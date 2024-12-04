"أفريكان كوين": تجربة طعام فاخرة على شاطئ "جيه 1"
تخيل أنك تتناول الطعام في المكان نفسه الذي تناول فيه "بونو" الطعام. ولكن من ناحية أخرى، أنت في دبي، ولا داعي لأن تتخيل ذلك. تدعو سلسلة مطاعم "أفريكان كوين"، التي يبلغ عمرها 55 عاماً، جميع العملاء إلى مطعمها الواقع على شاطئ جيه 1.
يعود تاريخ هذا المطعم إلى عام 1969 في "بوليو سور مير على كوت دازور"، حيث استقبل عددًا من الضيوف الأثرياء بما في ذلك - كما خمنت - بونو، وناعومي كامبل، وسيلفستر ستالون. والآن، جلب مطعم أفريكان كوين التابع لمجموعة جيراودي إرثه إلى الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع ألكسندر كولوبوف، وبوريس كوفمان، وهنري كاربين. هل تتساءل عما يوجد في القائمة؟ هناك نكهات متوسطية بتأثيرات غريبة، وتقدم المأكولات البحرية الطازجة واللحوم المشوية والتخصصات الموسمية. تحت إشراف الشيف تييري بالوديتو في دبي، يمكنك توقع أطباق مثل الخرشوف مع صلصة الخل وشرائح اللحم البقري.
تعتبر وجهة الشاطئ J1 موطنًا ليس فقط للمناظر الرائعة ولكن أيضًا لمفاهيم تناول الطعام اللذيذة.