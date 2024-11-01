دبي: شوكولاتة بطاطس عمان صيحة جديدة في عالم الحلويات

هل أنت مستعد لتجربة مزيجٍ جريءٍ يجمع بين الآيس كريم الكريميّ اللذيذ ونكهة بطاطس عُمان المُميّزة؟ قد تُحبّه أو تكرهه، ولكنّه بالتأكيد سيُثير فضولك! هذا المزيج المُبتكر الذي يجمع بين الحلو والمالح، بالإضافة إلى قوامه الفريد، جعل من حلويات بطاطس عُمان حديث الساعة في دبي، ويبدو أن هذه الصيحة غير التقليدية ستُصبح جزءاً لا يتجزأ من مشهد الحلويات في المدينة.