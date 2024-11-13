دليل ميشلان يطلق أول إصدار له في قطر ديسمبر المقبل

من المتوقع أن يساهم الكشف عن قائمة ميشلان في الدوحة في جذب السياح وخاصة عشّاق تجربة المطاعم الفاخرة، الحريصين على استكشاف العروض الفريدة التي تقدمها المدينة في مجال الطهي. وتتميز مطاعم قطر بمعاييرها العالية ومستوى خدماتها المتميز، حيث يبدع الطهاة العالميون في توظيف مهاراتهم وأساليبهم المبتكرة لإعداد أطباق شهية باستخدام المكونات المحلية الطازجة، مما يساهم في إثراء مشهد فن الطهي في البلاد.