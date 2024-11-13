دليل ميشلان يطلق أول إصدار له في قطر ديسمبر المقبل
في خطوة تاريخية تسلّط الضوء على مكانة قطر كوجهة عالمية للمطاعم، يستعد دليل ميشلان لإطلاق أول إصدار له في الدوحة، معلناً بذلك مرحلة جديدة ومزدهرة لقطاع المطاعم في المنطقة.
سيُقام حفل الإطلاق المرتقب في 12 ديسمبر 2024 في قاعة "كاتارا" بفندق "رافلز" بالدوحة، حيث سيتم الكشف عن أول قائمة مختارة لأفضل المطاعم في قطر. ويُعد هذا الحدث الحصري، المخصص للمدعوين فقط، فرصة ذهبية لترسيخ مكانة الدوحة كوجهة عالمية رائدة في فنون الطهي.
من المتوقع أن يساهم الكشف عن قائمة ميشلان في الدوحة في جذب السياح وخاصة عشّاق تجربة المطاعم الفاخرة، الحريصين على استكشاف العروض الفريدة التي تقدمها المدينة في مجال الطهي. وتتميز مطاعم قطر بمعاييرها العالية ومستوى خدماتها المتميز، حيث يبدع الطهاة العالميون في توظيف مهاراتهم وأساليبهم المبتكرة لإعداد أطباق شهية باستخدام المكونات المحلية الطازجة، مما يساهم في إثراء مشهد فن الطهي في البلاد.
ويُعد الحصول على نجمة ميشلان، التي تُمنح للمطاعم التي تقدم تجارب طعام استثنائية، أبرز ما يميز دليل ميشلان وأكثر ما يتطلع إليه الطهاة من جميع أنحاء العالم.
وإلى جانب النجوم، سيكرّم دليل ميشلان أيضاً المطاعم التي تقدم أطعمة متميزة بأسعار معقولة ضمن فئة "بيب جورماند" (Bib Gourmand). ويسلّط هذا التصنيف الضوء على المطاعم التي تقدم وجبات عالية الجودة بأسعار مناسبة، مما يضمن تلبية تجارب تناول الطعام في الدوحة لمختلف الأذواق والميزانيات.
نجوم عالميون في الدوحة
واحتفالاً بهذه المناسبة، سيشارك في حفل الإطلاق نخبة من أشهر الطهاة العالميين، منهم:
"ألينو باريس" (Alleno Paris): الحائز على ثلاث نجوم ميشلان في دليل ميشلان فرنسا 2024، وهو مطعم فرنسي معروف بتميزه في الطهي ونهجه المبتكر.
"جورداناير" (Jordanær): الحائز على ثلاث نجوم ميشلان في دليل ميشلان لدول الشمال الأوروبي 2024، وهو مطعم يقدم أفضل أطباق المطبخ الإسكندنافي بأسلوب راقي ومبتكر.
"بو إنوفايشن" (BO Innovation): الحائز على نجمتي ميشلان في دليل ميشلان هونغ كونغ 2024، وهو مطعم يشتهر بتقديمه لمسة عصرية على الأطباق الكانتونية التقليدية.
ستشارك هذه المطاعم ذات الشهرة العالمية في الاحتفال، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على المواهب رفيعة المستوى التي تتخذ من الدوحة موطناً لها الآن.