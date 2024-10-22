دبي: "بوهو" يقدم شاي الكرك بالذهب بـ 5آلاف درهم

وتقول المالكة "سوشيترا شارما" إن التركيز على المطبخ الهندي متعمد. وقالت: "من بين حوالي 11500 من الموظفين في مركز دبي المالي العالمي، هناك حوالي 6500 هندي، لذا فنحن نقدم ما يناسب أذواقهم. لا يوجد مكان يقدم أسعاراً معقولة في المنطقة، وأردنا سد هذه الفجوة. تظل قائمتنا الدولية تحظى بشعبية لدى زبائننا من الروس، ونحن نحافظ على ذلك دون تغيير".