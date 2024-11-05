"بارفلاي باي بودا بار": تجربة طعام آسيوية لا تُنسى

إذا كنت تبحث عن تجربة طعام تجمع بين الطاقة النابضة بالحياة وفن الطهي، فلا تبحث أبعد من "بارفلاي باي بودا بار". يقع هذا المكان على سطح فندق "هيلتون دبي بالم جميرا"، وهو بمثابة وليمة للحواس، ويتميز بإطلالات خلابة على أفق دبي مما يهيئ لأمسية لا تُنسى.