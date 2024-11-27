"إيرث"في أبوظبي ينال أول نجمة ميشلان لمطعم إماراتي

ومع ذلك، فإن المكافآت تفوق التحديات. بالنسبة للشيف ديبي، فإن أكثر ما يُرضيه في عمله هو رؤية تفاعل الزوار مع القصص العميقة التي يحملها كل طبق. يقول: "تعريف الضيوف بالنكهات الإماراتية يفتح المجال لنقاشات حول تاريخ الإمارات وثقافتها وقيمها. من المجزي حقاً أن نرى الناس يكتسبون فهماً جديداً لهذه المنطقة، يتجاوز الصورة الحديثة التي يعرفونها عنها".

عندما حصل مطعم "إيرث" على نجمة ميشلان في عام 2023، كان هذا التكريم بمثابة انتصار جماعي. يقول الشيف ديبي: "كان شعوراً مثيراً للغاية. هذا الإنجاز يمثل تقديراً للتقاليد والتراث العريق الذي يقوم عليه المطبخ الإماراتي. كما أنه يعد إشارة إلى أن العالم أصبح متحمساً لاكتشاف النكهات المتنوعة والأصيلة لهذه المنطقة".

لقد أثار هذا التكريم شعوراً بالفخر داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وفي مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وألهم الطهاة وعشاق الطعام للارتقاء بتقاليدهم الطهي خاصتهم. ويقول الشيف ديبي، الذي نجح في الحفاظ على هذه الجائزة المرموقة في دليل ميشلان أبوظبي لعام 2025: "بالنسبة للمجتمع المحلي، فإن هذا التكريم يعد بمثابة اعتراف بعملي. إنها لحظة يرى فيها الناس الطعام الذي نشؤوا عليه يتم الاحتفال به على الساحة الدولية".

مواصلة إرث ميشلان.