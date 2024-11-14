الذكاء الاصطناعي يهدد مهنة عارضات الأزياء

الصور التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي فعالة وقابلة للتخصيص وقادرة على تقديم محتوى مستهدف للغاية على نطاق واسع. وفي حين لا شك أنها تقدم حلاً فعالاً من حيث التكلفة للعلامات التجارية، إلا أن المدى الكامل الذي يمكن للعلامات التجارية الاستفادة منه من هذا المحتوى لا يزال غير مؤكد. تقول مريم يحيى، مؤسسة ومديرة الإبداع في علامة الملابس المحلية "ميسز كيبا" Mrs. Keepa: "حالياً، لا يزال هناك عدد قليل جداً من التطبيقات والبرامج المتاحة لإنشاء هذه الصور، مما يعني أن المصممين يقتصرون على مجموعة صغيرة من الخيارات".