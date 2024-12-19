الشيف طارق طه.. التراث الفلسطيني والتقنيات الفرنسية في طبق

بدأ الشيف طارق طه مسيرته المهنية في عالم المعجنات، حيث لفت انتباه معلمه بفضل دقته في التفاصيل وذوقه الفني المميز. قاده هذا الشغف المبكر إلى العمل مع طهاة مرموقين، إلى جانب التدريس وتقديم الاستشارات والمساهمة في تطوير مؤسسات مرموقة. في سن 28، تولى طه أول منصب له كرئيس طهاة.

وفي حديثه مع "خليج تايمز"، قال: "أدركت أنه لكي أكون طاهياً بارزاً، يجب أن أستكشف ثقافتي وتقاليدي الخاصة". استلهم من هذه الرؤية المشاركة في برنامج "أفضل طاهي في العالم العربي"، حيث حصد المركز الأول في النسخة السابعة، وواصل انتصاراته بفوزه في "نجوم برنامج أفضل شيف لعام 2024".

وأضاف طه: "خلال هذه السنوات، وظّفت مهاراتي في المعجنات والطهي لابتكار مسار جديد، حيث أعيد تقديم الوصفات الفلسطينية التقليدية بأسلوب فني عصري".

"المطبخ الفلسطيني مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأرض"