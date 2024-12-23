الشيف فيصل ناصر يعيد تعريف المطبخ الإماراتي

كان الشيف الإماراتي فيصل ناصر، مؤسس ورئيس الطهاة التنفيذي لمطعم لينتو في الإمارات العربية المتحدة، طالبًا في المملكة المتحدة يتعلم علم الوراثة، عندما اكتشف شغفه بالطهي. يقول في مقابلة مع صحيفة سيتي تايمز: "بينما كنت أتابع العلوم خلال سنوات دراستي في المدرسة والجامعة، أدركت أن الطهي هو ما يجمع بشكل جميل بين الفن والعلم. جاءت نقطة التحول الحقيقية خلال أيام دراستي الجامعية في المملكة المتحدة، عندما بدأت في الطهي لزملائي في الغرفة. كانت مشاهدة كيف يمكن للطعام الجيد أن يجمع الناس معًا تجربة عميقة - فقد أيقظت شغفًا بداخلي لم ينمو إلا مع مرور الوقت".