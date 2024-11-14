"بينكود": وجهة جديدة لعشاق الطعام الهندي في أبوظبي

لقد صنع كابور لنفسه اسماً ليس فقط كشخصية مشهورة تمتلك مطعماً، بل وأيضاً كحكم عادل في مجال تلفزيون الواقع، ولكن إذا طلبت منه أن يتحدث عن اللقاءات الأكثر "غرابة (أو غير السارة)" فسوف يبتسم بسخرية: "في ذلك الوقت، اعتقدت أنه جريء، وربما يفاجئنا بالطبق، كان سيئاً للغاية، لدرجة أنني كنت على وشك التقيّؤ، ولأنني كنت الأول، نظر القاضيان الآخران إلى وجهي، ولم يجرباه حتى"، يتذكر قطعة دجاج مغطاة بالقهوة، يرتجف عندما يتذكر بعض التركيبات الأخرى المثيرة للاهتمام، مثل الباذنجان وموس الشوكولاتة قبل أن يوضح أنه على الرغم من أنه يؤيد التجريب، إلا أنه ليس شيئاً يجب فرضه، يجب أن يأخذ في الاعتبار ملفات تعريف نكهة المكونات والتفاعل بينها قبل إعداد الطبق.

ومن بين مغامراته الناجحة في مجال الطعام، طبق باني بوري المعروف أيضاً باسم بوتشكا أو جولجابا، حسب المدينة الهندية المتوفرة فيها، ويقول: "لقد أضفنا نكهات الفاكهة إلى ميثا باني (الماء الحلو)، فقط لتعزيز مذاقه قليلاً". وتظهر الباشن فروت في هذا الطبق.

طعام هندي مع لمسة من الأصالة - هل ترغب في تناول وجبة خفيفة؟ العنوان بسيط، فقط تذكر البينكود.