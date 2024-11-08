جوائز دبي للأغذية والمشروبات 2024:لجنة تحكيم متميزة
مع أكثر من 13000 مَطعماً، تُعدّ صناعة الأغذية والمشروبات الديناميكية في دبي واحدةً من أكثر الصناعات تنوعاً وتنافسية في العالم، مما يجعل تحديد الأفضل أمراً صعباً، ومع ذلك، تهدف جوائز دبي للأغذية والمشروبات لعام 2024 التي تنظمها "كي تي إيفينت" KT Events إلى القيام بذلك، يعود هذا الحدث في نسخته الثانية، ويحتفل بالتصورات التي تشكّل مشهد التذوق النابض بالحياة في دبي، كما تسلط الجوائز الضوء على التميز والإبداع، وتعزز نمو الصناعة، والتواصل والإلهام للجيل القادم من المواهب، كل ذلك مع عرض التنوّع الطهوي في المدينة.
إنّ جوهر هذا الجهد هو عملية اختيار صارمة وشفّافة غير متحيّزة، بقيادة لجنة تحكيم متميّزة تضمن خبرتها تكريم الأكثر استحقاقاً فقط، وقد اجتمع ثلاثة من أكثر الأسماء احتراماً في الصناعة لتقديم معرفتهم ومصداقيتهم للجوائز.
تعرّف على أعضاء لجنة التحكيم الموقّرة :
جيمس نايت-باتشيكو
جيمس نايت باتشيكو: هو من أصحاب القوة في عالم الطهي، ولديه أكثر من عقدين من الخبرة العالمية، وهو الآن يقود شركته الاستشارية الخاصة، "غروب جي كي بي " Group JKP، بعد أن صقل مهاراته جنباً إلى جنب مع أساطير، مثل ريموند بلانك وجوردون رامزي ومايكل كاينز، فهو ليس غريباً على الأضواء، حيث ظهر في برنامج "ذا ريستورنت و أوت أوف ذا فراينغ بان" Out of the Frying Pan وThe Restaurant على قناة BBC.
امتدت مسيرة جيمس المهنية المتميّزة إلى الفنادق الفاخرة وأفضل المطاعم في المملكة المتحدة والشرق الأوسط، مما أكسبه ألقاباً- مثل الشيف التنفيذي للعام- ومكانةً بين أكثر 50 شخصيةٍ مؤثرة في مجال الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط، إلى جانب أمور أخرى.
يعد جيمس من دُعاة رفاهية الصناعة، حيث شارك في تأسيس مجموعة "دبي تشيف كولليكتف" Dubai Chefs Collective لدعم الصحة العقلية، ويستضيف بودكاست "شيف جي كي بي" Chef JKP، حيث يشارك قصصاً ملهمة عن الصناعة، ويواصل جيمس، الذي يعشق مشهد الطعام النابض بالحياة في دبي، تقديم خبراته الواسعة لرفع مستوى المشاريع في جميع أنحاء القطاع.
جين وينتر
جين وينتر: رائدة في مجال الأعمال الخيرية والضيافة.
تقيم في دبي، ولها جذور في سنغافورة، وهي صاحبة الرؤية وراء تاتش، وكالة المواهب الشاملة في الإمارات العربية المتحدة التي تمثّل الطهاة والرياضيين المشاهير، وتدافع عن إدماج ذوي الإعاقة، وتخلق فرصاً للمحرومين في المجتمع، سواء محلياً أو عالمياً، وقد تم اختيار جين كواحدة من أكثر 20 امرأة تأثيراً في مجال الضيافة في الإمارات العربية المتحدة في عام 2022، وهي شخصية رائدة في قطاعي الأغذية والمشروبات والأعمال في دبي.
بوصفها طاهية مشهورة، امتدت رحلة جان في عالم الطهي إلى جميع أنحاء العالم، من إطلاق أول تجربة لتناول الطعام تحت الأرض في جنيف إلى إدارة مطبخ جان الخاص للعملاء النخبة، بما في ذلك المشاهير والدبلوماسيين في جميع أنحاء العالم، وأثناء الوباء تحولت إلى الاستثمار الملائكي، ودعم الشركات المحلية مع توجيه رائدات الأعمال.
إن تفاني جان في التأثير على المجتمع أمر ملهم بنفس القدر، فهي تدعم برامج التوعية العالمية، من بناء أنظمة المياه في كمبوديا إلى المبادرات التعليمية للشباب المحرومين في إندونيسيا، باستخدام شبكتها الواسعة لتمكين المجتمعات وتعزيز الإدماج.
تابان فايديا
يشرف تابان فايديا، الرئيس التنفيذي لمجموعة بي جي بي للاستثمارات، على عمليات بابا جونز في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن.
حصل تابان على درجة جامعية في الرياضيات وإدارة الأعمال من مومباي بالهند، وبدأ شغفه بقطاع المطاعم خلال سنوات دراسته الجامعية، ولم يتعزز إلا على مدار ما يقرب من أربعة عقود.
وقد ظهر تابان، وهو أحد رواد الصناعة المعترف بهم، في قائمة "كيتيرير ميديل إيست باور" Caterer Middle East Power لأربع سنوات متتالية، كما فاز مرتين بجائزة الامتياز العالمي للعام في نظام "بابا جونز" Papa Johns، وتمتد خبرته الواسعة إلى 38 عاماً، بما في ذلك 21 عاماً مع"بابا جونز" Papa Johns، حيث لعب دوراً رئيسياً في تطوير مئات المطاعم في جميع أنحاء الشرق الأوسط والهند.
يركز تابان حالياً على توسيع نطاق عمل بابا جونز في المنطقة ويدعم بنشاط قطاع المطاعم في الإمارات العربية المتحدة بصفته أمين صندوق مجموعة مطاعم الإمارات العربية المتحدة، وتستمر رؤيته والتزامه بالعطاء في تشكيل الصناعة ومساعدتها على النمو.
أناميكا تشاتيرجي
هي محررة مساعدة في صحيفة خليج تايمز، وترأس مجلة "ويكند" wknd.
في عملها اليومي كصحفية، كتبت على نطاق واسع عن الكتب والفنون والثقافة، بينما كانت توثق بنشاط المعالم الاجتماعية والثقافية في المنطقة.