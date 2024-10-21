الإمارات تلهم "بينسون بينج" لتقديم أطباق "سيتشوان" بلمسة عصرية

يحتوي مطبخ "سيتشوان" على مزيج دقيق حيث يقوم الطهاة بتقديم العناصر المختلفة على الطبق، وهو يتكون من سبعة نكهات أساسية - الحلو والحامض والمخدر والحار والمر والعطري والمالح - جميعها تندمج معاً وفقاً لوصفة محددة لتشكل نتيجة يفخر بها الطاهي.

ويُعرف رئيس الطهاة في قسم المطبخ السيتشواني بفندق "شانغريلا تشنغدو"، الشيف "بينسون بينج" - الذي يزور الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مهرجان تذوق الطعام في "شانغريلا" الذي سيستمر حتى 30 أكتوبر - بنكهاته الجريئة وأسالبيه المبتكرة. وفي مقابلة مع صحيفة سيتي تايمز ، قال: "كانت الإمارات العربية المتحدة مصدر إلهام جديد، خاصة عندما يتعلق الأمر بتقديم الطعام".