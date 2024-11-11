"جامافار": تجربة طعام فاخرة في قلب دبي

تزامنت زيارتنا مع قائمة الاحتفال بـ ديوالي - وهي عبارة عن وجبة مكونة من خمسة أطباق تبرز أفضل ما في المطبخ الهندي. بدأت الوجبة بمجموعة الشاكنا [الوجبات الخفيفة] من اختيار الشيف ومجموعة مختارة من المقبلات، بما في ذلك سابودانا خيشدي بالكمأة، وهو مزيج من لآلئ التابيوكا الأرضية والكمأة العطرية، وسرطان البحر كونكان، ويبين كل طبق التنوع الإقليمي في الهند.