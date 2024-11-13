تحديات وابتكارات: مطاعم دبي تواجه حظر الكحول في الطهي

وأوضح رمزي عيد، نائب رئيس الطهاة في مطعم كارو ستيك هاوس، أنه في حين أن حظر الكحوليات خلق بعض التحديات، وخاصة بالنسبة للأطباق التي تعتمد على النبيذ للنكهة (مثل الصلصات المصنوعة منزليًا)، فقد تمكن الفريق من إيجاد بدائل. وأضاف: "تحتوي جميع صلصاتنا الكلاسيكية المصنوعة منزليًا على الكحول، لذلك كان من الصعب بعض الشيء أن نجعلها بنفس المعايير بدونها، ومع ذلك كان من الممكن تحقيق ذلك". سمح استبدال الكحول بإصدارات غير كحولية مثل بدائل النبيذ للمطبخ بالحفاظ على ملفات النكهة المطلوبة.