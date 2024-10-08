"أيتوبي": حل مبتكر لتلبية جميع الأذواق في مكان واحد

"Eatopi" أيتوبي هي فكرة مبتكرة من مؤسسي "كيتوبي" Kitopi، المنصة الشهيرة للمطابخ السحابية التي تطلق على نفسها "بيت العلامات التجارية". لقد لاحظ رواد الأعمال المحبون للطعام أنه على الرغم من أن دبي تعتبر مركزاً للأطباق الفريدة، بدءاً من الكنافة بالشوكولاتة إلى السلطات المبتكرة على طريقة الشيف عمر، فإن عشاق الطعام في المدينة مستعدون للسفر من أجل الحصول على الطبق الشهي الذي يلامس أرواحهم. ولكن كان هناك نقص في مطعم واحد يمكنه تلبية مجموعة متنوعة من الأذواق، وهو أمر تفتخر به دبي؛ إذ تعكس تنوعها الثقافي والاجتماعي. أيتوبي تقدم حلاً مبتكراً يجمع بين هذه النكهات المتنوعة في تجربة طعام واحدة، مما يسهل على الزوار تلبية رغباتهم في مكان واحد.