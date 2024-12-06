"أدالين": وجهة جديدة لعشاق الطعام الفاخر في قلب دبي

ولكن، ما هو النجم غير المتوقع في تلك الأمسية؟ مشروب بينا كولادا. لم أتوقع أن يكون غنياً وكريمياً إلى هذا الحد؛ بل كان أفضل مشروب تناولته على الإطلاق، حيث قدم نكهات استوائية مع كل رشفة.