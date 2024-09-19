دبي: الشيف "كونوال صفدار" تُبهر ضيوف منتجع جزر المالديف بمزيج الطهي الفريد
تخيل أنك تغوص بأصابع قدميك في الرمال الدافئة بينما تُلامس الأمواج الشاطئ برفق، وتتذوق نكهات لذيذة تروي قصصاً من مختلف الثقافات. هذا هو بالضبط ما عاشه الزوار في الفترة من 15 إلى 17 يونيو 2024، حينما أبهرت الشيف "كونوال صفدار"، الملقبة بـ "ملكة اللذة" في دبي، ضيوف منتجع "إنتركونتيننتال المالديف ماموناجاوا" بمهاراتها الفريدة في فن الطبخ.
على مدار ثلاثة أيام، حولت الشيف "كونوال" المنتجع الساحر ومقهى "أومي" النابض بالحياة إلى وجهة حقيقية لعشاق الطعام. تخيل أنك تجلس على طاولة تطل على المحيط الشاسع، في انتظار طبق "باني بوري سيفيتشي" بلمسات مبتكرة. هذا الطبق، الذي يجمع بين نكهات الشارع الهندي الكلاسيكية والتأثيرات الفارسية والبنجابية، يعكس تماماً روح الإبداع التي تشتهر بها الشيف "كونوال".
وفي كل لقمة من جبن الفيتا المدخن المقلي بنكهة العسل الحار، تكتشف كيف تمكنت من مزج تقاليد وفنون الطبخ المختلفة بمهارة فائقة. وعندما تصل سمبوسة الروبيان المخلل إلى طاولتك، تشعر وكأنك تتجول في شوارع البنجاب المزدحمة، لكن برؤية مبتكرة تأخذك في رحلة إلى عالم آخر مع إطلالة ساحرة على مياه المالديف.
أما الأطباق الرئيسية فهي المكان الذي تبرز فيه الشيف "كونوال" إبداعها. حساء لحم الضأن الطري، المقدم مع قطع الخبز المحمصة بالسمن، يجسد تجربة دافئة تنقلك إلى حنين الذكريات العائلية العزيزة. وفي نفس الوقت، يروي السمك المحشو بالأعشاب والمقدم على عصيدة الذرة الكريمية قصة البحر وأسراره. ولعشاق اللحوم، يقدم لحم الضأن أوزي، الذي يتساقط من العظم بنكهته العطرية، تجربة لا تُنسى، يزينها مزيج مثالي من المكسرات المحمصة، ليختتم هذه الأمسية الطهوية الفريدة بسيمفونية من النكهات التي تأسر الحواس.
عندما تعتقد أن معدتك قد امتلأت، تأتي الحلوى لتغير كل شيء. تبدأ بتذوق حلوى الطحينة الناعمة التي تذوب في فمك، تليها البقلاوة المقرمشة بالفستق والشوكولاتة الداكنة، مما يمنحك توازناً مثالياً بين الحلاوة والقرمشة. ولختامٍ مثاليٍ لوجبة استثنائية، يقدم بودنغ الأرز بالورد لمسة خفيفة ومريحة، تأخذك في رحلة أخيرة من النكهات الرقيقة.
ما يميز هذا المطعم المؤقت ليس فقط مهارة الطهي، بل التزام الشيف "كونوال صفدار" بالاستدامة. فهي رائدة في مجال المطابخ الخالية من النفايات في دبي، وقد جلبت نفس النهج البيئي إلى هذه التجربة في جزر المالديف. كل طبق كان احتفاءً بالمكونات المحلية الطازجة، مما يذكرنا بأهمية احترام الطبيعة حتى في أفخم التجارب.
بالنسبة لمن حالفهم الحظ بالحضور، لم تكن هذه التجربة مجرد وجبة عشاء، بل كانت رحلة عبر النكهات، والثقافات، والجمال الطبيعي الآسر لجزر المالديف. ستظل هذه التجربة محفورة في الذاكرة، تذكرك بقدرة الطعام على إسعاد الناس وجمعهم معاً.
لجميع عشاق الطعام في دبي، يُعد نادي العشاء الخاص بالشيف "كونوال صفدار"، "موريش باي كيه"، وجهة لا تُفوَّت. فهو المكان المثالي للاستمتاع بمزيج من النكهات البنجابية والفارسية الفريدة. سواء كنت تخطط لجمع الأصدقاء أو العائلة، فإن أطباقها ستترك بلا شك انطباعاً لا يُنسى. وإذا كنت ترغب في الاستمتاع بجزء من حرفتها في منزلك، فإن الشيف "كونوال" تقدم مجموعة من العسل الذهبي المستخرج مباشرة من مزارعين محليين في الإمارات العربية المتحدة، والمتاح للشراء على موقعها الإلكتروني moreishbyk.ae.