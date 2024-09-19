تجربة فاخرة: برياني هندي بذهب 24 قيراطاً في دبي
"إن الزواج من امرأة من حيدر آباد يحمل دلالة خاصة: في منزلنا، نعتبر البرياني شيئاً جاداً. لذا، ليست كل الأطباق التي تحتوي على الأرز واللحوم مقبولة. من المنطقي أن هناك العديد من أساليب البرياني بقدر ما توجد في ولايات الهند، مما يتطلب منا أن نكون متسامحين إذا لم تكن إحدى النكهات مناسبة لذوقنا. ومع ذلك، أخشى أن المنطق هنا لا يتفوق على المشاعر؛ فالأمر يتعلق بالتوابل، وبالشعور بلحم يذوب في الفم، سواء كان لحم الضأن، أوالدجاج، أو السمك، بالإضافة إلى حبوب الأرز الرقيقة والمحددة بدقة."
"لذا، كان هناك شعور من الترقب (مع بعض القلق) عندما أقنعت زوجي بتناول وجبة في مطعم "كوفالام" في فندق بريزيدنت دبي. كانوا سيقدمون لنا طبقاً جديداً قريباً، وهو "برياني سلطان ران" المزخرف بذهب عيار 24 قيراطاً. يُعتبر هذا الطبق الرائع واحداً من العديد من الأطباق التي ستتوافر خلال مهرجان البرياني الهندي العظيم، الذي يقام في المطعم من 20 سبتمبر إلى 30 سبتمبر."
"يوضح "فينود نايك"، الشيف التنفيذي لفندق بريزيدنت، أن فكرة المهرجان "جاءت من شغفنا بالاحتفال بتقاليد الطهي المتنوعة في جميع أنحاء الهند. يُعتبر البرياني أحد الأطباق الأكثر شعبية ورمزية في المطبخ الهندي، وأردنا تسليط الضوء على تنوع وعمق هذه الوجبة التي تُعتبر طبقاً واحداً. من خلال موضوع البرياني الهندي الرائع، نهدف إلى توفير تجربة طهي فريدة حيث يمكن للضيوف استكشاف نكهات كل منطقة، كل منها يمتاز بتوابله وتقنياته الفريدة."
ماذا يعني هذا بالنسبة لآكل البرياني العادي (أو المهووس بالبرياني)؟ يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الأطباق الغنية، فهناك كل شيء من برياني حيدر أباد نوابي دوم إلى ما يسمى برياني برايد شو باردا وحتى برياني الكينوا في القائمة.
"ولكن عندما نتحدث عن أشهى أنواع البرياني في الإمارات العربية المتحدة، فإن مطعم كوفالام يقدم فخذ لحم ضأن متبلة على مدار ساعات، مطبوخة إلى حد الكمال، ومغمورة في الحساء، ثم مغطاة بورق الذهب والفضة. يوضح نايك أن هذه الإضافة تعكس الفخامة، قائلاً: "للفضة والذهب تقليد طويل في المطبخ الهندي، إذ يمثلان رمزاً للفخامة والازدهار. إن إضافة هذه العناصر ترفع من قيمة الطبق، مما يوفر تجربة ممتعة في كل من المظهر والطعم. كما تمثل إشارة إلى التراث الملكي للبرياني، الذي كان يُقدم ذات يوم في بلاط الأباطرة والنواب."
"تُقدم هذه الوجبة في طبق كبير يكفي لإطعام أربعة من عشاق البرياني الجائعين على الأقل، مع طبق جانبي من خبز النان (الخبز المسطح) وحساء إضافي. يوضح الشيف: "رغبنا في تعزيز التجربة من خلال إضافة خبز النان إلى الطبق، حيث يكمل نكهة البرياني بشكل رائع. يمكن للضيوف الاستمتاع بالبرياني بمفرده، أو إقرانه بخبز النان الطازج المطبوخ، مما يضيف طبقة إضافية من الملمس والنكهة إلى وجبتهم."
"ومع ذلك، يوضح نايك: "يُعتبر طبق البرياني الخاص بنا مزيجاً مستوحى من العديد من المناطق المختلفة. إذا كان علينا تصنيفه، فإن البرياني لدينا يميل إلى أسلوب حيدر آباد، حيث نستخدم التوابل وطبقات الأرز وثراء التحضير. لكننا أضفنا أيضاً تأثيرات من برياني لكناو، خاصة في كل من الرائحة وتعقيد الطعم."
بسعر 389 درهماً إماراتياً، قد يبدو هذا مرتفعاً بعض الشيء بالنسبة لطبق برياني، ولكن لكي نكون منصفين، فإن الحصص كبيرة، والوجبات لذيذة، وتمنح الصورة منظراً جميلاً حقاً.