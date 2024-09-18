دبي:"إيزابيلا كوسينا إيتاليانا"..تجربة طعام إيطالية لا تُنسى

رئيس الطهاة في مطعم إيزابيلا كوسينا إيتاليانا هو "روجيرو جيسي"، من ريميني في شمال إيطاليا، جلب معه مختلف النكهات. هناك العديد من الأشياء في القائمة التي تدعو إلى تكرار الزيارة؛ فهناك النقانق والمقبلات ومجموعة متنوعة من السلطات، بالإضافة إلى الأطباق الرئيسية والحلويات. لكن الطبق الذي أعجبنا به - وبلا شك كان ليكون بمثابة صفقة ناجحة أو فاشلة - هو طبق من البطاطس المقلية الثلاثية مع جبن البارميزان والكمأة. وكما توقعنا، كانت الطبقة الخارجية بمثابة طبقة مقرمشة إلى بطاطس طرية ورطبة ومليئة بالزبدة بالداخل. مع وجود الكمأة التي توفر النكهات النهائية للوجبات الساخنة، كان من الصعب أن نتمالك أنفسنا ولا نملأ معدتنا تماماً (أود أن أعتقد أننا تمكنا من ذلك على أي حال).