الشيف"إسنارد" يبتكر حساء بصل فرنسي بلمسة آيس كريم
سمعت نفسي أضحك بصوت عالٍ رداً على رفع زوجي لحاجبيه: "يأتي مع ملعقة من الآيس كريم". كنا نناقش حساء البصل الفرنسي المفضل. عندما تفكر في حساء البصل الفرنسي، فربما تفكر في طبق دافئ وشهي مع قليل من الخبز وجبن جرويير.
"في مطعم (بورد أي باي نيكولاس إسنارد ) في فندق (شانغريلا قرية البري)، يوضح الشيف الحائز على نجمة ميشلان، المعروف بقدرته على قلب الأمور رأساً على عقب لابتكار أطباق فرنسية مميزة باستخدام تقنيات حديثة: 'نشأت فكرة حساء البصل من مفهوم (ترو نورماند)، الذي يُقدم تقليدياً مع شربات وكالفادو للمساعدة في الهضم. كان البصل، بحلاوته الطبيعية وخصائصه الهضمية، مصدر إلهام لعنصر الآيس كريم. لقد حقق نجاحاً كبيراً لدرجة أننا نقدمه الآن كمقبلات، مما يضفي طابع المفاجأة على بقية القائمة.'"
ويضيف الشيف الذي يحب اللعب بالنكهات: "التجريب أمر مستمر في المطبخ، ومؤخراً بدأنا نستكشف كيفية تعزيز الأطباق الكلاسيكية بمزيج ونكهات غير متوقعة".
"وقد تأثر "إيسنارد"، الذي ورث حب الطهي من مطبخ جدته إلى المطابخ التي يديرها (ويملكها) الآن، بنكهات البحر الأبيض المتوسط ورحلاته على مر السنين. ومؤخراً، أقام هو وأصغر طاهٍ حائز على نجمة ميشلان في فرنسا، "توراك لودوفيك"، تجربة 'عشاء بأربعة أيدي' في فندق شانغريلا قرية البري بأبوظبي، حيث استمتع الضيوف بحساء البصل العصري من إيسنارد والمايونيز المميز من لودوفيك. وقال عن الحدث: 'إنها فرصة لإظهار شغفنا المشترك بالمطبخ في تجربة طعام حصرية.'"
"قد يظن البعض أن حصولك على جوائز دولية واصطفاف الناس لتناول الطعام في أحد مطاعمك من شأنه أن يؤدي إلى غرور كبير. ولكن عندما نسأل "إسنارد" عن ما يتطلبه الأمر لكي يصبح الطاهي ناجحاً، فإنه يسارع إلى القول: 'لا أستطيع أن أقول إنني وصلت إلى قمة النجاح؛ فهناك دائماً المزيد لنتعلمه ونحققه. لكنني أعتقد أن النجاح يأتي من الشغف والحب والتواضع. إذا توفرت هذه الصفات في عملك كل يوم، فإن الباقي يتبعه بشكل طبيعي. إلى جانب المثابرة والصبر، فإن بناء العلاقات الإنسانية والقدرة على التكيف أمران ضروريان للنمو كطاهي.'"
إن شغفه بالطعام يتجلى بوضوح، كما ينبغي أن يكون؛ فهو، كما يقول إيسنارد، "عمل حياتي"، وهذا لا يعني أنه لم يفكر في مهن بديلة. يقول: "الطبخ هو شغفي وعمل حياتي، لكنني أحب أيضاً التصوير الفوتوغرافي والرياضة والبوكر والكتابة. ولو لم أتابع مهنة الطهي، لربما كنت سأصبح صحفياً رياضياً أو مصوراً فوتوغرافياً، وهي مجالات تتطلب أيضاً الإبداع ورواية القصص".
"تشتهر صناعة الضيافة بصرامة روتينها اليومي، حيث يُضطر الطهاة (والموظفون) في كثير من الأحيان إلى التخلي عن الوقت الذي يقضونه مع أحبائهم لصالح مطابخهم. ويؤكد إيسنارد: 'أنا محظوظ لأنني وجدت التوازن. إن قضاء الوقت مع زوجتي وأطفالي يشكل أولوية بالنسبة لي. سواء من خلال الأنشطة أو السفر، أتأكد من قضاء لحظات ممتعة مع عائلتي. يساعدني ذلك في الحفاظ على أدائي ويجعلني أشعر بالتواضع.'"
"مثل كل الأشخاص الذين يحبون عملية الطهي، واستخلاص النكهات، ومزج القوام، وابتكار مذاقات جديدة، لدى إيسنارد شيء يزعجه. يقول: 'إنه عمل يفتقر إلى الشغف. في تجربتي، يستغرق القيام بالأشياء بشكل جيد وقتاً أقل من القيام بها بشكل سيئ. إذا لم يتم القيام بشيء ما بحب ودقة، فسيتعين إعادة القيام به - وهذا يزعجني. المطبخ هو المكان الذي لا ينبغي فيه التنازل عن الاهتمام بالتفاصيل أبداً.'"
ولكنه أكثر تسامحاً مع الهواة. وله نصيحة بسيطة لهم: "استمتعوا بالطبخ. يجب أن يكون الطبخ دائماً تجربة ممتعة".
وباعتباره طاهياً حائزاً على جوائز - في سن السابعة والعشرين، تم اختياره بالفعل كأفضل موهبة شابة لهذا العام من قبل "غالت وميليا" وهو أيضاً طاهٍ حائز على نجمة ميشلان - فهو ليس غريباً على ضغوط الأداء الجيد. "الاتساق والإبداع هما أعظم التحديات. بصفتك طاهياً حائزاً على نجمة ميشلان، فأنت دائماً في دائرة الضوء، مما يعني السعي باستمرار إلى الابتكار مع الحفاظ على أعلى المعايير. الأمر لا يتعلق بالطهي فحسب؛ بل يتعلق بالقيادة وإدارة الجانب التجاري للأشياء والبقاء منظماً."
"لكن الأحداث البارزة لا حصر لها. كل يوم يمثل فرصة جديدة للتفوق وخلق شيء غير عادي. بالنسبة لي، الطموح وتحديد أهداف جديدة أمران أساسيان. يجب أن يكون كل يوم أفضل من اليوم السابق."