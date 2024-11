جوائز دبي للأغذية والمشروبات 2024:لجنة تحكيم متميزة

جيمس نايت باتشيكو: هو من أصحاب القوة في عالم الطهي، ولديه أكثر من عقدين من الخبرة العالمية، وهو الآن يقود شركته الاستشارية الخاصة، "غروب جي كي بي " Group JKP، بعد أن صقل مهاراته جنباً إلى جنب مع أساطير، مثل ريموند بلانك وجوردون رامزي ومايكل كاينز، فهو ليس غريباً على الأضواء، حيث ظهر في برنامج "ذا ريستورنت و أوت أوف ذا فراينغ بان" Out of the Frying Pan وThe Restaurant على قناة BBC.