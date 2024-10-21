جوائز النخبة الغذائية: مطاعم دبي تتألق في مختلف الفئات

وبحسب تصريحاته، تقدم أكثر من 400 مطعم للحصول على الجوائز وتم اختيار عشرة مطاعم في كل فئة. وقال: "حرصنا هذا العام على رفع مستوى المنافسة، فاشترطنا حصول المطاعم على تصنيف الدرجة الأولى للتأهل للجوائز." كما أشار إلى سعي البلدية لتوسيع نطاق الفئات في العام المقبل. وفي ذات السياق، أكد خبير سلامة الأغذية، محمد محمدي، أن المطاعم الثلاثين التي وصلت للقائمة النهائية ستتلقى تقارير مفصلة تُسلط الضوء على نقاط القوة ومجالات التحسين.