تجربة طهي استثنائية في "بنجاب جريل" بأبوظبي
عندما يتلاقى إرثان عريقان في عالم الطهي، تُولد تجربة ساحرة، وهذا تحديداً ما تقدمه قائمة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في مطعم "بنجاب جريل" (Punjab Grill). حيث يحتفي هذا المطعم الحائز على نجمة ميشلان، من رحاب موقعه الجديد في فندق ريتز كارلتون بأبوظبي، باندماج النكهات الإماراتية والهندية في تناغم راقي.
بدأت الأمسية بطبق فاتح للشهية من شوربة الدجاج والعدس، والتي كانت، بلا مُنازع، نجمة الأمسية. لم أتذوق شوربة عدس بهذا الثراء من النكهات من قبل! لقد أبدع الشيف في مزج نكهة العدس الترابية مع دفء التوابل الإماراتية وإضفاء لمسة دخانية من التوابل الهندية، لتكون كل رشفة بمثابة عناق دافئ للروح.
وقدّمت المقبلات رحلة استكشافية مدهشة، بدءاً من قطع "مورغ مالاي تيكا" الطريّة، ووصولاً إلى لحم الضأن المُدخّن الشهي، مروراً باللوبيا الكريمية والسمبوسة البنجابية الحارة. لقد تمازجت التوابل الهندية القوية مع فنون الطهي الإماراتية ببراعة في كل قضمة، لتروي قصة تاريخية مشتركة بطعم لا يُقاوم.
أما الأطباق الرئيسية، فكانت تحفة فنية لا تقل روعة عن بقية الأطباق. لقد أسرني دجاج الزبدة الكريمي بنكهته الغنية والمُشبعة، والتي تجانست بشكل مثالي مع سلة خبز التندوري الطازج وبرياني الدجاج المُفعم بأروع الروائح. لقد امتزجت جميع المكونات في تناغم بديع، لتقدم سيمفونية من النكهات تحتفي بالثقافتين بأبهى صورة.
الحلويات
لعلّ أبرز ما ميّز قائمة الحلويات هو "الخبيص" بنكهة الباشن فروت المُضاف إليه لمسة الزعفران الفاخرة، حيث مزج هذا الطبق بين حلاوة "الخبيص" التقليدية ونكهة الفاكهة المنعشة. أما طبق التمر المحمّص مع حليب الإبل، فقد كان خاتمة مثالية للوجبة، بفضل مذاقه الناعم والغني، ليحتفي بالمنتجات الأصيلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يتمتع مطعم "بنجاب جريل" الجديد بموقع فريد ضمن أجواء فندق "ريتز كارلتون" الفخم، ليُضفي لمسة من السحر على تجربة تناول الطعام، تماماً كروعة قائمته الشهية. فكل تفصيلة هنا تُنبئ بالعناية والاهتمام، بدءاً من الخدمة التي لا تشوبها شائبة، ووصولاً إلى طريقة تقديم الأطباق المبتكرة، كل ذلك يهدف إلى الارتقاء بتجربة الطعام إلى مستويات غير مسبوقة.
تُقدم هذه القائمة، المتاحة لفترة محدودة من 30 نوفمبر إلى 4 ديسمبر، تجربة استثنائية لا غنى عنها لمن يبحث عن احتفالية مميزة باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع وليمة فاخرة تمزج بين الثقافتين الإماراتية والهندية في تناغم بديع.
يُقدم مطعم "بنجاب جريل" تجربة راقية تحتفل بالتناغم المثالي بين النكهات الإماراتية والهندية، في أجواء عصرية تضفي لمسة من الفخامة على تجربة تناول الطعام. أوصي به وبشدة!