دبي: الشيف"هارديمان" يقدم أطباقًا ملكية في عيد الميلاد
من تقديم قائمة طعام خاصة بتتويج الملك إلى إعداد غداء احتفالي خلال عيد الميلاد للعائلة المالكة في قصر باكنغهام، كان للشيف "مارك هارديمان" تاريخ طويل مع العائلة المالكة البريطانية. ومع ذلك، كانت اللحظة الأكثر تميزًا للشيف في دبي هي مقابلة الملكة إليزابيث الثانية الراحلة وجهاً لوجه.
وقال "كان المشي عبر قاعة العرش تجربة سريالية، وقد أذهلني المحيط التاريخي حقًا. كانت إحدى أكثر اللحظات التي لا تُنسى عندما دخلت منطقة الخدمة، ووجدت نفسي وجهًا لوجه مع الملكة نفسها بشكل غير متوقع. انحنيت باحترام وركزت على الفور على ضمان سير كل شيء بسلاسة".
وأضاف الشيف: "بصفتي مواطنًا بريطانيًا، كان من دواعي سروري غير العادي أن أطبخ لهذه الملكة الرائعة وفريقها المخلص. إنها ذكرى سأعتز بها إلى الأبد وواحدة من أكثر التجارب شهرة في حياتي المهنية".
وقد أوضح هارديمان، الذي أصبح الآن راعيًا لمطعم Bull and Bear في فندق Waldorf Astoria DIFC، بعض العناصر الموجودة في قائمة طعامه. وقال: "خلال الغداء الاحتفالي في المنزل الملكي، قمت بإعداد مجموعة مختارة من الأطباق الكلاسيكية مثل لحم الغزال والسلمون المدخن، وكلاهما يحتل مكانة خاصة بالنسبة لي في احتفالات عائلتي التقليدية".
بالنسبة لقائمة تذوق الطعام الخاصة بتتويج الملك في عام 2023، ابتكر العديد من الأطباق الفريدة. وقال: "من بين الإبداعات المصممة خصيصًا، برز طبق الليمون بوسيت باعتباره المفضل بشكل خاص. لقد تردد صدى بساطته الأنيقة بعمق مع اللحظة، ويظل طبقًا قريبًا من قلبي. في تصميم هذه القوائم، كان نهجي دائمًا متجذرًا في فلسفة البساطة، مما يسمح للمكونات وتناغمها الطبيعي بالتألق".
الطبخ لسكان دبي
في دبي، صمم الشيف مارك قائمة طعام مستوحاة من ذكريات طفولته، حيث يعكس كل طبق النكهات والتقاليد التي حددت موسم الأعياد بالنسبة له خلال طفولته.
وقال: "يتطلع المقيمون إلى قائمة عيد الميلاد في Bull and Bear التي تنسج معًا الحنين والنكهات الراقية". "يُعد كل طبق مزيجًا من احتفالات عائلتي المفضلة مع وصفات عزيزة من طفولتي. أردت أن أخلق أجواءً مريحة من الولائم العائلية المريحة - تمامًا كما نشأت في أيام العطلات. سيكون مثالاً مثاليًا على ذلك هو طبق Humble Potato الشهير الذي يتم تقديمه مع حبات الجوز، وهو طبق أساسي يتم تقديمه على مائدتنا في كل عطلة".
ومن أبرز أطباق القائمة طبق تريفلي الفاكهة المحضرة على طريقة والدته. وقال: "عندما كنت طفلاً، كانت والدتي تعد تريفلي كانت عائلتي تستمتع به كل عام، وكان هذا تقليدًا عزيزًا على قلبي، وأصبح في النهاية قطعة أساسية على مائدتنا الاحتفالية. بالنسبة لي، لا شيء يستحضر جوهر عيد الميلاد مثل تريفلي الفاكهة النابض بالحياة والمريح. لقد أضفت هذا الطبق إلى قائمة عيد الميلاد الخاصة بنا ليستمتع به الضيوف. إنها إحدى الطرق العديدة التي أتبعها لمشاركة جزء من تقاليد عائلتي، والتي أعيد تصورها لإضفاء لمسة احتفالية على الموسم".