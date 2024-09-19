دبي: الشيف "كونوال صفدار" تُبهر ضيوف منتجع جزر المالديف بمزيج الطهي الفريد

أما الأطباق الرئيسية فهي المكان الذي تبرز فيه الشيف "كونوال" إبداعها. حساء لحم الضأن الطري، المقدم مع قطع الخبز المحمصة بالسمن، يجسد تجربة دافئة تنقلك إلى حنين الذكريات العائلية العزيزة. وفي نفس الوقت، يروي السمك المحشو بالأعشاب والمقدم على عصيدة الذرة الكريمية قصة البحر وأسراره. ولعشاق اللحوم، يقدم لحم الضأن أوزي، الذي يتساقط من العظم بنكهته العطرية، تجربة لا تُنسى، يزينها مزيج مثالي من المكسرات المحمصة، ليختتم هذه الأمسية الطهوية الفريدة بسيمفونية من النكهات التي تأسر الحواس.