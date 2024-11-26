تجربة طهي استثنائية في "بنجاب جريل" بأبوظبي

يتمتع مطعم "بنجاب جريل" الجديد بموقع فريد ضمن أجواء فندق "ريتز كارلتون" الفخم، ليُضفي لمسة من السحر على تجربة تناول الطعام، تماماً كروعة قائمته الشهية. فكل تفصيلة هنا تُنبئ بالعناية والاهتمام، بدءاً من الخدمة التي لا تشوبها شائبة، ووصولاً إلى طريقة تقديم الأطباق المبتكرة، كل ذلك يهدف إلى الارتقاء بتجربة الطعام إلى مستويات غير مسبوقة.