دبي: "داني جارسيا" .. فلسفة طهي تجمع بين الأصالة والعصرية

إنّها مسألة عملٍ جماعيّ، أعتقد أنه عندما تبدأ الشركة في النمو، فإنها تحتاج إلى أفضل الأشخاص من حولك حتى تترجم فلسفتك وطريقة رؤيتك للأشياء في المطبخ وطريقة الخدمة، وبهذا المعنى، فأنا مُصرٌّ للغاية وأحاول أن أحيط نفسي بأفضل الأشخاص الذين يمكنهم نقل هذه الفلسفة، وهذا يشمل كل من يعمل معي مباشرة في المكتب، وأولئك الذين يسافرون، والموظفين في المطاعم، لا توجد طريقة أخرى، لا توجد عصا سحرية تجعل جميع أطباقك تظهر فجأة بنفس الطريقة في كل مكان، إنها مسألة إنسانية، وما نحاول القيام به هو أن يكون لدينا قسمٌ خلفيّ يحتوي على وصفات وتكاليف وتحضيرات، وكلّ شيء أكثر صلابةً حتى يتمكّن الجميع من فهمه، وبكل الأدوات التي لدينا ونقدمها للفريق، وبفريق جيد، يمكن القيام بذلك.

أصبحت دبي وجهةً مهمّة بشكل متزايد في عالم الطهي، وقد جلبت مفاهيم، مثل: "لينا و سموكد رووم" إلى المدينة.

لقد تغير المشهد بشكل جذري في السنوات الأخيرة، أتذكر أنني أتيت منذ فترة طويلة، وكان المكان الوحيد المثير للاهتمام حقاً هو زوما، أعتقد أنه وضع الأساس لشيء مثيرٍ للاهتمام حقاً على مستوى الطهي، منذ ذلك الحين، أعتقد أنه على مدى السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، تطور بسرعة كبيرة ومذهلة. وبما أنها مدينة أعرفها جيداً، فقد كان من المثير جداً وجود كلا المفهومين هنا، لذا، أتوقع مستقبلاً واعداً، كما آمل في كثير من الحالات، في مواقف مثل هذه أن تصبح المدينة مكاناً ترغب كلّ شركة مطاعم أن تكون فيه، مما قد يؤدي إلى تشبّع مفرط بالمفاهيم، آمل ألا يحدث ذلك، وآمل أن يكون هناك جمهور كافٍ لدعم الجميع، مما يعزز كل من "لينا وسموكد رووم" Leña وSmoked Room بهذا المعنى، فمستوى الطهي اليوم مقارنة بدبي قبل عشر سنوات مختلف تماماً.

بفضل مطاعمكم في إسبانيا ونيويورك والدوحة والآن في دبي، تمكنتم من توسيع إمبراطوريتكم على مستوى العالم، ما هي بعض الجوانب الأكثر مكافأة وتحدياً في تحقيق رؤيتكم في مثل هذه المواقع المتنوعة؟

حسناً، بصراحة، أعتقد أن الطريق لا يزال طويلاً قبل أن أشعر بالفخر حقاً، أعتقد أننا نتخذ خطوات لمحاولة تدويل العلامة التجارية، لكن هذه العلاقة صعبة، ليست بالأمر السهل للغاية، لا أشعر بعد أننا علامة تجارية قوية بما يكفي للشعور بالفخر في الخارج، أعتقد أن هناك الكثير من العمل في المستقبل؛ هناك العديد من الأشياء التي نحتاج إلى القيام بها بشكل جيد حتى نشعر بالفخر حقاً بما فعلناه خارج إسبانيا، في النهاية، داخل إسبانيا، الأمر أبسط كثيراً، أنت من هناك، أنت مواطن أصلي، لقد نشأتَ هنا، والجميع يعرف رحلتك على مدار السنوات الخمس والعشرين الماضية ... لكن خارج إسبانيا، الأمر ليس كذلك، لذا فإن البدء من الصفر هو عمل شاق مستمر، وكما قلت، ما زلت أعتقد أن هناك الكثير الذي يتعيّن علي القيام به.

تم الاعتراف بمطعم "لينا" باعتباره أحد أجمل المطاعم في العالم، وحصل مطعم "سموكد رووم" على نجمتي ميشلان في غضون ستة أشهر فقط، ما الذي يمكن أن يتوقّعه روّاد المطاعم في دبي من هذين المطعمين، وكيف يعكسان فلسفتك الطهوية؟

حسناً، هذا أمر مهم جداً بالنسبة لي، فعندما تتخيّل مفهوماً ما، فإنك لا تفكر في الطعام فحسب، بل في البيئة بأكملها، ماهيةِ الطعام، وأين وكيف سيتم تقديمه، وكيف سيبدو العرض، والقائمة، والتصميم الداخلي... أعتقد أن هذه عناصر مهمّة بشكلٍ أساسي، فالمفهوم في الأساس عبارة عن دائرة مغلقة، حيث تبدأ نقطة واحدة في رسم الدائرة، ثم تغلقها نقطة أخرى، ولابدّ أن تتطابق هاتان النقطتان، وإذا لم تغلق هذه الدائرة بشكل صحيح، فسوف تتلاشى الأشياء، وتضيع تفاصيل معينة تمنع المفهوم من أن يكون متماسكاً حقاً.