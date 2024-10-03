الشيف"إسنارد" يبتكر حساء بصل فرنسي بلمسة آيس كريم

"قد يظن البعض أن حصولك على جوائز دولية واصطفاف الناس لتناول الطعام في أحد مطاعمك من شأنه أن يؤدي إلى غرور كبير. ولكن عندما نسأل "إسنارد" عن ما يتطلبه الأمر لكي يصبح الطاهي ناجحاً، فإنه يسارع إلى القول: 'لا أستطيع أن أقول إنني وصلت إلى قمة النجاح؛ فهناك دائماً المزيد لنتعلمه ونحققه. لكنني أعتقد أن النجاح يأتي من الشغف والحب والتواضع. إذا توفرت هذه الصفات في عملك كل يوم، فإن الباقي يتبعه بشكل طبيعي. إلى جانب المثابرة والصبر، فإن بناء العلاقات الإنسانية والقدرة على التكيف أمران ضروريان للنمو كطاهي.'"