دبي: الشيف"هارديمان" يقدم أطباقًا ملكية في عيد الميلاد

ومن أبرز أطباق القائمة طبق تريفلي الفاكهة المحضرة على طريقة والدته. وقال: "عندما كنت طفلاً، كانت والدتي تعد تريفلي كانت عائلتي تستمتع به كل عام، وكان هذا تقليدًا عزيزًا على قلبي، وأصبح في النهاية قطعة أساسية على مائدتنا الاحتفالية. بالنسبة لي، لا شيء يستحضر جوهر عيد الميلاد مثل تريفلي الفاكهة النابض بالحياة والمريح. لقد أضفت هذا الطبق إلى قائمة عيد الميلاد الخاصة بنا ليستمتع به الضيوف. إنها إحدى الطرق العديدة التي أتبعها لمشاركة جزء من تقاليد عائلتي، والتي أعيد تصورها لإضفاء لمسة احتفالية على الموسم".