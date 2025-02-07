دبي تحتضن الفخامة: "أدريانا ليما" تتألق في عرض "مانيش مالهوترا"

اختتم أسبوع الموضة في دبي نسخته لخريف وشتاء 2025-2026، وإذا كان هناك شيء واحد يمكننا التأكد منه، فهو أن التألق عاد رسمياً. ومن أفضل من المصمم الهندي الأسطوري "مانيش مالهوترا" لإعلان ذلك؟ قدم مالهوترا، المعروف بأزيائه الفاخرة في بوليوود وأزياء الزفاف الرائعة، عرضاً مذهلاً بمناسبة مرور عام على افتتاح متجره في دبي.

في السنوات الأخيرة، أصبح أسبوع الموضة في دبي، الذي يُعقد كل عامين، حدثاً بارزاً في عالم الأزياء الراقية، حيث يعكس طاقة المدينة وحيويتها. في كل موسم، يقدم المصممون أروع إبداعاتهم، المستوحاة من الأشكال والألوان التي تميز العالم العربي. ومع كل نسخة، يصبح الحدث أكثر تألقاً ورونقاً ويكتسب طابعاً عالمياً.