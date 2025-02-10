أسبوع الموضة في دبي: "باولو سيباستيان" يبهر الجمهور بمجموعته الأولى
كان "باولو سيباستيان"، أول علامة تجارية أسترالية تزين المسرح المرموق لأسبوع الموضة في دبي، أول من قدم عرضه المرتقب للغاية بدعوة خاصة. وسلطت مجموعة الخريف/الشتاء الضوء على مزيج المصمم المميز من الرومانسية والأناقة المعاصرة. وأظهرت كل قطعة حرفية مفصلة ونقلت الجمهور إلى عالم خيالي - بعض العناصر مظلمة، وبعضها الآخر حلو ورومانسي. إذا كنت تتساءل عن رحلته، فدعنا نأخذك في جولة...
وتعلم "بول فاسيليف"، المدير الإبداعي ومؤسس العلامة التجارية، الخياطة في سن الثالثة. وفي البداية، تعلمها على يد جدته، وأكمل تصميم أول فستان سهرة له في سن الحادية عشرة - كان فاسيليف مفتونًا دائمًا بالتفاصيل الداخلية والأساسيات التي تقوم عليها الملابس. ومع أحلامه بأن يصبح يومًا ما مصمم أزياء راقية، طور مهاراته من خلال تلقي دروس خصوصية في صنع الأنماط والخياطة منذ سن الثالثة عشرة.
بعد ظهوره لأول مرة في سن السابعة عشر، والذي نال استحسانًا كبيرًا وطلبات من العملاء، صقل بول حرفته تحت إشراف خياط إيطالي تقليدي قبل أن يحصل على منحة دراسية في معهد التصميم الأوروبي المرموق في ميلانو ويتخرج بمرتبة الشرف. وبعد عودته إلى أستراليا، قام بتوسيع علامته التجارية "باولو سيباستيان"، حيث قام بتدريب فريقه على فنون الخياطة الجميلة. وقد أكسبه تفانيه لقب الشاب الأسترالي لهذا العام في عام 2017، ثم لقب مصمم العام في جوائز Prix de Marie Claire. ويواصل بول الارتقاء بعلامته التجارية مع العملاء الدوليين والعروض السنوية في باريس والحرفية التي لا هوادة فيها.
في اليوم الثاني من أسبوع الموضة في دالاس، قدم بول عرضًا مليئًا بالرشاقة والقصات المذهلة التي تبرز جمال قوام المرأة. هذه القصات هي ما تحلم به كل امرأة، فهي تضيق في الأماكن الصحيحة، مع دثار يتدفق بشكل مثالي على الملابس. بدت دبي المكان المثالي لبدء ظهور هذه العلامة التجارية الأسترالية، نظرًا لمدى حبنا للتصميمات الأنيقة.
وتناسب المجموعة حفلات الزفاف والحفلات ومشاهير دبي، حيث عرضت ظلالاً من الأبيض والبني الفاتح والأرجواني والأزرق الفاتح والأسود والرمادي، مع زخارف أنيقة من أحجار الراين والتطريز، وريش النعام والتول. وعكست الفساتين، بقصتها الضيقة وخرزها الدقيق، سماء الليل. وكانت بعض الفساتين مصنوعة من قماش شبه شفاف على طول الذراعين والصدر، مما أضاف لمسة من الغموض، مما جعل العارضة تبدو وكأنها تطفو على سحابة من الضوء الفضي. وفي عالم بول، هكذا يتخيل أي عروس ـ جنية حقيقية.
مقتطفات من المقابلة:
من هي امرأة باولو سيباستيان؟
أعتقد أن امرأة باولو سيباستيان هي امرأة واثقة من نفسها وقوية وتحب الحلم. أعتقد أن هذا هو السبب وراء ملاءمة العملاء هنا بشكل مثالي.
لدينا قاعدة جماهيرية كبيرة في الإمارات العربية المتحدة، ورغم أننا لم نقم بعرض منتجاتنا هنا إلا منذ بضع سنوات، إلا أننا نشعر بأننا نفهم عملاءنا حقًا. وفي المقابل، يبدو أنهم يفهمون أيضًا جوهر علامتنا التجارية.
هل كان لديك موضوع لمجموعتك، ما هو المفهوم؟
هذا الموسم، استوحينا المجموعة من صورة عذراء تنزل من السماء لتضيء ظلمة الأرض. واستوحينا من هوليوود القديمة لوحات الألوان والقوام بعناية. وكان هدفي نقل الجمهور إلى عالم حيث يكونون أحرارًا في الحلم.
ما هي تطلعاتكم طويلة المدى لباولو سيباستيان في الشرق الأوسط، وما هي الاستراتيجيات التي لديكم لتعزيز حضور علامتكم التجارية في هذا السوق؟
أود أن أواصل تواجدنا هنا وتوسيع نطاق وصولنا. حلمي هو أن يكون لدينا يومًا ما متجر أو قاعدة دائمة هنا في المنطقة حتى يتمكن عملاؤنا من تجربة العلامة التجارية بشكل متكرر.
ما هو مظهرك المفضل من المجموعة ولماذا؟
من الصعب اختيار الفستان المفضل لدي من المجموعة. ولكن إذا اضطررت إلى ذلك، أعتقد أنني سأختار الفستان المزين بالشراشيب، وذلك بسبب حركته على منصة العرض. كما كانت عملية صنعه ممتعة للغاية ومجزية للغاية بالنسبة للفريق. فقد تمكنا من تجربة تقنيات وحرفية جديدة وتعزيز مهاراتنا في صنع الأنماط وحل المشكلات.
جميع تصميمات باولو سيباستيان مصنوعة يدويًا في أديلايد، جنوب أستراليا. كل قطعة مصنوعة يدويًا بعناية من أجود الأقمشة، لذا فإن عملية التصميم والبناء والتجهيز تستغرق أربعة أشهر على الأقل.