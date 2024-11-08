جوائز دبي للأغذية والمشروبات 2024:لجنة تحكيم متميزة

مع أكثر من 13000 مَطعماً، تُعدّ صناعة الأغذية والمشروبات الديناميكية في دبي واحدةً من أكثر الصناعات تنوعاً وتنافسية في العالم، مما يجعل تحديد الأفضل أمراً صعباً، ومع ذلك، تهدف جوائز دبي للأغذية والمشروبات لعام 2024 التي تنظمها "كي تي إيفينت" KT Events إلى القيام بذلك، يعود هذا الحدث في نسخته الثانية، ويحتفل بالتصورات التي تشكّل مشهد التذوق النابض بالحياة في دبي، كما تسلط الجوائز الضوء على التميز والإبداع، وتعزز نمو الصناعة، والتواصل والإلهام للجيل القادم من المواهب، كل ذلك مع عرض التنوّع الطهوي في المدينة.

إنّ جوهر هذا الجهد هو عملية اختيار صارمة وشفّافة غير متحيّزة، بقيادة لجنة تحكيم متميّزة تضمن خبرتها تكريم الأكثر استحقاقاً فقط، وقد اجتمع ثلاثة من أكثر الأسماء احتراماً في الصناعة لتقديم معرفتهم ومصداقيتهم للجوائز.

تعرّف على أعضاء لجنة التحكيم الموقّرة :

جيمس نايت-باتشيكو