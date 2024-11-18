الشيف "نويل كاتيس": من الكواليس إلى النجومية بابتكار شوكولاتة الكنافة بالفستق
مع انتشار هذه الظاهرة الرائعة على مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت فرص عدم مصادفتك لشوكولاتة الكنافة بالفستق في دبي ضئيلة، سواء كان الأمر يتعلق بعشاق الطعام في الجانب الآخر من العالم الذين يتدافعون للحصول على شوكولاتة بديلة، أو المتسوقين الذين يفرغون صفوف المتاجر التي تبيع الشوكولاتة الرائعة، أو إعادة إنتاجها في المنزل، والتي تملأ مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أصبحت هذه الحلوى هوساً عالمياً.
نشأت هذه الشوكولاتة من علامة "فيكس ديسيرت شوكولايتر" FIX Dessert Chocolatier، وهي علامة تجارية للحلويات، مقرها دبي أسستها سارة حمودة، وتحولت من مجرد حلوى لذيذة إلى رمز ثقافي عالمي، حيث تقدم للناس مذاق دبي أينما كانوا، وإذا كان تطبيق تيك توك قد روّج لأغنية "حبيبي، تعال إلى دبي"، فإن الشوكولاتة الرائعة وفّرت خارطة الطريق.
ومع ذلك، فإن ما يغيب غالباً عن القصة هو اسم طاهي المعجنات الذي ساعد في ابتكار هذه المفاجأة الخرافية، كان الشيف "نويل كاتيس"، المتخصص في الحلويات الفلبينية، يعمل بهدوء في الكواليس، ويمزج بين الإبداع الطهوي والتقاليد لصنع نكهة الكنافة بالفستق الشهيرة الآن في مطبخ منزله في وسط مدينة دبي.
من هو الشيف نويل؟
قبل ابتكار شوكولاتة"فيكس" FIX التي انتشرت على نطاق واسع في دبي ووسائل التواصل الاجتماعي، كان الشيف الذي يقف وراء هذا الابتكار قد ترك بصمةً كبيرةً في عالم الطهي. وبفضل مسيرته المهنية التي جابت أنحاء العالم، بدأ الشيف نويل رحلته في مجال الضيافة الراقية، حيث عمل كأول طاهٍ فلبيني للحلويات في برج العرب المرموق في عام 2004.
من صناعة الحلويات الرائعة في مطعم المحارة الشهير تحت الماء إلى العمل كطاهٍ على متن طائرة الاتحاد للطيران، وخلق تجارب تذوّق لركاب الدرجة الأولى، كانت خبرته لفترة طويلة مرادفة للابتكار في مجال الطهي.
بفضل احترامه العميق للتراث الثقافي وذوقه الطليعي، كان الشيف رائداً في اتجاهات الحلويات في المنطقة، حيث أضاف لمسة فريدة على تحديث النكهات العربية التقليدية.
وقد قادته هذه الثروة من الخبرة في نهاية المطاف إلى بدء عمله في مجال استشارات الأغذية في عام 2018، وشمل عمله منذ ذلك الحين تصميم الحلويات المستوحاة من المطبخ العربي للمقاهي والمطاعم البارزة، والأهم من ذلك أنه لعب دوراً رئيسياً في بناء "شوكو ميلت" Choco Melt الشهير في الكويت من الألف إلى الياء.
رحلة ملهمة
بدأت رحلة الشيف نويل مع "فيكس" FIX أثناء الوباء عندما تعاون مع حمودة. يتذكر: "لقد تواصلت مع سارة من خلال عملها في مجال الألواح. كانت تريد حلويات تكمل ألواح الجبن التي كانت تبيعها، لذلك بدأت في توفير الحلويات مثل بودنغ التوفي وكعكات رقائق الشوكولاتة. لكنني كنت دائماً منجذباً إلى النكهات العربية لأنها ضمن نطاق خبرتي ومعرفتي".
وفي نهاية المطاف، تطور التعاون إلى "فيكس ديسيرت شوكولايتر" FIX Dessert Chocolatier. وقد قدمت سارة، التي تعمل في المملكة المتحدة، مجموعة كبيرة من أفكار التسويق المستوحاة من اتجاهات الحلوى البريطانية، في حين تكمن خبرة الشيف نويل في إضفاء لمسة من الشرق الأوسط على العلامة التجارية، "لقد عرفت عن نقطة البيع الفريدة الخاصة بي: ابتكار حلويات مستوحاة من المطبخ العربي، لذا قررنا الجمع بين رؤيتها وأسلوبي في الطهي، وهكذا ظهرت "فيكس" FIX إلى العالم، لقد توليت مسؤولية الابتكار، وأدارت هي التسويق".
إنشاء لوح الشوكولاتة الرائعة:
لم تولد كنافة الفستق بالشوكولاتة بين عشية وضحاها، بل كانت نتيجة للتجريب والتحسين المستمر، كما يقول الشيف، "كانت الفكرة الأصلية هي كنافة كيندر بالطحينة والفستق، لكنها تطورت إلى الفستق والطحينة والكنافة فقط".
في الأيام الأولى، كان الشيف نويل يصنع كل قطعة يدوياً بعناية شديدة. وأضاف: "لم أستطع إنتاج أكثر من 25 قطعة يومياً لأن الأمر كان يتطلب الكثير من العمل، وفي النهاية، استثمرنا في آلة لتبسيط العملية، كانت خطوة ضرورية لأن صحتي تضررت أثناء الوباء، وكانت المتطلبات الجسدية للإنتاج اليدوي غير مستدامة".
"لم أتخيل أبداً أن الأمر سيصبح عالمياً".
وعلى الرغم من آمالهما، لم يتوقع الشيف نويل ولا سارة أن يحقق ابتكارهما شهرة عالمية، واعترف الشيف نويل: "كنت أتوقع أن يحقق ابتكارنا نجاحاً كبيراً في دبي، ولكنني لم أتخيل قط أن يحقق نجاحاً كبيراً على مستوى العالم".
كانت نقطة التحول عندما انتشرت مقاطع فيديو ASMR التي تظهر القرمشة المرضية للشوكولاتة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال بفخر: "أصبح الناس فضوليين بشأن عنصر القرمشة هذا، ثم اكتشفوا الكنافة، لقد قدمنا الكنافة عن غير قصد لجمهور عالمي".
ويعتقد الشيف نويل أيضاً أن الشوكولاتة تلقى صدى لدى الناس بسبب ارتباطها بدبي، وقال: "تشتهر دبي بأنها الأكبر والأفضل في كل شيء، أطول مبنى وأكبر مركز تسوّق. أصبحت هذه الشوكولاتة رمزاً لحلم دبي". "على عكس البقلاوة أو التمر، والتي تنتشر على نطاق أوسع في المنطقة، فإن هذه الشوكولاتة هي شيء فريد من نوعه في دبي".
وبعيداً عن الشهرة التي اكتسبها على نطاق واسع، يرى أيضاً أن شوكولاتة الكنافة بالفستق تمثّل حجر أساس ثقافي للجيل الجديد، ويقول: "أمزح بأن هذه هي الشوكولاتة التي تحمل في طياتها ذكرياتهم، وعندما يكبر أطفال اليوم في سن العاشرة، سيتذكرون هذه الشوكولاتة بحنين باعتبارها رمزاً لطفولتهم، لقد كان من دواعي سروري أن أرى العائلات والأطفال يحتضنونها".
إعطاء الفضل لمن يستحقه
عندما انتشرت شوكولاتة دبي الرائعة على المسرح العالمي، لم يكن أمام الشيف سوى أن يشعر بشيء من الإقصاء، مع بدء التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي بطرح تساؤلات حول الاعتراف بالجهود.
"أعاني من متلازمة المحتال"، اعترف الطاهي. "عندما غطت قناة سي إن إن [الأخبار عن برنامج FIX]، شعرت بالفخر ولكنني كنت في صراع داخلي، لقد عملت في الاستشارات لسنوات، لذا كنت سعيداً جدًا بالنجاح، لكن الأشخاص الذين كانوا معي منذ البداية بدؤوا يسألون، "لماذا لا يتم ذكر اسمك؟" حتى أنهم تركوا تعليقات على منشوراتها، قائلين، "ماذا عن الطاهي؟"
في البداية، ابتعد الشيف نويل، الذي ساعد في إطلاق الدفعات الأولى من الشوكولاتة الشهيرة، عن الأضواء. "أنا أحد المؤسسين وهي أيضاً أحد المؤسسين، لقد ابتكرنا هذا معاً منذ البداية، لا أحمل ضغينة، لكن كان من الغريب أن يتم حذفي من السرد عندما كان هذا شيئاً ابتكرناه معاً".
وعندما تزايد فضول الجمهور بشأن مشاركته، بدأ الناس يتواصلون معه لمعرفة جانبه من القصة، وقال: "كانت عملية طبيعية, لقد شاركت الرحلة بصدق لأنني كنت فخوراً بما حققناه".
ورغم الخسائر العاطفية التي لحقت به، لا يزال الشيف متفائلاً، ويقول: "لقد فتحت ما يقرب من 100 متجر في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. وعندما ينجحون، أشعر بالسعادة. هذه هي وظيفتي؛ أن أجعل الآخرين ناجحين، لكن هذه التجربة علمتني أهمية الخروج من الظل، وأدركت أنني بحاجة إلى أن أكون في المقدمة مع علامتي التجارية".
وفي حديثه عن الأسس الثقافية لرحلته، أضاف: "ربما يكون الأمر متعلقاً بالآسيويين بشكل عام، لقد تربينا على التواضع والعمل الجاد خلف الكواليس، لكنني تعلمت أنه في حين أن التواضع مهم، فإنه من الأهمية بمكان أيضاً أن تتحمل مسؤولية عملك".
" رمز لحلم دبي"
اليوم، ابتعد الشيف نويل عن شركة "فيكس" FIX للتركيز على شركته الخاصة للتصنيع، والتي لا تزال تنمو، وأوضح: "لقد انفصلت أنا وسارة عن العمل معاً بكل مودة، كنت بحاجة إلى إعطاء الأولوية لمشاريع أخرى، لكنني سأظل فخوراً بما أنجزناه مع شركة"فيكس"FIX".
أطلق الشيف أيضاً "سناب دبي " Snaap DXB، خط الحلويات الخاص به. وقال: "نحن نعمل على الكثير من الحلويات الجديدة المثيرة بما في ذلك البسكويت الفاخر المصنوع حسب الطلب والمعجنات الأخرى. لطالما أحببت عرض براعتي وإبداعي". "لا يزال "سناب" Snap في بدايته - تم إطلاقه في أكتوبر - لكنه يكتسب زخماً بالفعل، هذه المرة، أتأكد من أن اسمي مرتبط بما أبتكره".
عند استرجاع النجاح الهائل الذي حققته الشوكولاتة، أعرب الشيف نويل عن امتنانه للمثابرة التي حولت تجربة المطبخ المنزلي إلى ظاهرة عالمية. "إذا كنت مثابراً، فستصل دائماً إلى مكان ما، هذه الشوكولاتة دليل على ذلك".
وأضاف أن "دبي هي مكان الأحلام، وهذه الشوكولاتة هي شيء يمكن للناس الإشارة إليه والقول، هذه هي دبي حقاً ".
أما عن نصيحته للطهاة الطموحين، فقال: "كن أصلياً، اتبع الآخرين لتتعلم، ولكن اصنع طريقك بنفسك. إذا كنت تابعاً، فستظل دائماً في الظل، لكي تبرز حقاً، عليك أن تكون قائداً".