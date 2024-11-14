الذكاء الاصطناعي يهدد مهنة عارضات الأزياء

قد تواجه عارضات الأزياء قريباً منافسة من مصدر مفاجئ: الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، أعلنت شركة "مانجو" العملاقة للأزياء السريعة مؤخراً عن التزامها باستخدام الذكاء الاصطناعي بانتظام في حملاتها الإعلانية. قبل أيام قليلة من إعلان مانجو عن أرباح قياسية في يوليو، أطلقت العلامة التجارية إعلانات تعرض صوراً تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لنساء يرتدين أحدث مجموعاتها، مما يمثل تحولاً محورياً في المجال.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تدرك فيه العلامات التجارية فعالية الذكاء الاصطناعي من حيث التكلفة والتنوع. فبدلاً من جدولة جلسات التصوير وتوظيف عارضات أزياء، تستطيع العلامات التجارية الآن إنشاء صور عالية الجودة عند الطلب. لذا، مع تزايد تجربة العلامات التجارية للصور التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، هل تخاطر العارضات باستبدالهن بنظيرات رقمية؟
تقول "كيرتي بونيا"، مؤسِّسة شركة كايميرا للذكاء الاصطناعي، التي تقدم صور أزياء تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي: "الطلب على المحتوى في صناعة الأزياء لا يتوقف. تحتاج العلامة التجارية إلى نشر محتوى يمكن التواصل معه عبر المنصات والبلدان، وجذب التنوع عبر أنواع الجسم، وضمان الصلة المحلية. الذكاء الاصطناعي في النهاية في وضع يسمح له بدعم هذا الطلب، وذلك بفضل الجودة العالية للنتائج التي يمكنه تحقيقها".
ولكن الذكاء الاصطناعي في عالم الموضة ليس خالياً من الجدل. ففي حين قد يفيد هذا التحول علامات تجارية مثل مانجو ماليا، فإنه قد يشكل تهديداً لسبل عيش عارضات الأزياء. وعلاوة على ذلك، قد تتعرض الأصالة والارتباط العاطفي الذي تجلبه العارضات الحقيقيات للحملات الإعلانية للخطر، مما قد يؤثر على كيفية إدراك المستهلكين للعلامة التجارية.
وتقول "جوزفين"، عارضة أزياء مقيمة في الإمارات: "إنها مسألة مثيرة للقلق حقاً". لا تحتاج عارضات الأزياء إلى فترات راحة أو رسوم أو حتى خبراء مكياج، وهو ما قد يكون مغرياً للعلامات التجارية التي تريد حلولاً فعالة من حيث التكلفة. وتضيف: "بالنسبة للعارضات "البشريات"، وخاصة أولئك اللاتي استثمرن قدراً كبيراً من الوقت والطاقة في بناء حياتهن المهنية، يبدو الأمر وكأن الأرض تتحرك تحت أقدامنا. ولكن كما هو الحال مع أي شيء، يجب علينا التكيف - التغيير هو الثابت الوحيد".
ونتيجة لذلك، يثير هذا أسئلة مهمة حول دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل ليس فقط استراتيجيات التسويق، ولكن أيضاً التصورات الثقافية للجمال والهوية.
الصور التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي فعالة وقابلة للتخصيص وقادرة على تقديم محتوى مستهدف للغاية على نطاق واسع. وفي حين لا شك أنها تقدم حلاً فعالاً من حيث التكلفة للعلامات التجارية، إلا أن المدى الكامل الذي يمكن للعلامات التجارية الاستفادة منه من هذا المحتوى لا يزال غير مؤكد. تقول مريم يحيى، مؤسسة ومديرة الإبداع في علامة الملابس المحلية "ميسز كيبا" Mrs. Keepa: "حالياً، لا يزال هناك عدد قليل جداً من التطبيقات والبرامج المتاحة لإنشاء هذه الصور، مما يعني أن المصممين يقتصرون على مجموعة صغيرة من الخيارات".
ومع ذلك، فإن هذه التكنولوجيا، رغم أنها لا تزال في مراحلها المبكرة، يمكنها أيضاً تمكين العلامات التجارية من إنشاء نماذج متنوعة تتوافق مع التركيبة السكانية والجماليات المختلفة، دون التحديات اللوجستية المرتبطة بالاختيار التقليدي.
وتقول كيرتي: "تمثل معظم نماذج الذكاء الاصطناعي نساء جنوب آسيا في شكل كلاسيكي، وعادة ما يرتدين الساري والبندي"، مضيفة أن كايميرا أنشأت مؤخراً نموذج ذكاء اصطناعي مخصص لنساء جنوب آسيا يكسر الصور النمطية التقليدية. وتضيف: "لقد بنينا نموذجاً يعكس جمالية حضرية حديثة، بما في ذلك التمثيل من مناطق غالباً ما يتم تجاهلها، مثل شمال شرق الهند". "يتحمل مبتكرو نماذج الذكاء الاصطناعي مسؤولية إضافية لمنع تحريف معايير الجمال العالمية".
وتشير رولا طرابلسي، مؤسسة علامة الملابس الجديدة "راغدول" التي تتخذ من دبي مقراً لها، إلى أنه في حين توفر نماذج الذكاء الاصطناعي قدراً هائلاً من الحرية الإبداعية، "فإنها تسمح لنا باختبار أفكار جديدة دون قيود"، إلا أن هذه المرونة اللامحدودة قد تبدو في بعض الأحيان "مربكة، حيث قد تفتقر الحملات إلى الدفء الحقيقي للتفاعل البشري".
بالنسبة لرولا، التي استخدمت نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل نشط لعرض مجموعتها الأخيرة، فإن التحدي الرئيسي يكمن في "الحفاظ على الأصالة في العملية الإبداعية، حتى عند استخدام الأدوات الرقمية".
وبعيداً عن التداعيات اللوجستية والاقتصادية، فإن اعتماد الذكاء الاصطناعي في عالم الموضة يجلب الاعتبارات الأخلاقية إلى الواجهة. وفي ظل بيئة الذكاء الاصطناعي المتطورة باستمرار، ينبغي للعلامات التجارية أن تتجنب استخدام الذكاء الاصطناعي لتكرار التشابه مع الأشخاص الحقيقيين دون إذن، ولا ينبغي لها أن تروج لمعايير الجمال القديمة. وتقول كيرتي: "يتعين على العلامات التجارية الامتناع عن معايير الجمال النمطية، وضمان عدم مساهمة الذكاء الاصطناعي في تخليد صورة متجانسة للجمال".
ويمتد السؤال الأخلاقي أيضاً إلى طبيعة الإبداع نفسه. ويشير فرهاد أورومتشيان، أستاذ علوم المعلومات، إلى أن نهج الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الإبداع قد يبدو مصطنعاً. ويقول: "عندما ينتج الذكاء الاصطناعي فناً أو أزياء، غالباً ما ترى تقليداً أو عناصر مستعارة من أعمال موجودة، مما يجعل هذه المخرجات تبدو أقل أصالة. إن فن الذكاء الاصطناعي يعتمد على الخوارزميات، في حين أن الفن البشري حقيقي، ومليء بالعواطف والروح والتعبيرات الفريدة. يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة لتعزيز إبداع الفنان، وليس استبداله".
وتشارك رولا مشاعر مماثلة. فبينما قد يبدو الذكاء الاصطناعي حقيقياً، إلا أنه لا يستطيع التقاط الروح الكامنة وراء الصورة، كما تعتقد المصممة. وتضيف: "اختيار الذكاء الاصطناعي بدلاً من النماذج البشرية يعني التخلي عن الصفات البشرية الفريدة من أجل الكفاءة. والذكاء الاصطناعي قابل للتكيف بشكل لا يصدق، ولكن هذه الراحة يمكن أن تجعل اللحظات تبدو أقل تفرداً. وتتواصل عواطف النموذج البشري وعيوبه مع المشاهدين بطرق لا يستطيع الذكاء الاصطناعي القيام بها".
وبعيداً عن جعل الموهبة البشرية قديمة، يعتقد الخبراء أن الذكاء الاصطناعي يوفر لعالم الموضة فرصة للابتكار بشكل مسؤول، باستخدام التكنولوجيا كتعزيز وليس كبديل.
تقول كيرتي، التي تعمل حالياً على تطوير دورة تدريبية حول استخدام كايميرا، منصة الكاميرا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، كأداة لتصوير الأزياء: "يجب على الجميع في هذه الصناعة أن يتعلموا الذكاء الاصطناعي. إنه يتسبب في نفس التحول الذي أحدثته وسائل التواصل الاجتماعي، ويتعلق الأمر بالتكيف مع الأدوات الجديدة للبقاء على صلة".
من جانبها، تركز جوزفين على الأصالة والتواصل المباشر مع المتابعين. ومن خلال بناء علامة تجارية حول الاتصالات الحقيقية ورواية القصص والأصالة، تهدف إلى إيجاد مكانة لا تستطيع نماذج الذكاء الاصطناعي شغلها. تقول جوزفين: "بالنسبة لي، يتعلق الأمر بالاعتماد على ما يجعلني أنا، وأن أكون عارضة أزياء الآن يعني أيضاً أن أكون مبدعة، وليس مجرد وجه. وهذا شيء لا يمكن للذكاء الاصطناعي تكراره".
وتضيف كيرتي: "الذكاء الاصطناعي جيد جداً في خلق وجه جميل، لكنه لا يستطيع إعطاء هذا الوجه صوتاً. ولهذا السبب فإن العارضات اللاتي لديهن صوت على وسائل التواصل الاجتماعي سيواصلن الحفاظ على مكانتهن".
والخلاصة الرئيسية هي أن مستقبل الموضة من المرجح أن يتضمن التعايش بين الذكاء الاصطناعي والمواهب البشرية، حيث يلعب كل منهما دوراً فريداً. وبالنسبة للعلامات التجارية، فإن التحدي سيكون في تحقيق التوازن بين فوائد النماذج التي يولدها الذكاء الاصطناعي والصفات التي لا يمكن تعويضها للتعبير والإبداع البشري.
بالنسبة لقادة الصناعة مثل مريم، فإن هذا التوازن أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الاتصال بالعالم الحقيقي المتنوع الذي تهدف الموضة إلى تمثيله. وتحذر قائلة: "إن استخدام الذكاء الاصطناعي لدفع حدود الإبداع أمر مثير، لكن لا يمكننا السماح له بالتغلب على التمثيل البشري. في نهاية المطاف، فإن التجارب الإنسانية هي التي تجعل الموضة تبدو حية وتستحق الاهتمام".