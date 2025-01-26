لبنانيان يفوزان بلقب أفضل زوجين أناقة في كأس دبي العالمي
دخل المغترب اللبناني "جو روبرت مفرّج" وشريكته "جوهانا" إلى قسم الأزياء يوم الجمعة في كأس دبي العالمي، دون أن يدركا أن مسابقة أفضل زوجين من حيث الأناقة ستقام في وقت لاحق من المساء. وعندما دخلا، أصر فريق الاستقبال على مشاركتهما، وهتف لهما أصدقاؤهما.
وبفضل التشجيع المناسب، ظهر الزوجان على منصة العرض لأول مرة في حياتهما وفازا بلقب أفضل زوجين من حيث الأناقة. فقد أظهر جو أناقته في بدلة أنيقة من تصميم تيد بيكر، بينما تألقت جوهانا بفستان أنيق من تصميم ساندرو.
"هذه هي الطريقة التي نرتدي بها ملابسنا عادةً. غالبًا ما يثني الناس على أسلوبنا، لكنني لم أتخيل الفوز أبدًا، خاصة على مثل هذا المسرح الكبير"، هكذا صرح مفرج، الرئيس التنفيذي لتطبيق إدارة العقارات، لصحيفة خليج تايمز . "أول شيء فعلته بعد الفوز هو الاتصال بوالدتي - كانت تخبرني دائمًا أن أسلوبي لا تشوبه شائبة".
لا يعد كأس دبي العالمي مجرد عرض لمهارات الخيول؛ بل إنه احتفال بالتألق والأناقة والفخامة. وفي كل عام، بينما تتنافس أرقى الخيول الأصيلة في العالم على الفوز بالمجد على المسارات البكر في مضمار ميدان لسباق الخيل، تتحول خطوط السباق إلى مدرج نابض بالحياة حيث تسود الأناقة.
وبينما تبلغ قيمة جوائز السباق 30.5 مليون دولار، مما يجعله أحد أغنى أيام السباق في العالم، فإن كأس دبي العالمي مرادف أيضًا للتميز في عالم الأزياء. حيث تتحول مدرجات ميدان الشهيرة إلى فسيفساء من الألوان والأنسجة والاتجاهات، حيث يرتدي المشاركون من جميع أنحاء العالم أرقى الملابس، ويمزجون بين التقاليد والأناقة المعاصرة.
وقالت "صوفي رايان"، رئيسة قسم الاتصالات والتسويق في نادي دبي لسباق الخيل: "لقد وصلنا الآن إلى منتصف موسم كرنفال سباق الخيل في دبي، وهذا الحدث هو أحد أبرز الأحداث في جدول أعمالنا. لقد ساهم يوم الجمعة للأزياء، الذي يتكامل بشكل مثالي مع سباق ستايل ستيكس، في الارتقاء بالتجربة هذا العام".
وأضافت: "إن سباقات الخيل والموضة متشابكتان بطبيعتهما، مما يخلق صناعة براقة تلهم الناس في جميع أنحاء العالم. سواء كان الأمر يتعلق بسباق رويال أسكوت، أو كنتاكي ديربي، أو كأس ملبورن، فإن هذه الأحداث مرادفة للأناقة. ونحن فخورون بتعزيز هذا التقليد في دبي، ليس فقط لكأس دبي العالمي ولكن طوال موسم السباق بأكمله".
الثقة هي المفتاح
تعتمد لعبة طريقة المراهنة على قاعدة واحدة غير منصوص عليها: الثقة هي المفتاح. سواء كانت مجموعة طليعية أو تحفة فنية بسيطة، فإن أولئك الذين يجذبون الانتباه بذكائهم وشخصيتهم غالبًا ما يسرقون العرض.
ويوازن كأس دبي العالمي بين حداثة الموضة الطليعية وتقاليد ملابس السباق. ويتم تشجيع النساء على ارتداء الملابس المتواضعة والأنيقة، مع حواف تصل إلى الركبة وتغطي الكتفين بذوق. ويلتزم الرجال بالأزياء الكلاسيكية، ويرفعون من مستوى مظهرهم بربطات العنق الجريئة أو دبابيس الياقة اللافتة للنظر.
ولكن ما يميز كأس دبي العالمي هو كيفية مزجه بين التأثيرات العالمية والجماليات الشرق أوسطية. فالعباءات المزينة بالزخارف الحديثة والقفاطين التي أعيد تصميمها بألوان جريئة والعمائم المصممة بأسلوب معاصر تعكس التراث الراسخ للمنطقة مع الاحتفال بالاتجاهات العالمية.
قبعات تلفت الأنظار
ولا تكتمل إطلالة كأس دبي العالمي بدون الإكسسوار الأساسي – القبعة. من العجائب ذات الحواف العريضة إلى القبعات المصنوعة بإتقان، تعتبر قطع الرأس المعروضة أعمالاً فنية. إنها ليست مجرد إكسسوار؛ بل هي عبارة عن بيان. يتعاون العديد من الضيوف مع صناع القبعات المشهورين، مما يضمن أن تكون إبداعاتهم فريدة وجريئة وتعكس ميل دبي إلى الفخامة.
ويعد Style Stakes أحد أكثر الأحداث المتوقعة في الحدث، حيث يتنافس الحضور على ألقاب مرغوبة مثل أفضل سيدة أناقة، وأفضل رجل أناقة، وأفضل قبعة، وأفضل زوجين أناقة.
وكانت المخاطر كبيرة، مع جوائز قدرها 14 ألف درهم، ودخول تلقائي إلى النهائي الكبير خلال كأس دبي العالمي في أبريل/نيسان.
وقد لفتت المتسابقة السويدية "ميليسا أومانيتش" الأنظار بإبداعها، حيث دخلت فئة أفضل قبعة بغطاء رأس مذهل تم إعادة تصميمه من زينة زهور كانت في حمامها. وقالت: "أردت أن أفكر في البيئة. لماذا أشتري عندما أستطيع أن أصنعها بنفسي؟"
وفازت "كاسي كينت"، النيوزيلندية المقيمة في أبو ظبي، بجائزة أفضل قبعة بفضل قبعتها المستوحاة من جاكي كينيدي. وقالت: "يتعين علي أن أشكر صديقتي كارين هاميلتون، مصممة القبعات، على هذا الإبداع الفريد. اعتقدت أن القبعات الأخرى كانت رائعة للغاية ولم أتوقع الفوز. لكن [القاضية] فيفيان أخبرتني أن قبعتي تميزت بكونها مختلفة وأنيقة".
وكانت سالي عبد الله هي السيدة الأكثر أناقة، بينما حصل إسحاق كارو على لقب الرجل الأكثر أناقة.