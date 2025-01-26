لبنانيان يفوزان بلقب أفضل زوجين أناقة في كأس دبي العالمي

"هذه هي الطريقة التي نرتدي بها ملابسنا عادةً. غالبًا ما يثني الناس على أسلوبنا، لكنني لم أتخيل الفوز أبدًا، خاصة على مثل هذا المسرح الكبير"، هكذا صرح مفرج، الرئيس التنفيذي لتطبيق إدارة العقارات، لصحيفة خليج تايمز . "أول شيء فعلته بعد الفوز هو الاتصال بوالدتي - كانت تخبرني دائمًا أن أسلوبي لا تشوبه شائبة".