"أيتوبي": حل مبتكر لتلبية جميع الأذواق في مكان واحد
من السهل أن تكون من عشاق الطعام في دبي، فهناك العديد من الخيارات المتنوعة التي تناسب جميع الأذواق. حيث تتميز المدينة بالمطاعم الحائزة على نجمة ميشلان، بالإضافة إلى المطاعم المؤقتة التي يديرها طهاة زوار. كما توجد المطاعم الصغيرة التي تقدم تجارب فريدة، إلى جانب الأماكن التي تشتهر بخلطاتها الفريدة التي تكتسب شهرة على وسائل التواصل الاجتماعي. ومع هذه التشكيلة الواسعة، تقدم دبي قائمة مليئة بالخيارات التي تضمن للزوار تجربة طعام استثنائية لا تُنسى.
لا عجب أن معظم الخطط للقاء العائلة أو الأصدقاء تدور حول الطعام.
فوفقاً لتقرير صناعة فن الطهو في دبي، الذي أصدرته دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي هذا العام، فإن الناس يتناولون الطعام خارج المنزل بشكل متكرر أكثر من ذي قبل.
وتشير التقارير إلى أن اتجاه تناول الطعام خارج المنزل في دبي شهد ارتفاعاً بنسبة 61%، حيث يتناول السكان الطعام خارج المنزل في المطاعم ثلاث مرات تقريباً في الأسبوع.
والطعام هو أفضل وسيلة للتعرف على المدينة؛ إذ تضفي ثقافة المكان نكهة غنية على كل طبق. ومع ذلك، هناك مشكلة واحدة تواجهك إذا كنت ترغب في تناول الطعام خارج المنزل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطعمة الشائعة: إذا كنت ذاهباً مع مجموعة، فسوف تجد دائماً شخصاً ما يعاني من عدم الرضا عن هذا الاختيار.
أو ربما كنت لتفعل ذلك لو لم تكن دبي. فمطعم أيتوبي Eatopi، أحدث مطعم يقدم الطعام في المدينة، يعمل على تقليل مشاكل اختلاف الأذواق، ويضمن أن يكون الجميع سعيداً. كيف؟ من خلال جمع قائمة من الأطباق الشائعة من المطاعم المحلية وتقديمها في مكان واحد. هل تتوق إلى تناول لازانيا لذيذة؟ يمكنك إلقاء نظرة على طبق (لا فابريكا إتاليانو) La Fabbrica Italiana المميز المليء بالجودة هنا. هل تفكر في تناول البرجر؟ مطعم(برجر جوينت) Burger Joint الحائز على جوائز لديه مكان أيضاً.
يقول بدر عطايا، كبير مسؤولي التطوير في أيتوبي : "إن أيتوبي تدور في الواقع حول الاحتفال بالمجتمع المحلي للطهي، ورواية القصص حول الأطباق. إذا نظرت إلى قائمتنا، ستجد أنها تأتي في الواقع من أكثر من 20 علامة تجارية ومتجراً مختلفاً. وتتغير قائمتنا في الواقع بانتظام شديد، لذا لدينا أكثر من 20 إلى 30 إضافة جديدة على مدار الأشهر الستة المقبلة".
تأسست شركة أيتوبي في عام 2024، وكانت في طور التطوير لبعض الوقت. ويضيف: "لقد أمضينا الكثير من الوقت في تحسين رؤيتنا وبناء شراكات مع الطهاة الذين يتوافقون مع قيمنا قبل الإنطلاق".
يرى الموظفون في أيتوبي أن العروض المقدمة تشبه قائمة طعام مختارة بعناية. يوضح عطايا قائلاً: "كان أكبر استعارة تردد صداها لدى الناس عند الحديث عن أيتوبي هي الموسيقى، لأنه منذ فترة طويلة، كنا نعتاد على شراء الأقراص المضغوطة أو الألبومات، ونستمع إلى مقطع موسيقي بالكامل، ثم نستمع إلى نفس الأغنية أو الأغنيتين مراراً وتكراراً. ولكن مع ظهور(سبوتي فاي ) وأمثالها، بدأنا نضع جميع الأغاني الناجحة في مكان واحد، مثل قائمة التشغيل." وأضاف: "لذلك، سيقول الكثير من الناس، 'إنها مثل قائمة التشغيل، ولكن مع الطعام."
"Eatopi" أيتوبي هي فكرة مبتكرة من مؤسسي "كيتوبي" Kitopi، المنصة الشهيرة للمطابخ السحابية التي تطلق على نفسها "بيت العلامات التجارية". لقد لاحظ رواد الأعمال المحبون للطعام أنه على الرغم من أن دبي تعتبر مركزاً للأطباق الفريدة، بدءاً من الكنافة بالشوكولاتة إلى السلطات المبتكرة على طريقة الشيف عمر، فإن عشاق الطعام في المدينة مستعدون للسفر من أجل الحصول على الطبق الشهي الذي يلامس أرواحهم. ولكن كان هناك نقص في مطعم واحد يمكنه تلبية مجموعة متنوعة من الأذواق، وهو أمر تفتخر به دبي؛ إذ تعكس تنوعها الثقافي والاجتماعي. أيتوبي تقدم حلاً مبتكراً يجمع بين هذه النكهات المتنوعة في تجربة طعام واحدة، مما يسهل على الزوار تلبية رغباتهم في مكان واحد.
ولكن قبل أن تتمكن "أيتوبي" من فتح الأبواب أمام الجمهور، كان على الشركة أولاً إجراء تجارب لمعرفة ما إذا كان الناس سيشترون ما كانوا يخططون لبيعه. يقول أحد المؤسسين: "أردنا اختبار الفكرة عندما بدأنا، لذا قمنا بتجربتها في سباق الفورمولا وان، ونجحت نجاحاً مذهلاً. عندها أدركنا أننا على الطريق الصحيح." بناءً على هذا النجاح، قمنا بتجربتين أخريين لتعزيز الفكرة، مما ساهم في تطوير مفهوم "أيتوبي" وزيادة ثقة الجمهور.
كان الأمر التالي الذي كان على الشركة أن تحدده هو الموقع؛ حيث يقع Eatopi أيتوبي حالياً في One Central (ون سنترال) على الرغم من التخطيط لإنشاء فروع أخرى. وأخيراً، حان الوقت لاتخاذ قرار بشأن الديكور.
يقول عطايا، معترفاً على الفور تقريباً بأنه لم يكن لينجح: "لقد اعتقدنا أن أيتوبي Eatopi سيكون باللونين الأبيض والأسود، وهندسياً للغاية، وجاداً بعض الشيء ونظيفاً للغاية. لقد تطور الأمر إلى نوع من موسيقى الهيب هوب والإيقاع ، لأن الموسيقى هي أكثر ما يتردد صداه بين الناس".
ولإضفاء طابع محلي على المكان، قامت المجموعة بتوظيف الفنان رامي عفيفي، المقيم في الإمارات العربية المتحدة، لرسم نسخته من أغلفة الألبومات الشهيرة على الحائط. تتميز هذه الرسومات بمزيج من فن الجرافيتي وفن البوب، مما يخلق أجواء تشبه إلى حد كبير المطاعم الأمريكية والوجبات السريعة. يشير عطايا وهو يعرض التركيبات المعلقة على الحائط، قائلاً: "هذا نوع من اللعب على الأطباق الأولى التي كانت على أيتوبي Eatopi. لذا لدينا كعكة الجبن، لكنه رسمها بأسلوب غلاف نيرفانا Nirvana. لدينا أيضاً هايت جوينت High Joint، و آغلي نوديلز Ugly Noodles." تعكس هذه العناصر المبتكرة كيف يمكن للفن أن يتداخل مع تجربة الطعام، مما يجعل المكان أكثر جاذبية وإبداعاً.
"لقد اعتمدنا حقاً على "الموسيقى"،" كما يقول عطايا، "لقد حرصنا على أن تكون الموسيقى مناسبة في أي موقع لدينا أو حتى متجر مؤقت. نريد أن نفهم ذوق جميع الطهاة الذين نعمل معهم في الموسيقى، ونحن نمثل ذلك في المتجر."
إن القائمين على المشروع دقيقين للغاية في اختيار الطعام في المطعم ــ فلا ينبغي أن يكون هناك الكثير من الخيارات لنفس الطبق (وهذا من شأنه أن يفسد الغرض من تسليط الضوءعلى طبق خاص، لذا فإننا نتفهم ذلك). وإذا كنت تريد برجراً، فلن يتوفر سوى نوع واحد في متجر معين (والذي قد يختلف عن القائمة في فرع آخر من أيتوبي Eatopi).
إن صناعة الأغذية صناعة مسرفة، ولكن هناك علامات تجارية تحاول تقليل الهدر. يقول عطايا: "معظم المطاعم تقوم بالهدر. لكن جمال هذا المفهوم هو أننا لا نستخدم البلاستيك. كل شيء قابل للتحلل البيولوجي. كل شيء إما متعدد الاستخدامات أو قابل للتحلل".
وعن كيفية اختيار الأطباق التي ستقدم في هذه القائمة المهمة، أوضح عطايا: "نحرص على مواكبة المواهب الصاعدة في مجال الطهي في المنطقة. ويبحث فريقنا باستمرار عن الشيف الصاعد أو الطبق الرائج . وتعتبر آراء العملاء مهمة للغاية بالنسبة لنا، ولهذا السبب نطلب منهم باستمرار آراءهم حول ما يرغبون في رؤيته في القائمة".
هل تفكر في زيارة أيتوبي Eatopi؟ ألق نظرة على "أغلفة الأسطوانات" المعروضة؛ تحتوي هذه الأغلفة على رمز QR والذي عند مسحه ضوئياً سينقلك إلى قصة الشيف الذي يتحدث عن سبب شراكته مع أيتوبي Eatopi والطبق الذي اختاره لمشاركته.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، سيشهد المطعم ظهور أطباق من إعداد طهاة فلسطينيين. "ونخطط أيضاً لافتتاح مطعمنا التالي في دبي هيلز مول بحلول نهاية هذا العام".
هل تشعر بالجوع لتجربة بعض الأطباق الشائعة؟ توجه إلى أيتوبي Eatopi لتستمتع بتذوق أشهى الأطباق مع أصدقائك. إنه المكان الوحيد الذي يمكنك من خلاله الحصول على ما تشتهيه.
يمكنك أيضاً طلب الوجبات الجاهزة من أيتوبي Eatopi؛ توجه إلى تطبيق كيتوبي Kitopi للحصول على طلبك التالي.