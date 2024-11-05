"بارفلاي باي بودا بار": تجربة طعام آسيوية لا تُنسى
إذا كنت تبحث عن تجربة طعام تجمع بين الطاقة النابضة بالحياة وفن الطهي، فلا تبحث أبعد من "بارفلاي باي بودا بار". يقع هذا المكان على سطح فندق "هيلتون دبي بالم جميرا"، وهو بمثابة وليمة للحواس، ويتميز بإطلالات خلابة على أفق دبي مما يهيئ لأمسية لا تُنسى.
منذ لحظة وصولي، غمرتني أجواء مفعمة بالحيوية. فقد امتزجت إيقاعات الدي جي العالميين بإثارة العروض الحية، مما خلق بيئة نابضة بالحياة أوضحت أن هذا ليس مجرد عشاء، بل كان احتفالاً.
القائمة عبارة عن جولة ممتعة من النكهات الآسيوية، وقد انغمست فيها على الفور. كانت لفائف فوراي بداية رائعة، حيث يمتزج قوام والأذواق بشكل مثالي. ثم جاءت "روباتا واغيو" المشوية على أكمل وجه. كانت غنية بالنكهة، مع فحم مدخن جعلني أستمتع بكل قضمة.
بعد ذلك، جاءت شرائح لحم الضأن الطرية والمليئة بالعصارة والمتبلة بشكل صحيح، ثم الدجاج المشوي على طريقة بيرسيك، المليء بالتوابل الشهية التي أضفت لمسة رائعة على الطعم. وكان طبق التمبورا من الأطباق المميزة الأخرى، فهو خفيف ومقرمش، مما أضاف قرمشة لذيذة إلى الوجبة.
لا تكتمل الوجبة بدون حلوى، وكانت كعكة الشوكولاتة البركانية هي النهاية المثالية. تدفقت الشوكولاتة البركانية الغنية من المنتصف، مقترنة بملعقة من الآيس كريم الفانيليا الكريمي، وكانت رفاهية خالصة على طبق.
لا يعد "بارفلاي باي بودا بار" مجرد مطعم؛ بل إنه تجربة تجسد جوهر مشهد الطهي في دبي. فبفضل إطلالاته الخلابة وأجوائه النابضة بالحياة وقائمة الطعام التي تحتفي بالمأكولات الآسيوية، يعد بارفلاي باي بودا بار وجهة لا بد من زيارتها لأي شخص يتطلع إلى الاستمتاع بليلة لا تُنسى.