دبي: "بوهو" يقدم شاي الكرك بالذهب بـ 5آلاف درهم
يثير مقهى جديد في مركز دبي المالي العالمي ضجة بقائمة طعام جذابة، حيث يقدم أصنافاً متنوعة بدءاً من شاي الكرك مقابل 1.99 درهم إلى نسخة مذهلة من الشاي بقيمة 5000 درهم ممزوجة بالذهب ويقدم على كوب من الفضة.
أطلق مقهى "بوهو"، الذي يقع في أبراج الإمارات المالية، قائمة طعامه التي تغلب عليها المأكولات الهندية يوم الأحد، والتي تمزج بين طعام الشارع بأسعار معقولة والأطباق الفاخرة التي تناسب الملوك.
وتقول المالكة "سوشيترا شارما" إن التركيز على المطبخ الهندي متعمد. وقالت: "من بين حوالي 11500 من الموظفين في مركز دبي المالي العالمي، هناك حوالي 6500 هندي، لذا فنحن نقدم ما يناسب أذواقهم. لا يوجد مكان يقدم أسعاراً معقولة في المنطقة، وأردنا سد هذه الفجوة. تظل قائمتنا الدولية تحظى بشعبية لدى زبائننا من الروس، ونحن نحافظ على ذلك دون تغيير".
ومع ذلك، فإن "القائمة الملكية" للمقهى هي التي لفتت الأنظار. يقدم "بوهو" إبداعات فاخرة تحتوي على الذهب مثل شاي الكرك بالذهب مقابل 150 درهماً. وللباحثين عن الفخامة المطلقة، يقدم شاي الكرك والقهوة التذكارية الذهبية، بسعر 5000 درهم لكل منهما، مع كوب وصحن فضيين يمكن أخذها إلى المنزل. تشمل الخيارات الذهبية الأخرى القهوة الذهبية (150 درهماً)، والمياه الذهبية (300 درهم)، والبرغر الذهبي (300 درهم)، والآيس كريم الذهبي (400 درهم) - كلها تحتوي على رقائق ذهبية صالحة للأكل عيار 24 قيراطاً.
وقالت "سوشيترا" إن هذا المفهوم ليس مجرد خدعة.
وأوضحت قائلة: "لا يتعلق الأمر بخلق مشهد مذهل. نريد حقاً أن نقدم شيئاً مميزاً - سواء من حيث السعر أو التجربة. الأصناف المغطاة بالذهب مخصصة لمن يريدون تدليل أنفسهم، ولكن في الوقت نفسه، نقدم طعاماً رائعاً بأسعار معقولة ليكون متاحاً للجميع".