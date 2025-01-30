دبي: "أورفلي" يتصدر قائمة أفضل المطاعم في المنطقة
بعد مواجهة صعوبات في رحلتهم الدراسية دخل مؤسسو "أورفلي بروس بيسترو" صناعة الطعام بالصدفة. اليوم، يديرون أحد أفضل المطاعم في المنطقة، الذي فاز بجائزة أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسنة الثالثة على التوالي.
كما وصلوا إلى قائمة أفضل 50 مطعماً في العالم لعام 2023، حيث احتلوا المركز 46، مما عزز مكانتهم كقوة عالمية في مجال الطهي. كما قدموا مطعمين جديدين وأكاديمية طهي لدعم الطهاة الشباب في وطنهم. تحدث الثلاثي إلى صحيفة خليج تايمز حول كيفية حدوث كل ذلك.
تأسس مطعم "وصل 51" عام 2021 على يد الأخوة المولودين في سوريا محمد ووسيم وعمر أورفلي، ويجمع المطعم بين التراث الحلبي ومشهد تناول الطعام في دبي. يشتهر المطعم، بقيادة الشيف الرئيسي محمد أورفلي، بأطباق مميزة مثل "كروكيت أو بي" و"شيش برك بالجيوزا" وكورن بومب"، بينما يقوم طهاة المعجنات وسيم وعمر بتحضير حلويات مبتكرة من مطبخ المعجنات المخصص لهما المفتوح على مساحة تناول الطعام.
بدأت القصة عندما حصل محمد، وهو الأكبر بين الإخوة الثلاثة، والذي يبلغ من العمر الآن 42 عاماً، على درجة منخفضة في المدرسة الثانوية، وهو ما لم يؤهله لمواصلة تعليمه العالي في حلب. وعندما افتتح معهد الضيافة في حلب عام 1995، التحق به مباشرة. وبعد عام، انضم إليه شقيقه الأصغر وسيم في المعهد.
قال محمد "أخبرني وسيم، أنت لا تعرف ما يخبئه المستقبل. سأتخصص في الطعام وأنت ستتخصص في الحلويات. لا أحد يعلم، ربما في المستقبل يمكننا افتتاح مطعم".
وأضاف الأخ الأوسط البالغ من العمر 40 عاماً: "بصراحة، لم أكن جيداً في الدراسة أيضاً. مثل أي عائلة عربية سورية، كان والدانا يفضلان أن يصبح ابنهما طبيباً أو مهندساً. وخاصة قبل ثلاثة عقود تقريباً، لم تكن العائلات تعتبر أن تحول ابنها إلى طباخ أمر مثير للإعجاب".
ومع ذلك، نجح الأشقاء الثلاثة في شق طريقهم في عالم الطهي. وسار أصغرهم، عمر، على خطاهم في عام 2008، بينما كان لا يزال في الصف التاسع.
كانت محاولته الأولى في حياته المهنية هي أن يصبح بائع زهور، لكن الوظيفة التي حصل عليها في محل زهور مجاور لم تستمر سوى يوم ونصف. يقول الشاب البالغ من العمر 30 عاماً: "أخبرت المالك أنني سأخرج في إجازة ولن أعود أبداً".
وعلى عكس إخوته، تعلم عمر فن صناعة المعجنات من خلال العمل في المصانع والمطاعم والفنادق. وبدأ كل شيء بعد أن زار وسيم مصنع المعجنات الذي كان يعمل فيه في حلب. "رأيت كيف يصنعون الكعك ويسكبون الكريمة ويضيفون الشوكولاتة، ووجدت الأمر رائعاً. أخبرت وسيم أنني أريد أن أتعلم وأدخل هذه المهنة. فكرت في الأمر كثيراً وحتى أنني حلمت بذلك".
بدأ في مصنع في حلب عام 2008، ثم سافر إلى لبنان لدراسة صناعة المعجنات في عام 2011، وفي عام 2013، انضم إلى شقيقه الأكبر في رحلة إلى دبي.
وبعد عامين، أقام الثلاثي دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام في المركز الدولي للتصميم الداخلي في قرية المعرفة بدبي. ويقول وسيم: "سألني العديد من الطلاب لماذا لم نفتح متجراً أو مطعماً خاصاً بنا؟".
وبناء على الطلب الجماهيري الكبير، تمكنوا من تأمين موقع في الوصل 51.
أوضح وسيم "في البداية، كان محلاً للحلويات، ولكن بعد انتشار فيروس كورونا قرر محمد توسيعه ليصبح مطعماً. بدأنا بإعداد السلطات والسندويشات للوجبات الجاهزة. ثم أضفنا البيتزا إلى قائمة طعامنا"، أوضح وسيم.
ولم يتطور مطعمهم ليصبح أفضل مطعم في المنطقة فحسب، بل يعمل الأخوان أيضاً على التوسع في مشاريع جديدة. فهما يفتتحان مطعماً بمفهوم جديد بجوار المطعم يسمى "ثري روز". وأوضح محمد: "سيكون مطعماً على طراز البسترو، يقدم البيتزا والبرجر الشهيرين لدينا، ولكن ليس مجرد مطعم برجر تقليدي. ما زلنا نعمل على تحسين المفهوم مع فريق البحث والتطوير لدينا".
علاوة على ذلك، أطلق الأخوان أورفلي مؤخراً مشروعاً تايلاندياً يسمى "ماناو" قبل أربعة أسابيع، كما يهدفان إلى إنشاء مدرسة للطهي في مسقط رأسهما لدعم الطهاة السوريين الناشئين.
"الفكرة هي تعليم الجيل الشاب عن تراثنا وطعامنا وكل ما يرتبط به، بدلاً من تركهم يتأثرون بمطابخ أخرى"، قال محمد. "نشعر بمسؤولية تجاه بلدنا، سوريا، وحلب على وجه التحديد. نريد أن نفعل هذا لدعم المجتمع والشعب السوري".
وأضاف وسيم "إن طعامنا قوي ومتجذر بعمق في ثقافتنا. يجب على الجيل الأصغر سناً المهتم بأعمال الطعام أن يركز على تقديمه بشكل صحيح بدلاً من تغييره. إن الدمج أمر جيد، ولكن يجب أن تظل النكهات الأصيلة".
وقال محمد، الذي عمل سابقاً كطاهٍ في قناة "فتافيت" للطهي لمدة 11 عاماً تقريباً، إنه عندما انتقل إلى دبي سعياً وراء أحلامه، لم يكن يعلم أنه سيؤسس مطعماً يفوز بعدة جوائز بعد بضع سنوات. وعندما سُئل عن سر نجاح مطعمه المستمر بعد الفوز بالجائزة ليلة الثلاثاء، قال: "أعتقد أننا نحب الناس، وهم يحبوننا. هذا هو السر. نحن هنا لأن الناس يبحثون عنا. لا تسألني كيف نفعل ذلك - لا أعرف، لكننا نجعله ممكناً".
ورداً على فكرة خاطئة شائعة، أوضح محمد: "يشعر الناس بالارتباك قليلاً. نحن لسنا مطعماً سورياً. نحن سوريون، ونحن فخورون بذلك. لكن مطعمنا يمثل دبي والإمارات العربية المتحدة".
فريق الأحلام، والذي بدأ بثلاثة إخوة فقط، أصبح الآن يتكون من 60 شخصاً.
واختتم حديثه قائلاً: "نحن لا نعمل فقط لنكون رقم واحد، بل نعمل لنستمر. نريد لهذا المطعم أن يكون مثالاً للعديد من الطهاة في الشرق الأوسط. نريد أن يستمر هذا للجيل الثاني والثالث. إنه ليس مسعى قصير المدى".
وحصل مطعم "تريسند ستوديو" في دبي، بقيادة الشيف "هيمانشو سايني"، على المركز الثاني لجوائز 2025، يليه مطعم "كينويا" في دبي في المركز الثالث ومطعم "خوفو" في القاهرة في المركز الرابع، والذي حصل أيضاً على لقب أفضل مطعم في مصر. وحصل مطعم شمس البلد في عمان (الثامن) على لقب أفضل مطعم في الأردن، بينما حصل مطعم "فيوجن باي تالا" في البحرين (السادس) ومطعم أم شريف في بيروت (التاسع) على أعلى الجوائز لبلديهما.
وحصد مطعم "ماربل" في الرياض (16) لقب أفضل مطعم في المملكة العربية السعودية، بينما نال مطعم "لا جراند تابل ماروكين" في الدار البيضاء (22) المركز الأول في المغرب. كما تركت تونس بصمتها مع حصول مطعم "لو جولف" في المرسى (44) على لقب أفضل مطعم في البلاد.
ومن بين الفائزين بالجوائز الخاصة، الشيف "تالا بشمي" من البحرين، التي حصلت على جائزة اختيار الطهاة من إستريلا دام NA لمساهماتها في فن الطهي الحديث في الشرق الأوسط، ومطعم "بوكا" (12) في دبي، الذي فاز بجائزة المطعم المستدام لممارساته الصديقة للبيئة. كما تم تكريم عمر شهاب، صاحب الرؤية وراء مطعم "بوكا"، بجائزة الأيقونة لقيادته في مجال تناول الطعام المسؤول.
فازت الشيف الإسبانية "كارمن رويدا هيرنانديز" بجائزة أفضل شيف حلويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما فازت ياسمينة حايك من مجموعة أم شريف بجائزة أفضل شيف أنثى. وحصل مطعم "أوسيانو" في دبي على جائزة فن الضيافة، كما تم تكريم مطعم "تيبل 3" في الدار البيضاء، بقيادة الشيف فيصل بتيوي، بجائزة أفضل مطعم شهير من أمريكان إكسبريس.
كما تم تكريم مطعم "أسيب" في الرياض، والذي أمضى مؤسسه ورئيس طهاته عبد الرحمن البابطين 25 عاماً في العمل المصرفي قبل أن يقرر إحياء ذكريات طفولته من خلال الطعام.
وقال السعودي البالغ من العمر 48 عاماً: "كنت دائماً مع والدتي في المطبخ، أتعلم كيفية الطهي وأستكشف التوابل الغريبة في العالم". بعد زواجه من زوجته أروى، قرر الزوجان افتتاح مطعم "أسيب"، الذي يقدم الأطباق السعودية التقليدية بلمسة عصرية. احتل مطعم "أسيب" المرتبة 39.