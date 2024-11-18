الشيف "نويل كاتيس": من الكواليس إلى النجومية بابتكار شوكولاتة الكنافة بالفستق

مع انتشار هذه الظاهرة الرائعة على مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت فرص عدم مصادفتك لشوكولاتة الكنافة بالفستق في دبي ضئيلة، سواء كان الأمر يتعلق بعشاق الطعام في الجانب الآخر من العالم الذين يتدافعون للحصول على شوكولاتة بديلة، أو المتسوقين الذين يفرغون صفوف المتاجر التي تبيع الشوكولاتة الرائعة، أو إعادة إنتاجها في المنزل، والتي تملأ مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أصبحت هذه الحلوى هوساً عالمياً.

نشأت هذه الشوكولاتة من علامة "فيكس ديسيرت شوكولايتر" FIX Dessert Chocolatier، وهي علامة تجارية للحلويات، مقرها دبي أسستها سارة حمودة، وتحولت من مجرد حلوى لذيذة إلى رمز ثقافي عالمي، حيث تقدم للناس مذاق دبي أينما كانوا، وإذا كان تطبيق تيك توك قد روّج لأغنية "حبيبي، تعال إلى دبي"، فإن الشوكولاتة الرائعة وفّرت خارطة الطريق.

ومع ذلك، فإن ما يغيب غالباً عن القصة هو اسم طاهي المعجنات الذي ساعد في ابتكار هذه المفاجأة الخرافية، كان الشيف "نويل كاتيس"، المتخصص في الحلويات الفلبينية، يعمل بهدوء في الكواليس، ويمزج بين الإبداع الطهوي والتقاليد لصنع نكهة الكنافة بالفستق الشهيرة الآن في مطبخ منزله في وسط مدينة دبي.