احتفال ديوالي بحلويات التمر والتين الخالية من السكر

7. يمكن تخزين هذه الحلوى في وعاء محكم الإغلاق في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى أسبوع، أو للحفاظ على صلاحيتها لفترة أطول، احفظيها في الثلاجة. قد تصبح صلبة عندما تبرد ولكنها تظل طرية ولذيذة.