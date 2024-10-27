أبرز صيحات الموضة في دبي: نصائح من المصممين

قد يزعم البعض أن الموضة شيء نسبي، ولكن هناك بعض الاتجاهات التي تكون جذابة في نقاط زمنية معينة، وتجذب إعجاب (أو غضب) محبي الأناقة. وفي مكان متعدد الثقافات مثل دبي، موطن العلامات التجارية المحلية والعالمية، فإن اختياراتك تتراوح بين عروض الأزياء العالمية، وبالتالي يصبح من المهم للغاية أن تكون على دراية بكل ما هو جديد، وأن تعرف ما هو رائع على السجادة الحمراء وما هو "من الماضي".