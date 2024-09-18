دبي:"إيزابيلا كوسينا إيتاليانا"..تجربة طعام إيطالية لا تُنسى
في أحدث مطعم إيطالي في دبي "إيزابيلا كوسينا إيتاليانا"، إذا كان هناك ما سيلفت انتباهك فهو طاقم الخدمة شديد الاهتمام، حيث إنهم حريصون على إرضاء العملاء. ولا عجب في ذلك، حيث يبدو أن مطعم إيزابيلا كوسينا إيتاليانا، الذي يقع في تلال الإمارات، يقوم بكل شئ، بما في ذلك الضيافة، على أكمل وجه.
سيرحبون بك بكل ود في هذا المطعم المريح المصمم لتناول الطعام، مع الوضع بعين الاعتبار دردشة الأصدقاء الدافئة. في الطابق الأول من المطعم توجد صالة للاسترخاء وستكون متاحة بعد أسبوعين، ولكن في يوم الافتتاح، كان المكان الذي لقي اهتماماً في الطابق الأرضي.
هذه الأيام، يعد تضمين الموسيقى من العناصر الأساسية في المطاعم، وخاصة أثناء الافتتاح، ولكن في إيزابيلا لم يكن هناك عازف البيانو المعتاد أو عازف القيثارة الذي يبهر الجمهور بالنوتات الموسيقية؛ بل كان هناك بدلاً من ذلك عازف هارموني يعزف مقاطع موسيقية من عظماء (مثل بيلي جويل ولكن على الهارموني).
كان الصخب حقيقياً عندما جلسنا على مقاعدنا تحت الأضواء الصفراء. لقد حان وقت تناول الطعام. وبينما رأينا ألسنة اللهب تلعق جوانب فرن الحطب من أحد الجانبين، أحضروا لنا خبزاً طازجاً مع الزبدة والتابيناد، وكانت حموضته متوازنة جيداً مع نكهة الخبز المدخنة.
رئيس الطهاة في مطعم إيزابيلا كوسينا إيتاليانا هو "روجيرو جيسي"، من ريميني في شمال إيطاليا، جلب معه مختلف النكهات. هناك العديد من الأشياء في القائمة التي تدعو إلى تكرار الزيارة؛ فهناك النقانق والمقبلات ومجموعة متنوعة من السلطات، بالإضافة إلى الأطباق الرئيسية والحلويات. لكن الطبق الذي أعجبنا به - وبلا شك كان ليكون بمثابة صفقة ناجحة أو فاشلة - هو طبق من البطاطس المقلية الثلاثية مع جبن البارميزان والكمأة. وكما توقعنا، كانت الطبقة الخارجية بمثابة طبقة مقرمشة إلى بطاطس طرية ورطبة ومليئة بالزبدة بالداخل. مع وجود الكمأة التي توفر النكهات النهائية للوجبات الساخنة، كان من الصعب أن نتمالك أنفسنا ولا نملأ معدتنا تماماً (أود أن أعتقد أننا تمكنا من ذلك على أي حال).
بعد ذلك، تقاسمنا البيتزا ديابولا (95 درهماً إماراتياً)، التي كانت ذات عجينة رفيعة مع جوانب منتفخة ومتفحمة (بالشكل صحيح)، مغطاة بصلصة الطماطم ومغطاة بجبن الموزاريلا والسلامي الحار والريحان الطازج والبارميزان.
وبعد ذلك تناولنا معكرونة بيني ألارابياتا (85 درهماً إماراتياً)، مطبوخة على درجة حرارة متوسطة، مغمسة بصلصة الطماطم، ورقائق الفلفل الحار، وزيت الزيتون، وجبن البارميزان.
إذا كنت ترغب في تجربة شيء أكثر مغامرة، فجرب طبق السباغيتي الأسود مع صلصة (120 درهماً إماراتياً)، وهو عبارة عن سباغيتي طازجة بحبر الحبار مع الكركند الطازج وصلصة الطماطم.
وبعد الافتتاح، تحدث المدير الإداري "روب دي فيليرز"، وقال: "لقد قام رئيس الطهاة لدينا بإعداد قائمة طعام تتضمن أطباقاً حديثة ومبتكرة بمكونات إيطالية أصيلة لتقديم تجربة طعام لا مثيل لها".
ونحن نتفق معه تماماً.
الشيء الوحيد الذي آسف عليه هو أنني تناولت كمية كبيرة من الخبز ولم أستطع تذوق التيراميسو اللذيذ (55 درهماً إماراتياً) الذي ظهر في القائمة، والآن هناك سبب آخر للعودة مرة أخرى.