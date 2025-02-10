أسبوع الموضة في دبي: "باولو سيباستيان" يبهر الجمهور بمجموعته الأولى

بعد ظهوره لأول مرة في سن السابعة عشر، والذي نال استحسانًا كبيرًا وطلبات من العملاء، صقل بول حرفته تحت إشراف خياط إيطالي تقليدي قبل أن يحصل على منحة دراسية في معهد التصميم الأوروبي المرموق في ميلانو ويتخرج بمرتبة الشرف. وبعد عودته إلى أستراليا، قام بتوسيع علامته التجارية "باولو سيباستيان"، حيث قام بتدريب فريقه على فنون الخياطة الجميلة. وقد أكسبه تفانيه لقب الشاب الأسترالي لهذا العام في عام 2017، ثم لقب مصمم العام في جوائز Prix de Marie Claire. ويواصل بول الارتقاء بعلامته التجارية مع العملاء الدوليين والعروض السنوية في باريس والحرفية التي لا هوادة فيها.