إفطار فوق السحاب: رحلة إلى قمة الفخامة في الطابق 122

شروق الشمس في السماء (8:00 ص – 11:30 ص): ابدأ يومك من الأعلى مع رائحة القهوة المختصة والمعجنات الطازجة، بينما تستيقظ المدينة تدريجياً تحت أقدامك.

استراحة منتصف النهار - الغداء (12:30 ظهراً – 3:00 م): اهرب من صخب العمل واستمتع بوجبة غداء مرضية في أجواء هادئة تمنحك الطاقة لإكمال يومك بتركيز عالٍ.

هدوء الأصيل - شاي بعد الظهر (2:30 م – 3:00 م): لحظة من الصفاء الذهني مع كوب من الشاي الفاخر وتشكيلة من الحلويات، بعيداً عن ضجيج العالم بالأسفل.

سحر الغسق - كوكتيلات ومقبلات (5:00 م – 8:00 م): شاهد "الساعة الذهبية" وتراقب تحول ألوان السماء خلف الأفق مع مشروبات مبتكرة ومقبلات شهية.

أضواء منتصف الليل (10:00 م – 12:00 صباحاً): عندما تشتعل أضواء دبي، استمتع بمشروباتنا المميزة على وقع أنغام الموسيقى المحيطة لتختتم ليلتك بتجربة لا تُنسى.