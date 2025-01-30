دبي: "أورفلي" يتصدر قائمة أفضل المطاعم في المنطقة

وقال محمد، الذي عمل سابقاً كطاهٍ في قناة "فتافيت" للطهي لمدة 11 عاماً تقريباً، إنه عندما انتقل إلى دبي سعياً وراء أحلامه، لم يكن يعلم أنه سيؤسس مطعماً يفوز بعدة جوائز بعد بضع سنوات. وعندما سُئل عن سر نجاح مطعمه المستمر بعد الفوز بالجائزة ليلة الثلاثاء، قال: "أعتقد أننا نحب الناس، وهم يحبوننا. هذا هو السر. نحن هنا لأن الناس يبحثون عنا. لا تسألني كيف نفعل ذلك - لا أعرف، لكننا نجعله ممكناً".