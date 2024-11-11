"جامافار": تجربة طعام فاخرة في قلب دبي
وسط محيط دبي الفخم يقع مطعم "جامافار" حيث تتوفر تجربة فاخرة ويُقدَّم طعام ينقل الضيوف إلى روعة منزل ملكي في نيودلهي. مع غرفة الطعام الفاخرة، وبار الكوكتيل الأنيق، والتراس الخارجي الهادئ، يعد مطعم "جامافار" مسرحاً للاحتفال بالمأكولات الشهية.
تزامنت زيارتنا مع قائمة الاحتفال بـ ديوالي - وهي عبارة عن وجبة مكونة من خمسة أطباق تبرز أفضل ما في المطبخ الهندي. بدأت الوجبة بمجموعة الشاكنا [الوجبات الخفيفة] من اختيار الشيف ومجموعة مختارة من المقبلات، بما في ذلك سابودانا خيشدي بالكمأة، وهو مزيج من لآلئ التابيوكا الأرضية والكمأة العطرية، وسرطان البحر كونكان، ويبين كل طبق التنوع الإقليمي في الهند.
وتضمنت تشكيلة التاندور طبق مورغ تيكا كيساري، الذي يتكون من دجاج طري منقوع بالزعفران والتوابل، وطبق ديل مالاي تيكا، وهو مزيج عطري من الشبت والقشدة. يبين كلا الطبقين النكهات الحية والجريئة التي يشتهر بها المطبخ الهندي.
وبالنسبة للطبق الرئيسي، استمتعنا بتناول أطباق مميزة مثل الدجاج بالزبدة على الطريقة القديمة في دلهي - وهو طبق غني وكريمي - وطبق شالغام جوشت، وهو طبق لحم ضأن يتناسب تماماً مع الأطباق المرافقة التقليدية مثل دال جامافار، وساج ألو، وأرز بولاو بالزعفران، ورايتا بوندي. كان الخبز الدافئ والرقيق مثالياً لامتصاص الصلصات اللذيذة.
ولا يكتمل الاحتفال دون تناول الحلوى، ولم تخيب غاجريلا جامافار آمالنا، وهي نسخة فاخرة من حلوى الجزر الهندية الكلاسيكية.
إن مطعم جامافار دبي يقدم نكهة التراث الهندي المتنوع في الطهي بإتقان وذوق رفيع. نحن ننصح كل من يتطلع إلى الاستمتاع بتناول الطعام الهندي ضمن تجربة ملكية، وخاصة خلال المناسبات الاحتفالية، بزيارة هذا المكان.
الموقع: العنوان ريزيدنسز، دبي أوبرا، وسط مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة
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