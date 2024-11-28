تكريم أفضل المطاعم في حفل جوائز "دبي اف آند بي" 2024
لا عجب أن تجد سكان دبي يتناولون الطعام خارج منازلهم بكثرة! فقد صُنّفت المدينة ضمن أفضل 10 مدن في العالم لعشاق الطعام في عام 2023، وفقاً لتقرير أجرته "كومبير ذا ماركت" (Compare the Market). ومن المؤكد أن عدد المطاعم في المدينة قد ازداد منذ ذلك الحين.
وقد أُقيم حفل توزيع جوائز "دبي اف آند بي" (DXB F&B) السنوي في فندق "العنوان سكاي فيو" يوم 27 نوفمبر، احتفاءً بثقافة الطعام المتنوعة في دبي، وتشجيعاً للإبداع والسعي نحو التميز، مع التركيز على الأطباق الراقية التي تستحق التكريم.
,اختارت صحيفة الخليج تايمز أفضل المطاعم والتجارب في دبي، وإليكم قائمة بأفضل المطاعم والتجارب في دبي، بالإضافة إلى ملخص لما حدث طوال الأمسية.
كانت مقدمة البرامج التلفزيونية والفنانة الصوتية البريطانية "كاتي أوفري" هي مقدمة الحفل.
إليكم نظرة على ما حدث.
9:36 مساءً: الإعلان عن القائمة الأولى للجوائز!
الرجاء قرع الطبول...الفائزون هم:
أفضل مطعم جنوب آسيوي (مطعم فاخر): "تريسند ستوديو" (Tresind Studio)
أفضل مطعم إيطالي (مطعم فاخر): "سوشل" (Social)
أفضل مطعم شرق أوسطي (مطعم فاخر): "أورفلي بروز بيسترو" (Orfali Bros Bistro)
أفضل مطعم ياباني راقي: "تاكاهيسا" (Takahisa)
أفضل مطعم لحوم: "بيف بار" (Beefbar)
أفضل مطعم آسيوي (طعام فاخر): "هاكاسان" (Hakkasan)
أفضل نادي شاطئي: "تاجوماجو" (Tagomago)
أفضل عرض عشاء: "جوزيت" (Josette)
جائزة خاصة لأكثر تأثير إيجابي على المجتمع: الشيف "راسل إمبيازي"
9:15 مساءً: المغنية "تشيلسي شانتيل" تعتلي المسرح
ألهبت المُغنية "شيلسي شانتيل" حماس الحضور بأدائها المبهر وأغنياتها الرائعة، حيث تجوّلت بين الطاولات وتفاعلت مع الجمهور بشكل ملفت، مشجّعة الجميع على الرقص على أنغام أشهر الأغاني العالمية: "اسبريسو" (Espresso) للفنانة سابرينا كاربنتر، و"أبتاون فانك" (Uptown Funk) للفنان مارك رونسون، و"هابي" (Happy) للفنان فاريل ويليامز.
9:04 مساءً: الإعلان عن القائمة الثانية للجوائز...
أفضل مطعم بريطاني (مطعم غير رسمي): "ذا إلوكنت إليفينت" (The Eloquent Elephant)
أفضل مطعم جنوب آسيوي (مطعم غير رسمي): "موهالا" (Mohalla)
أفضل مطعم إيطالي (مطعم غير رسمي): "كوتشينا" (Cucina)
أفضل مطعم شرق أوسطي (مطعم غير رسمي): بيت مريم
أفضل مطعم ياباني (مطعم غير رسمي): "ريف جابنيز كوشياكي" (REIF Japanese Kushiyaki)
أفضل بار رياضي: "ماكيتيجانز" (McGettigan's)
أفضل مكان سهرات للسيدات: "بارفلاي من بودا بار" (Barfly by Buddha-Bar)
9:01 مساءً: الإعلان عن القائمة الثالثة للجوائز
المدير المالي "صغير أحمد خان" يسلم الجوائز لـ:
أفضل مطعم نباتي: "أفاتارا" (Avatara)
أيقونة محلية: "ميثوس" (Mythos)
مطعم تراثي ساحر: بيت الشاي العربي
20:57: الإعلان عن القائمة الرابعة للجوائز...
تولّى "مايكل جابري بيكيت"، رئيس تحرير صحيفة خليج تايمز، توزيع الجوائز التالية:
فاز مطعم "كارنيفال باي تريسيند" (Carnival by Tresind) بجائزة أفضل وجبة إفطار.
أثبت مطعم "كارنيفال باي تريسيند" أن المطبخ الهندي يتخطى مفهوم الكاري التقليدي، حيث يُقدم تجربة فطور وغداء استثنائية بجودة عالية ونكهات مُبتكرة.
حصل مطعم "لا نينا دبي" (La Niña Dubai) على جائزة المطعم الأكثر شهرة على إنستغرام.
يُقال أن العين تأكل قبل الفم، وهذا المطعم الذي يقدم أطباق المطبخ اللاتيني الإيبيري الحديث قد أتقن هذا الفن ببراعة. فلا غرابة أن يتصدر قائمة الأماكن الأكثر شهرة على إنستغرام! فهو يقدم تجربة كاملة تُرضي جميع الحواس، بدءاً من الأجواء الساحرة والعروض المبهرة، وصولاً إلى الأطباق الأنيقة والمُبتكرة. زيارة واحدة إلى "لا نينا دبي" تكفي لضمان عودتك إلى منزلك بابتسامة عريضة ورضا تام.
حصل مطعم "بوكا" (BOCA) على جائزة بطل الاستدامة.
كثيراً ما تُستخدم كلمة "الاستدامة" كشعار دعائي، لكن الأمر مختلف في مطعم "بوكا" بمركز دبي المالي العالمي. فهذا المطعم الإسباني الحديث يرتكز على خمسة ركائز أساسية للاستدامة الحقيقية: دعم المنتجات المحلية، وإدارة النفايات بشكل مسؤول وواعي، وتقدير الموارد، باستخدام الطاقة المتجددة، وحساب الانبعاثات الكربونية والإبلاغ عنها وتقديم تقييمات الاستدامة، وتبني مفهوم الاستدامة للمجتمع.
8:49 مساءً: والجائزة تذهب إلى...
والآن حان الوقت للتحدث عن الفائزين.
صعد "تشارلز ياردلي"، الرئيس التنفيذي لصحيفة خليج تايمز، إلى المسرح ليُعلن عن الفائز بالجائزة الأولى في هذه الأمسية.
جائزة أفضل تجربة إفطار تذهب إلى ... "ميسان 15" (Maisan15).
قد يُثير اسم "ميسان 15" (Maisan15) فضولك حول ماهية هذا المكان، فهو مزيج رائع بين مطعم ومقهى ومعرض فني وحديقة ومكتبة! لكننا نطلق عليه بكل بساطة: "مكان الفطور المثالي". هنا، تُقدم لك أطباق كلاسيكية شهية مثل الأفوكادو على الخبز المحمّص والجبن المحلي.
جائزة أفضل الحلويات تذهب إلى ... "باجري فورم" (Bageri Form).
"باجري فورم"... أحياناً تكون البساطة هي سرّ التميّز، وهذا هو بالضبط ما ستجده في هذا المخبز الذي يُقدم لك الحلويات المصنوعة يدوياً والقهوة المميزة.
جائزة أفضل غداء عمل تذهب إلى ... "سوشي سامبا" (SUSHISAMBA).
إذا كنت تبحث عن مكان مثالي لعقد اجتماع عمل أو قضاء وقت ممتع مع أصدقائك أثناء الاستمتاع بغداء شهي، فإن مطعم "سوشي سامبا" هو خيارك الأفضل! يقع هذا المطعم الفريد في الطابق 51 من فندق "سانت ريجيس"، مُقدماً إطلالات بانورامية خلّابة على ساحل نخلة جميرا. ولا تقتصر روعة هذا المكان على المناظر الخارجية فحسب، بل يمتد إلى تصميمه الداخلي المذهل الذي يتميز بسقف مطبوع ثلاثي الأبعاد بأعمال خشبية معقدة مستوحاة من تقاليد النسيج اليابانية والبرازيلية.
8:26 مساءً: الساحر عبدالله يعتلي المسرح
انطلق الساحر عبدالله محمود، عضو جمعية السحرة العالمية، في تقديم عرض ساحر أبهر الحضور. واستدعى عدداً من المتطوعين للمشاركة في عروضه المبهرة، التي تخطت كل منها سابقتها في إثارة الدهشة، فأطلقت مع كل عرض صيحات الإعجاب والتصفيق من الجمهور الذي سحر ببراعته.
يشتهر محمود، شأنه في ذلك شأن الساحرين العالميين "ديفيد كوبرفيلد" و"كريس أنجل"، بأسلوبه الفريد الذي يعتمد على خدع سحرية تُثير الذهول والرهبة في نفوس المُشاهدين.
7:49 مساءً: الجلسة الثانية: تعزيز قوة العمل المزدهرة في قطاع الأغذية والمشروبات
تضم الندوة مجموعةً مُتميزةً من المتحدثين وهم: زينب حيدر، رئيسة قسم الموارد البشرية والثقافة في الإمارات العربية المتحدة لدي مطعم أمريكانا (المديرة)، عبد القادر سعدي، مؤسس "جلي هوسبيتاليتي سولوشنز" (Glee Hospitality Solutions)، تايرون ريد، الرئيس التنفيذي للمجموعة في "ام ام آي" (MMI) و"إي ال آر" (ELR)، الدكتور نافين كومار شارما، رئيس قسم البحث والتطوير، منصات النمو الجديدة، "ريكيت برو سولوشنز" (Reckitt Pro Solutions).
قال "ريد": "عندما ننظر إلى قطاع الضيافة، من الضروري أن يكون لدينا شعور بالهدف يدفع الفريق ويساعدهم على الشعور بأنهم يساهمون في شيء أكبر. هذا الشعور هو الذي يوحّد جهود الجميع ويشكّل أساساً متيناً لأي فريق في هذا القطاع، فنحن في جوهرنا نُعنى بالتواصل الإنساني وخدمة الناس".
وأضاف عبد القادر سعدي: "لا تُعدّ التكنولوجيا بديلاً عن الكفاءات البشرية، بل هي وسيلة لتمكينها وتعزيز فعاليتها. وبالرغم من المخاوف المحيطة بالذكاء الاصطناعي، إلا أننا ما زلنا بعيدين عن الواقع الذي يمكن فيه للتقنيات أن تحل محل الإنسان برمّته. فالغاية من التكنولوجيا هي تقديم المساعدة والدعم وتوفير بيانات قيّمة لفرق العمل، وليس استبدال العنصر البشري بكل ما يمثّله من مهارات وخبرات وعلاقات إنسانية".
7:41 مساءً: "بليك ماكيون" يصعد إلى المسرح
تحدث "ماكيون"، المدير التجاري لحلول الأعمال العالمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة ريكيت برو سوليوشنز، أمام الحضور عن التكنولوجيا ودورها في إحداث تكامل ناجح في مجال الأغذية.
وقال: "يكمن سرّ النجاح في معرفة ما يجب التركيز عليه شخصياً وما يمكن تفويضه للتكنولوجيا. فعندما تستمتع بوجبة عشاء في مطعم راقي، لا يُفترض بك التساؤل عن نظافة المطبخ وتعقيمه، بل تثق بأنّ جميع التدابير اللازمة قد تمّ اتخاذها".
وأضاف: "إنّ قادة هذا القطاع الذين سيفوزون بجوائز هذه الليلة يتميّزون بالتفاني في أداء عملهم والعناية بأدقّ التفاصيل. إنهم يدركون أنّ النجاح يكمن في إتقان الأساسيات والاهتمام بكلّ جزئية، مهما بدت صغيرة".
7:14 مساءً: بدء جلسة المناقشة الأولى
انطلق الحوار بموضوع "الابتكار بالقلب: تشكيل الضيافة لعقول الغد". بإدارة ديفيد سينجلتون، المستشار الاستراتيجي ومدرب النمو التحويلي في "أوراكولي". ويضم النقاش نخبة من الخبراء في هذا المجال، وهم: من جاراف سينها، مدير التسويق الدولي في دومينوز بيتزا، كيم تومسون، شركة "راو كوفي" (RAW Coffee)، سايمون ريتشي، مدير الاتصالات في "يولك براندز"، وأولجا لابانوفيتش، مؤسس "أورانجيفيج".
وقال "ريتشي": "إنها لمفارقة غريبة... فلم يسبق أن كان الوصول إلى جمهورك بهذه السهولة من قبل، مع وفرة وسائل التواصل المتنوعة مثل إنستغرام وفيسبوك وغيرها. ولكن، في المقابل، لم يكن من الصعب جذب انتباههم وإشراكهم كما هو الحال الآن".
وسلّط "سينها" الضوء على الإمكانات الواعدة التي تقدمها التكنولوجيا في مكان العمل، قائلاً: "غالباً ما يُنظر إلى التكنولوجيا على أنها أداة لزيادة الكفاءة، ولكنها في الواقع تقدم أكثر من ذلك بكثير، فهي قادرة على جلب لحظات من الفرح والسعادة. وبينما تساعد التكنولوجيا في توفير الوقت وتسهيل العمليات، فإن فوائدها لا تقتصر على المستهلكين فحسب، بل تشمل أيضاً أعضاء الفريق. إنها تمتلك القدرة على جعل رحلة العمل أكثر سلاسة ومتعة للجميع".
7:08 مساءً: تكريم "جريج معلوف"
خيم الصمت على القاعة بأكملها، حيث وقف الجميع دقيقة صمت حداداً على روح الشيف الأسترالي المولود في لبنان "جريج معلوف".
يمكنك قراءة المزيد عن الشيف الحائز على الجوائز هنا.
7:07 مساءً: الكلمة الترحيبية
,رحّب "مايكل جابري بيكيت"، رئيس تحرير صحيفة خليج تايمز، بالحضور في النسخة الثانية من جوائز "دبي اف آند بي" 2024، مؤكداً أن هذا الحدث يهدف إلى "تكريم أفضل المطاعم والمواهب في قطاع الأغذية والمشروبات في دبي".
وقال: "إن الطعام ليس مجرد إضافة، بل هو انعكاس حقيقي لثقافة أي مجتمع. والتنوع الذي يميز قطاع الأغذية والمشروبات في دبي يعكس بصدق جوهر هذه الإمارة، ألا وهو التنوع. سوف نستهل هذه الأمسية بمناقشتين مهمتين: الأولى تركز على كيفية تمهيد الطريق للابتكار في قطاع الأغذية والمشروبات، والثانية تناقش كيفية بناء قوة عاملة مزدهرة في هذا القطاع"..
وتابع "بيكيت" حديثه مُسلطاً الضوء على كواليس اختيار الفائزين، قائلاً: "قامت لجنة تحكيم مختصة بالتصويت لاختيار الفائزين في 26 فئة، ثم خضعت نتائج التصويت للتدقيق من قِبَل شركة "كراو" (Crowe)".
ماذا نخدم اليوم؟
لأننا نُدرك أن الأذواق تختلف من شخص لآخر، خاصةً في بيئةٍ مُتنوعة ثقافياً مثل الإمارات العربية المتحدة، حرصنا على استضافة لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص خبراء في صناعة الأغذية والمشروبات لتذوق وتحليل أفضل المطاعم في جميع أنحاء المدينة.
وكان من بين أعضاء لجنة التحكيم الشيف "جيمس نايت-باتشيكو"، الذي يتولى إدارة شركته الاستشارية الخاصة، مجموعة "جيه كيه بي"، والذي عمل جنباً إلى جنب مع طهاة عالميين مثل "ريموند بلانك" و"جوردون رامزي" و"مايكل كاينز".
وانضمت إلى لجنة التحكيم أيضاً جين وينتر، صاحبة الرؤية وراء وكالة "تاتش" (Touch)، وهي وكالة مواهب شاملة في الإمارات العربية المتحدة تُمثل أشهر الطهاة والرياضيين، وتدافع عن دمج ذوي الإعاقة، وتساهم في خلق فرص للمُهمّشين في المجتمع.
وأخيراً، كان هناك "تابان فايديا"، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي جي بي" للاستثمارات، الذي يشرف على عمليات "بابا جونز" في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن. يمتلك "تابان" خبرة واسعة في قطاع الأغذية والمشروبات، وقد أثرى لجنة التحكيم برؤيته الثاقبة حول عناصر النجاح في هذا القطاع، وكيفية بناء علامة تجارية قوية يُقبل عليها العملاء مراراً وتكراراً.