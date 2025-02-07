دبي تحتضن الفخامة: "أدريانا ليما" تتألق في عرض "مانيش مالهوترا"
اختتم أسبوع الموضة في دبي نسخته لخريف وشتاء 2025-2026، وإذا كان هناك شيء واحد يمكننا التأكد منه، فهو أن التألق عاد رسمياً. ومن أفضل من المصمم الهندي الأسطوري "مانيش مالهوترا" لإعلان ذلك؟ قدم مالهوترا، المعروف بأزيائه الفاخرة في بوليوود وأزياء الزفاف الرائعة، عرضاً مذهلاً بمناسبة مرور عام على افتتاح متجره في دبي.
في السنوات الأخيرة، أصبح أسبوع الموضة في دبي، الذي يُعقد كل عامين، حدثاً بارزاً في عالم الأزياء الراقية، حيث يعكس طاقة المدينة وحيويتها. في كل موسم، يقدم المصممون أروع إبداعاتهم، المستوحاة من الأشكال والألوان التي تميز العالم العربي. ومع كل نسخة، يصبح الحدث أكثر تألقاً ورونقاً ويكتسب طابعاً عالمياً.
هذه المرة، جذب مانيش مالهوترا الأنظار في حي دبي للتصميم بمجموعة كانت بمثابة عرض بصري رائع. وكما هو الحال في أزياء دبي الفاخرة، كانت الفخامة والترف في المقدمة، مع عودة قوية للترتر والكريستال والزخارف الفاخرة التي تتسم بالأناقة والتفاصيل اللامعة.
سواء كانت بدلات رسمية مزينة بلمسات معدنية أو أقمشة لامعة، كان هناك مزيج لافت من عناصر الموضة المحتشمة، مثل خطوط العنق العالية والأقمشة الفضفاضة، مع التصاميم المعاصرة التي تناسب القوام وتبرز الحرفية الفائقة التي تتميز بها جنوب آسيا.
سيداتي، إذا كنتم تفكرون فيما سترتدونه في العيد أو موسم الزفاف المقبل، فاعتبروا هذه الإشارة لذلك!
الصف الأمامي مليء بالنجوم
بالطبع، ما هو عرض مانيش مالهوترا بدون صف أمامي مليء بالنجوم؟ كان في قلب الحدث بعض من أكبر الأسماء في بوليوود - "كاران جوهر"، المتعاون والصديق القديم للمصمم، و"ماليكا أرورا"، و"فيجاي فارما"، و"سانجاي دوت". وانضمت إليهم النجمة الصاعدة في بوليوود "راشا ثاداني"، التي ظهرت مؤخراً لأول مرة كممثلة في فيلم (آزاد) Azaad.
ولم يكن أهل دبي بعيدين عنهم كثيراً. فقد لفتت الممثلات في فيلم (دبي بيلنغ) Dubai Bling - فرحانة بودي ودانيا الملا ولجين - الأنظار أيضاً عندما جلسن في المقاعد الأمامية.
وكان العرض مذهلاً بالفعل، فقد توجهت عارضة الأزياء البرازيلية "أدريانا ليما" إلى منصة العرض باعتبارها نجمة العرض الأبرز، وانضمت إليها فاليري كوفمان، لاختتام عرض مجموعة مالهوترا "World Collection: Dubai".(المجموعة العالمية: دبي)
مع كل نسخة، يواصل أسبوع الموضة في دبي بذل كل الجهود لتعزيز مكانته كعاصمة للموضة في المنطقة، ومنح المصممين المحليين منصة عالمية وجذب الأسماء العالمية البارزة لعرض إبداعاتهم. لذا، إذا كان هذا الموسم هو المعيار، فلا يسعنا إلا أن نتخيل ما قد يأتي في المستقبل!