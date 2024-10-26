دبي:"هارت إيفانجليستا" تكرم بجائزة أيقونة الموضة

وفي منشور على موقع إنستغرام، قالت مجلة فاشن فاكتور: "نحن فخورون بتكريم هارت إيفانجليستا @iamhearte بجائزة أيقونة الموضة الموقرة. فهي صاحبة رؤية حقيقية في عالم الموضة، ويتجلى شغفها بالموضة في كل يوم من حياتها. إن عالم هارت رائع وملهم؛ فهي ليست مجرد أيقونة للموضة ولكنها أيضًا مدافعة سخية عن الآخرين. فهي تهتم دائمًا بمن حولها، ويترك نهجها المدروس تأثيراً دائماً".