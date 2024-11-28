تكريم أفضل المطاعم في حفل جوائز "دبي اف آند بي" 2024

زينب حيدر، رئيسة قسم الموارد البشرية والثقافة، الإمارات العربية المتحدة، مطاعم أمريكانا، عبد القادر سعدي، مؤسس، جلي هوسبيتاليتي سوليوشنز، تايرون ريد، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إم إم آي وإي إل آر، الدكتور نافين كومار شارما، رئيس راند دي - منصات النمو الجديدة، ريكيت برو سوليوشنز خلال حلقة نقاشية في حفل توزيع "جوائز دبي اف آند بي" في دبي. 27 نوفمبر 2024. تصوير شهاب