مساعده. لم يكن معلماً تقليدياً - كان عليك أن تراقبه وتتعلم بنفسك. هذا، إلى جانب استكشاف طعام لكناو، حيث لكل طبق قصة، أشعل شغفي به."
كان للسفر أيضاً تأثير كبير. أحب اكتشاف قصص الطعام ومعرفة كيف تؤثر التركيبة السكانية والثقافة على المكونات والأطباق. هذه هي التجارب التي آمل أن أشاركها من خلال طعامي.
كيف أثرت النكهات الإقليمية الهندية على أسلوبك في الطهي، خاصة في مدينة متعددة الثقافات مثل دبي؟
"يرمز مطعمي 'كشكان' إلى رحلة الطهي من كشمير إلى كانياكوماري. إن مناطق الهند متنوعة للغاية، ولكل منها نكهتها المميزة والغنية. أردت أن أشارك هذه النكهات بطريقتي الخاصة، وشعرت أن دبي، بأجوائها المتعددة الثقافات، هي المنصة المثالية للقيام بذلك."
كيف كان الانتقال من مشهد الطعام الهندي إلى المسرح العالمي، وخاصة في دبي؟
لقد دخلت بالفعل إلى الساحة العالمية بمطعمي الأول في بوسطن عام 2004. لكن دبي كانت بحاجة إلى إعادة تقييم — فهم السوق وتمركز مطعم كاشكان بما يلائم المزيج الفريد من الثقافات والتوقعات في المدينة. ويتلخص الأمر في البقاء على الجذور الهندية مع الابتكار من أجل إحداث صدى عالمي.
ما هو التالي بالنسبة لك وعلامة كاشكان التجارية؟
إن تطوير كاشكان في الشرق الأوسط يشكل أولوية بالنسبة لنا، كما نستكشف أيضاً الفرص المتاحة في أوروبا. وأنا أعمل حالياً على كتابي المقبل للطهي، المستوحى من فصول الهند، وأبحث عن طرق جديدة لتطوير العلامة التجارية.
ما هي أهم نصيحة تقدمها للطهاة الشباب المبتدئين؟
التزم بالأساسيات. من السهل أن تشتت انتباهك الاتجاهات السائدة وتفقد هويتك، ولكن التمسك بنقاط قوتك والمثابرة بشغف سيقطع بك شوطاً طويلاً.