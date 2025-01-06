الشيف "بيير غانيير": الاستدامة والجودة جوهرعملنا في دبي

يعتقد غانيير أن الاتجاه السائد في المطاعم الفاخرة يتغير بعيداً عن المفهوم التقليدي الذي يربطها بالطعام فقط. فقد أصبحت المطاعم الفاخرة الحقيقية نادرة، حيث يسعى المزيد من الناس إلى تجارب تشرك جميع حواسهم، وليس فقط براعم التذوق. وقال إن الزبائن يأتون من أجل الأجواء والخدمة والتجربة الكاملة، حيث يكون الطعام جزءاً فقط من الرحلة بأكملها.

وأضاف: "في عام 2025، أتوقع أن يتحول تناول الطعام الفاخر إلى تجربة أكثر تنوعاً , حيث يتم التركيز على تقديم نهج شامل لتناول الطعام. في مطعم "بييرز تي تي" ، تتمثل مهمتنا في تقديم تجارب صادقة وأصيلة. نحن نسعى لتقديم شيء ممتع وسهل الوصول إليه ولذيذ دون أن يكون مكلفاً".

ويظل غانيير ملتزماً بشكل كبير بالاستدامة. وقال: "نحن محظوظون بشراكتنا القوية مع مالكنا السيد الفطيم، الذي يشاركنا شغفنا في تحقيق تأثير إيجابي. نعمل مع فريق متخصص لخلق بيئة تكون فيها الاستدامة جزءاً من ممارساتنا اليومية. نهدف إلى بناء قصة حول الاستدامة تكون أصيلة وطويلة الأمد، بدلاً من أن تكون مجرد موضة. في "بييرز تي تي"، نعطي الأولوية لاستخدام المنتجات المحلية، مما يساعد على تقليل أثرنا البيئي ودعم الاقتصاد المحلي. الاستدامة هي جوهر عملنا، وهي شيء نواصل تحسينه مع نمونا".