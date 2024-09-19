تجربة فاخرة: برياني هندي بذهب 24 قيراطاً في دبي

"تُقدم هذه الوجبة في طبق كبير يكفي لإطعام أربعة من عشاق البرياني الجائعين على الأقل، مع طبق جانبي من خبز النان (الخبز المسطح) وحساء إضافي. يوضح الشيف: "رغبنا في تعزيز التجربة من خلال إضافة خبز النان إلى الطبق، حيث يكمل نكهة البرياني بشكل رائع. يمكن للضيوف الاستمتاع بالبرياني بمفرده، أو إقرانه بخبز النان الطازج المطبوخ، مما يضيف طبقة إضافية من الملمس والنكهة إلى وجبتهم."

"ومع ذلك، يوضح نايك: "يُعتبر طبق البرياني الخاص بنا مزيجاً مستوحى من العديد من المناطق المختلفة. إذا كان علينا تصنيفه، فإن البرياني لدينا يميل إلى أسلوب حيدر آباد، حيث نستخدم التوابل وطبقات الأرز وثراء التحضير. لكننا أضفنا أيضاً تأثيرات من برياني لكناو، خاصة في كل من الرائحة وتعقيد الطعم."