دبي: شوكولاتة بطاطس عمان صيحة جديدة في عالم الحلويات
تواصل صيحات الطعام في دبي إبهارنا دائماً، ويبدو أنّ المدينة قد أُصيبت مؤخراً بهوس جديد بشوكولاتة بطاطس عُمان. فبعد النجاح الهائل الذي لقيته كنافة الفستق والشوكولاتة، يخوض عشاق الحلوى الآن تجربة استثنائية تجمع بين نكهات بطاطس عُمان المُميزة والفستق وحلاوة الشوكولاتة البلجيكية، ليُقدموا مزيجاً مبتكراً أثار حفيظة الجميع.
تباين النكهات
قطعة الشوكولاتة المحشوة برقائق بطاطس عُمان من "فوكا" (VOCCA) ليست مجرد شوكولاتة عادية! فهي تبدأ بطبقة كريمية شهية من الفستق، تُشكل قاعدة غنية تغريك بمذاقها، لتُفاجئك بعدها بمزيج نكهات فريد لم يكن ليخطر على بالك.
لكن ما يجعل هذه الشوكولاتة مميزة حقاً هو إضافة رقائق بطاطس عُمان، تلك الوجبة الخفيفة المالحة المحببة للجميع، والتي تُضفي تبايناً رائعاً في النكهة والقوام. وتكتمل هذه التحفة الفنية بطبقة من الشوكولاتة البلجيكية الفاخرة، لتُضيف لمسة نهائية لطيفة تجمع بين جميع المكونات.
تتوفر هذه الشوكولاتة المبتكرة بسعر 30 درهماً إماراتياً، ويمكنك طلبها عبر الإنترنت، ما يجعلها تجربة لا غنى عنها لعشاق الحلويات الجريئة.
نكهات بطاطس عُمان
بينما تُثير قطعة شوكولاتة الفستق برقائق بطاطس عُمان ضجة كبيرة، إلا أنها ليست الحلوى الوحيدة التي تُقدم نكهات بطاطس عُمان. فقد أطلق "نون مينتس" (Noon Minutes) لصناعة الآيس كريم نكهة جديدة مستوحاة من هذه الوجبة الخفيفة الشهيرة.
هل أنت مستعد لتجربة مزيجٍ جريءٍ يجمع بين الآيس كريم الكريميّ اللذيذ ونكهة بطاطس عُمان المُميّزة؟ قد تُحبّه أو تكرهه، ولكنّه بالتأكيد سيُثير فضولك! هذا المزيج المُبتكر الذي يجمع بين الحلو والمالح، بالإضافة إلى قوامه الفريد، جعل من حلويات بطاطس عُمان حديث الساعة في دبي، ويبدو أن هذه الصيحة غير التقليدية ستُصبح جزءاً لا يتجزأ من مشهد الحلويات في المدينة.
جنون الحلويات في دبي
يُعد آيس كريم بطاطس عُمان مجرد بداية في قائمة النكهات غير المألوفة التي يُقدمها "نون مينتس"، حيث أطلقوا مجموعة مذهلة من 20 نكهة آيس كريم غريبة. اشتهر "نون مينتس" بآيس كريم "الدجاج المقلي" الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، حيث تخطى المُبدعون حدود الحلويات التقليدية بمجموعة جريئة وجديدة.
ولمُحبيّ النكهات الفاكهية، يُقدم "نون مينتس" آيس كريم روبيكون المنعش بنكهة المانجو، وشوبا تشوبس بمذاقات متنوعة تشمل قطعاً حامضة ومزيجاً من المارشميلو والفانيليا. أمّا لمن يُفضلون المذاق اللذيذ، فهناك نكهة كاتشب الطماطم من هاينز الغريبة، تجربة جديدة لما لا؟
من قرمشة رقائق بطاطس عُمان إلى نكهة البرياني الحارة، وصولاً إلى الآيس كريم المستوحى من الطاجن، تقدم هذه الخيارات الجريئة لعشاق الحلوى تجربة فريدة تثير الفضول والحماس.