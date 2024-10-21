جوائز النخبة الغذائية: مطاعم دبي تتألق في مختلف الفئات
تألقت نخبة من مطاعم دبي في النسخة الأولى من برنامج "النخبة الغذائية" الذي أطلقته بلدية دبي، حيث حصدت جوائز مستحقة عن ثلاث فئات: مطاعم الفنادق، والمطاعم المستقلة، ومطاعم الخدمة السريعة.
في فئة مطاعم الفنادق، فاز "ميديتيرانيو" في فندق "أرماني برج خليفة" بالمركز الأول، بينما حلّ "كوتشينا" في فندق "ماريوت بالم جميرا" ثانياً، وحصل "براسيري بولود" في فندق "سوفيتيل دبي أوبيليسك" على المركز الثالث.
وفي فئة المطاعم المستقلة، فقد حصد مطعم "كلاب Clap" في قرية البوابة في مركز دبي المالي العالمي الجائزة الأولى، بينما حلّ مطعم "ليلى" وسط مدينة دبي في المركز الثاني، وحاز مطعم "باب المنصور" في بوليفارد محمد بن راشد على المركز الثالث.
أما في فئة مطاعم الخدمة السريعة، فقد احتل مطعم "تريدرز هاوس" في مركز دبي التجاري العالمي المرتبة الأولى، في حين حلّ مطعم "ماكدونالدز" في بلو تاور في المركز الثاني، بينما جاء مطعم "البيك" في ضيافة في المركز الثالث.
وجاء الإعلان خلال فعاليات النسخة الثامنة عشرة من مؤتمر بلدية دبي لسلامة الغذاء الذي بدأ اليوم الاثنين. ويهدف برنامج "النخبة الغذائية" إلى تكريم المطاعم في دبي التي تُبدي تميزاً مستمراً في مجال سلامة الغذاء، إلى جانب التزامها بمعايير الاستدامة والتغذية والمسؤولية الاجتماعية.
جوائز فريدة من نوعها
وأكد سلطان الطاهر، مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، على تميز الجوائز واتساع نطاقها، موضحاً: "استلهمنا أفضل الممارسات العالمية، فوجدنا العديد من الجوائز، لكنها محدودة النطاق، فإما أن تقتصر على سلامة الغذاء أو الاستدامة فحسب. أما برنامجنا، فيشمل جميع الجوانب في إطار واحد متكامل."
وبحسب تصريحاته، تقدم أكثر من 400 مطعم للحصول على الجوائز وتم اختيار عشرة مطاعم في كل فئة. وقال: "حرصنا هذا العام على رفع مستوى المنافسة، فاشترطنا حصول المطاعم على تصنيف الدرجة الأولى للتأهل للجوائز." كما أشار إلى سعي البلدية لتوسيع نطاق الفئات في العام المقبل. وفي ذات السياق، أكد خبير سلامة الأغذية، محمد محمدي، أن المطاعم الثلاثين التي وصلت للقائمة النهائية ستتلقى تقارير مفصلة تُسلط الضوء على نقاط القوة ومجالات التحسين.
ونوّه "كيان الجاف"، رئيس البعثة والمستشار في منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، بـ "الطابع الابتكاري" للجوائز، مشيراً إلى أنها تخدم غرضين. وقال: "تكريم هذه المطاعم يحفزها على تقديم أداء أفضل في مجال الاستدامة، والأهم من ذلك، أنه يوفر لها منصة لتبادل الخبرات والتعلّم من بعضها البعض. إن تكريم هذه المطاعم، سواءً كانت ناشئة أو صغيرة، يغرس فيها الأمل بالمستقبل، وهذا أمر مهم جداً."
وأشاد الجاف ببلدية دبي، مؤكداً على ريادتها الدائمة في إطلاق مثل هذه المبادرات، ودعا إلى تكريم المزيد من المزارعين في الخطوة التالية، تقديراً لجهودهم المبذولة.