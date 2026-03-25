إفطار فوق السحاب: رحلة إلى قمة الفخامة في الطابق 122

بدأت قصتي في لحظة قررتُ فيها أن أرتقي فوق صخب الحياة؛ فلم تكن وجهتي مجرد مطعم، بل كانت رحلة عمودية نحو الطابق 122 في برج خليفة، حيث يتربع مطعم "أتموسفير". في هذا الارتفاع الشاهق الذي يصل إلى 442 متراً عن سطح الأرض، تدرك فوراً أنك لست في مجرد مكان لتناول الطعام، بل في وجهة تُعرف بمكان وقوعها الاستثنائي.
بدأت التجربة حيث الفخامة الهادئة والتصميم الأنيق الذي يعكس مفهوم الرفاهية غير المتكلّفة، جلستُ أمام واجهة زجاجية ممتدة، أراقب دبي وهي تستيقظ ببطء تحت الضباب الصباحي، في مشهد بانورامي يمتد فيه الأفق بلا نهاية. كانت الأجواء محملة برائحة القهوة المميزة، التي جاءت لتكمل لوحة الصباح بينما تتحرك المدينة في الأسفل بإيقاعها الخاص.
لم يكن الطبق الذي أمامي مجرد وجبة إفطار، بل كان جزءاً من "خمس لحظات مميزة" يصيغها المطعم يومياً لترتبط بإيقاع المدينة. تناولتُ "الأومليت" المطهو بدقة المطبخ الفرنسي المعاصر، إلى جانب قطع الوافل الذهبية المزدانة بالكريمة والفراولة واللمسات الراقية لورق الذهب. هنا، تجد أن كل طبق يجذب انتباهك بقدر ما يجذبك المنظر الخلاب، فهي تجربة بصرية وذوقية صُممت لأندر الزيارات.
بين الساعة 8:00 و11:30 صباحاً، شعرتُ أنني أخذتُ لحظة لنفسي بعيداً عن الزحام، في تجربة وصفتها "أتموسفير" بأنها "شروق الشمس في السماء". حجزتُ لنفسي مكاناً في ذاكرة المدينة من منظور لا يُنسى، في مطعم لم ينل لقب أفضل مطعم معلم سياحي في العالم من فراغ.
لقد غادرتُ المكان وأنا أحمل معي أكثر من مجرد صور؛ حملتُ شعوراً بالارتقاء، ويقيناً بأن بعض اللحظات تستحق فعلاً أن تُعاش فوق كل شيء
عرض محدود
ضمن عرض خاص وحصري بقيمة 122 درهماً فقط لفترة محدودة، يقدم "أتموسفير" عرضا عبر خمس محطات زمنية مختلفة، ينسجم مع إيقاع دبي، ليقدم لكم خمس تجارب تلامس الحواس:
شروق الشمس في السماء (8:00 ص – 11:30 ص): ابدأ يومك من الأعلى مع رائحة القهوة المختصة والمعجنات الطازجة، بينما تستيقظ المدينة تدريجياً تحت أقدامك.
استراحة منتصف النهار - الغداء (12:30 ظهراً – 3:00 م): اهرب من صخب العمل واستمتع بوجبة غداء مرضية في أجواء هادئة تمنحك الطاقة لإكمال يومك بتركيز عالٍ.
هدوء الأصيل - شاي بعد الظهر (2:30 م – 3:00 م): لحظة من الصفاء الذهني مع كوب من الشاي الفاخر وتشكيلة من الحلويات، بعيداً عن ضجيج العالم بالأسفل.
سحر الغسق - كوكتيلات ومقبلات (5:00 م – 8:00 م): شاهد "الساعة الذهبية" وتراقب تحول ألوان السماء خلف الأفق مع مشروبات مبتكرة ومقبلات شهية.
أضواء منتصف الليل (10:00 م – 12:00 صباحاً): عندما تشتعل أضواء دبي، استمتع بمشروباتنا المميزة على وقع أنغام الموسيقى المحيطة لتختتم ليلتك بتجربة لا تُنسى.