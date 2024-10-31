احتفال ديوالي بحلويات التمر والتين الخالية من السكر
لفائف الخاجور والانجير الاحتفالية.
احتفال حلو بالتمر والتين
مكونات:
•1 ملعقة صغيرة من السمن (الزبدة المصفاة).
•18-20 تمرة (خجور) منزوعة النوى.
•6-8 تين مجفف (عنجير).
• 1/3 كوب من المكسرات المختلطة المحمصة الجافة (مثل الكاجو واللوز).
تعليمات:
1. سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة وقومي بتحميص الكاجو واللوز حتى تفوح رائحتهما ويصبح لونهما ذهبياً فاتحاً. ارفعيهما عن النار واتركيهما حتى يبردا. بعد أن يبردا، قومي بتقطيع المكسرات المحمصة أو طحنها بشكل خشن.
2. في نفس المقلاة، ذوّبي السمن على نار خفيفة، ثم أضيفي التمر منزوع النوى والتين المجفف وقلّبي لمدة 2-3 دقائق حتى ينضج التمر. ارفعي التمر عن النار واتركيه ليبرد قليلاً.
3. بعد أن يبرد الخليط، انقلي التمر والتين إلى محضر الطعام ,واخلطي حتى يتشكل عجينة خشنة. أو يمكنك تقطيع الخليط يدوياً إذا كنت تفضلين قواماً أكثر كثافة.
4. في وعاء كبير، امزجي معجون التمر والتين مع المكسرات المحمصة واخلطي جيداً واعجني الخليط حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة.
5. شكلي العجينة على شكل أسطوانة. باستخدام سكين حادة، قومي بتقطيع العجينة إلى شرائح متساوية، لتحصلي على لفائف بحجم اللقمة.
6. يمكن تخزين هذه الكعكات المغذية الخالية من السكر في وعاء محكم الإغلاق لمدة تصل إلى أسبوع واحد، مما يجعلها وجبة احتفالية مثالية لتقاسمها خلال عيد ديوالي.
نصيحة:
للحصول على لمسة احتفالية إضافية، قم بلف الشرائح في جوز الهند المجفف أو الفستق المفروم ناعماً للحصول على ملمس إضافي ولمسات من اللون.
معلومات التغذية:
السعرات الحرارية: 151 سعرة حرارية.
الكربوهيدرات: 27 جرام.
البروتين: 2 جرام.
الدهون: 5 جرام.
الدهون المشبعة: 1 جرام.
الكوليسترول: 2 ملغ.
الصوديوم: 2 ملغ.
البوتاسيوم: 302 ملغ.
الألياف: 4 جرام.
السكر: 21 جرام.
فيتامين أ: 74 وحدة دولية.
فيتامين سي: 1 ملغ.
تيل جور تشيكي
متعة تقليدية من السمسم والجاجري.
مكونات:
•1 كوب من بذور السمسم .
•¼ كوب + 1 ملعقة كبيرة من الجاجري (الجور) أو سكر مونك فروت الناعم.
•1 ملعقة صغيرة من السمن (زبدة مصفاة) + إضافية للدهن.
تعليمات:
1. ادهنِ سطح مستوٍ أو ظهر طبق كبير، وكذلك الشوبك، بالسمن. وضعيه جانباً لاستخدامه لاحقاً.
2. سخني مقلاة واسعة على نار متوسطة إلى منخفضة. أضيفي بذور السمسم وقومي بتحميرها حتى تجف، مع التحريك المستمر لمدة 5-6 دقائق، حتى تتحول إلى اللون الذهبي وتنبعث منها رائحة طيبة. التحريك ضروري لتجنب احتراقها. بمجرد الانتهاء، أخرجيها من المقلاة واتركيها لتبرد قليلاً.
3. في نفس المقلاة، سخني ملعقة صغيرة من السمن على نار متوسطة. بمجرد ذوبانه، خففي النار وأضيفي الجاجيري. قلبي باستمرار حتى يذوب الجاجيري ويصبح سميكاً. ستلاحظين تغير لون الجاجيري إلى لون أعمق.
4. للتأكد من أن الشراب جاهز، ضعي كمية صغيرة منه في وعاء من الماء البارد. إذا تصلبت القطرة وتحولت إلى شكل هش ينكسر بسهولة، فهذا يعني أن الشراب مثالي. إذا ظل لزجاً أو مطاطياً، استمر في الطهي لمدة دقيقة أو دقيقتين أخريين وأعيدي التحقق من القوام.
5. بمجرد أن يصبح الشراب جاهزاً، قلّبي بسرعة بذور السمسم المحمصة، وتأكدي من تغطيتها بالتساوي بخليط الجاجري. اسكبي الخليط على الفور على السطح المدهون.
6. باستخدام الشوبك المدهون بالزبدة، افردي الخليط حتى يصبح على شكل طبقة متساوية وهو ساخن. وباستخدام سكين حادة، قومي بتقطيعه إلى قطع مربعة أو مستطيلة.
7. اتركي التشيكي ليبرد تماماً قبل تقسيمه على طول الخطوط المحززة. قومي بتخزين التشيكي المقرمش في وعاء محكم الإغلاق لمدة تصل إلى أسبوع.
نصيحة:
لمزيد من النكهة، يمكنك رش قليل من مسحوق الهيل أو تزيين التشيكي بالفستق المفروم قبل أن يبرد.
معلومات التغذية
السعرات الحرارية: 272 سعرة حرارية.
الكربوهيدرات: 18 جرام.
البروتين: 10 جرام.
الدهون: 19 جرام.
الدهون المشبعة: 4 جرام.
الكوليسترول: 3 ملغ.
الصوديوم: 8 ملغ.
البوتاسيوم: 272 ملغ.
الألياف: 3 جرام.
السكر: 13 جرام.
الكالسيوم: 43 ملغ.
الحديد: 2 ملغ.
شوده كاجو كاتلي
متعة الكاجو الأصلية والخالية من المواد غير الصحية
مكونات :
•2 كوب من الكاجو:
•1 ملعقة كبيرة من السمن (الزبدة المصفاة):
•ملعقتان كبيرتان من العسل الخام:
تعليمات :
1. سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت). افردي كوبين من الكاجو على صينية الخبز واشويهما لمدة 5 دقائق تقريباً، أو حتى يصبح لونهما ذهبياً فاتحاً وتفوح منهما رائحة طيبة. احرصي على عدم الإفراط في تحميصهما، حيث يحترق الكاجو بسهولة. اتركيهما ليبردا تماماً.
2. بمجرد أن يبرد الكاجو، انقليه إلى محضرة الطعام. أضيفي ملعقة كبيرة من السمن واخلطي حتى يتحول الكاجو إلى زبدة كاجو ناعمة وسميكة. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق، لذا تحلي بالصبر وتخلصي من الجوانب حسب الحاجة.
3. أضيفي ملعقتين كبيرتين من العسل الخام إلى زبدة الكاجو واستمري في التحريك حتى يتشكل خليط على شكل عجينة طرية. لا يعمل العسل على تحلية الكاتلي بشكل طبيعي فحسب، بل يساعد أيضاً في تماسك الخليط في قوام يشبه العجين.
4. أخرجي العجينة من محضرة الطعام وضعيها على سطح مستوٍ مدهون بالزبدة. باستخدام يديك أو الشوبك، افردي العجينة حتى يصل سمكها إلى حوالي ¼ بوصة. يمكنك بعد ذلك تقطيع العجينة المسطحة إلى قطع على شكل ماسي باستخدام سكين حاد.
5. الآن أصبح طبق "شوده كاجو كاتلي" الخالي من السكر جاهزاً للتقديم! قومي بتخزين القطع في وعاء محكم الإغلاق في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع، واستمتعي بها كوجبة خفيفة خالية من المواد الغير صحية في عيد الديوالي.
معلومات التغذية (لكل حصة، بافتراض 16 قطعة):
السعرات الحرارية: 110 سعرات حرارية.
الكربوهيدرات: 5 جرام.
البروتين: 3 جرام.
الدهون: 9 جرام.
الدهون المشبعة: 2 جرام.
الألياف: 0.8 جرام.
السكر: 3 جرام.
الصوديوم: 1 ملغ.
الكالسيوم: 7 ملغ.
الحديد: 1 ملغ.
البوتاسيوم: 85 ملغ.
راجي شاكتي لادو المغذي
وجبة خفيفة صحية مليئة بالطاقة
مكونات :
•1 كوب من دقيق الراجي (دقيق الدخن).
•4 ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند أو السمن.
•¼ كوب من اللوز (أو استبدله بالكاجو).
•¼ كوب من جوز الهند المجفف (إذا كنت تستخدم جوز الهند الطازج، قم بتحميصه جيداً).
•½ كوب من الفول السوداني المحمص (إذا كنت تستخدم الفول السوداني الخام، قم بتحميصه وإزالة القشور).
•⅓ كوب من مسحوق الجاجري (أو بديله مع ناتو ساكاراي).
• 2 حبة هيل مطحونة.
تعليمات :
1.سخني مقلاة على نار هادئة وأضيفي زيت جوز الهند أو السمن. بمجرد ذوبانه، أضيفي دقيق الراجي وقومي بتحميصه مع التحريك المستمر. بعد 3-4 دقائق، سيتحول لون الدقيق إلى اللون الداكن قليلاً ويصدر رائحة جوزية لطيفة. احرصي على عدم الإفراط في التحميص.
2. في نفس المقلاة، أضيفي اللوز (أو الكاجو) وقومي بتحميصه لمدة دقيقة تقريباً حتى يصبح لونه ذهبياً. إذا كنت تستخدمين الفول السوداني المحمص، فتخطى هذه الخطوة. إذا كنت تستخدمين الفول السوداني النيئ، قومي بتحميصه بشكل منفصل، ثم قومي بإزالة القشور، واتركيه جانباً.
3. إذا كنتي تستخدمين جوز الهند الطازج، قومي بتحميصه في نفس المقلاة على نار خفيفة لمدة دقيقتين تقريباً حتى تتبخر الرطوبة. يمكنكِ إضافة جوز الهند المجفف كما هو.
4. قومي بإزالة دقيق الراجي المحمص والمكسرات والفول السوداني وجوز الهند المجفف والهيل من المقلاة ثم ضعيها على طبق لتبرد.
5. في محضرة الطعام أو الخلاط، أضيفي المكسرات المحمصة وجوز الهند والهيل. اخلطي حتى يتحول الخليط إلى مسحوق خشن. بعد ذلك، أضيفي الجاجيري ودقيق الراجي المحمص. اخفقي مرة أخرى حتى يمتزج الخليط جيداً ويصبح لزجاً بعض الشيء بسبب الدهون الموجودة في المكسرات والسمن.
6. خذي كميات صغيرة من الخليط وشكليها على شكل كرات (لادو). إذا كان الخليط جافاً جداً، أضيفي القليل من السمن أو زيت جوز الهند للمساعدة في تماسكه. زيّني كل كرة بفول سوداني محمص لإضفاء لمسة احتفالية.
7. يمكن تخزين هذه الحلوى في وعاء محكم الإغلاق في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى أسبوع، أو للحفاظ على صلاحيتها لفترة أطول، احفظيها في الثلاجة. قد تصبح صلبة عندما تبرد ولكنها تظل طرية ولذيذة.
معلومات التغذية (لكل وجبة، بافتراض 12 لادو):
السعرات الحرارية: 140 سعرة حرارية.
الكربوهيدرات: 14 جرام.
البروتين: ~3 جرام.
الدهون: ~8 جرام.
الدهون المشبعة: ~4 جرام.
الألياف: ~2 جرام.
السكر: ~6 جرام.
الصوديوم: ~2 ملغ.
الكالسيوم: ~20 ملغ.
الحديد: ~1.2 ملغ.
البوتاسيوم: ~100 ملغ.