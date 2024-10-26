دبي:"هارت إيفانجليستا" تكرم بجائزة أيقونة الموضة
شوهدت الممثلة الفلبينية "هارت إيفانجليستا"، التي اشتهرت بحضور أسابيع الموضة حول العالم، في دبي ليلة الجمعة.
وشاركت نجمة المجتمع، وهي أيضاً زوجة أحد أعضاء مجلس الشيوخ، صورة عفوية لها ولفريقها في ما يشبه الحافلة المكوكية في مطار دبي الدو
وتبع التدوينة صورة لبرج خليفة.
ومن المعتقد أن هارت متواجدة في دبي لاستلام جائزة أيقونة الموضة المرموقة.
ومن المقرر أن يتم هذا التكريم خلال النسخة التاسعة من"فاشين فاكتور" Fashion Factor في 26 و27 أكتوبر 2024، ويحتفل بمساهمات هارت الاستثنائية في صناعة الأزياء.
وتشتهر هارت بذوقها الاستثنائي في الموضة وحضورها المؤثر في الصناعة، ولديها 16.2 مليون متابع على إنستغرام، وقد أسرت الجماهير في جميع أنحاء العالم بتصميماتها المبتكرة والتزامها بالقضايا الاجتماعية.
وفي منشور على موقع إنستغرام، قالت مجلة فاشن فاكتور: "نحن فخورون بتكريم هارت إيفانجليستا @iamhearte بجائزة أيقونة الموضة الموقرة. فهي صاحبة رؤية حقيقية في عالم الموضة، ويتجلى شغفها بالموضة في كل يوم من حياتها. إن عالم هارت رائع وملهم؛ فهي ليست مجرد أيقونة للموضة ولكنها أيضًا مدافعة سخية عن الآخرين. فهي تهتم دائمًا بمن حولها، ويترك نهجها المدروس تأثيراً دائماً".