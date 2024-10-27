أبرز صيحات الموضة في دبي: نصائح من المصممين
قد يزعم البعض أن الموضة شيء نسبي، ولكن هناك بعض الاتجاهات التي تكون جذابة في نقاط زمنية معينة، وتجذب إعجاب (أو غضب) محبي الأناقة. وفي مكان متعدد الثقافات مثل دبي، موطن العلامات التجارية المحلية والعالمية، فإن اختياراتك تتراوح بين عروض الأزياء العالمية، وبالتالي يصبح من المهم للغاية أن تكون على دراية بكل ما هو جديد، وأن تعرف ما هو رائع على السجادة الحمراء وما هو "من الماضي".
لحسن الحظ، ليس عليك أن تفهم كل هذا بمفردك.
في الأيام التي أعقبت أسبوع الموضة السنوي في دبي، سألنا بعض المصممين عن لوحاتهم المزاجية لهذا الموسم والاتجاهات الحالية الرائعة (أو المحرجة).
نجاحات حلوة
1. إما أن تذهب إلى أبعد من ذلك أو تعود إلى المنزل
يقول عمار الطحان المتحدث باسم العلامة التجارية الكويتية "ريفا فاشون"، والذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة "أرمادا ريتيل كونسيبت"، إن البلايزرات الضخمة تحظى بشعبية كبيرة. "يمزج هذا المظهر بين البنية والراحة مما يجعله مناسبًا لأي مناسبة سواء كانت غير رسمية أو رسمية. تسمح الصورة الظلية الضخمة بمزيد من حرية الحركة، وتناسب العديد من أنواع الجسم ويمكن تنسيقها بطرق مختلفة."
وتضيف "ديدي أكينيلور"، المديرة الإبداعية لعلامة الأزياء والأحذية النسائية المستدامة April& Alex ومقرها لندن: "إن الاتجاه الذي نراه كثيرًا في عروض الأزياء وخارجها والذي أحبه هو الألوان والتصاميم والأنماط الجريئة".
2. مطبوعات ساحرة
هناك شيء مميز في النمط، أو الزخارف المتكررة التي تجذب العين. ولكن كيف يجب أن ترتديها؟ توضح الطحان: "الطبعات رائجة بالتأكيد هذا الموسم. الأنماط الجريئة، بما في ذلك الأزهار والطبعات الحيوانية والزخارف الاستوائية تحظى بشعبية كبيرة. كما أصبح مزج وتنسيق المطبوعات المختلفة اتجاهًا بارزًا، مما يسمح بتصميم أكثر إبداعًا وشخصية".
ومع ذلك، فقد نشأ على مر السنين اتجاه أناني في التصميم لا يوافق عليه بعض المصممين الآخرين أيضًا. ويوضح المتحدثان باسم العلامة التجارية الروسية Viva Vox، أوليج أوفسييف وأنجيليكا كابلينا، "من الرائع أن نلاحظ أن اتجاه طباعة الشعارات يتلاشى ببطء".
3. الألوان الموسمية
قد يكون اختيار لوحة الألوان التي تناسبك والموسم أمرًا شاقًا. لكن الأمر ليس مستحيلًا بالتأكيد. توضح الطحان: "ألوان الموضة لهذا الموسم عبارة عن مزيج من الألوان الدافئة والجريئة والمستوحاة من الطبيعة والألوان المعدنية. الألوان المحايدة الناعمة، والوردي الباهت، والأخضر الغابي، والأحمر الغامق، والبني الشوكولاتي، والكاكي المموه هي بعض الألوان الرئيسية".
4. عودة الألوان المعدنية
لقد حان الوقت لتقبل حقيقة أن الألوان المعدنية باقية هنا. تقول أكينيلور: "إن الألوان المعدنية تجذب انتباهي بالتأكيد هذا الموسم. ويمكنك رؤية هذا الإلهام مترجمًا إلى مجموعتي الجديدة من الأحذية التي سأطلقها العام المقبل، والتي تتميز بمجموعة من الألوان المعدنية".
5.الموضة المستدامة
ومع تزايد عدد المصممين وبيوت الأزياء الذين ينتبهون إلى الهدر في الصناعة، فإنهم يعملون أيضًا نحو هدف جديد: أن يصبحوا صديقين للبيئة. يقول طارق ديركي، الرئيس التنفيذي لدار الأزياء الفاخرة Designers&Us: "من المرجح أن تكون Designers&Us مؤيدة تمامًا لظهور ممارسات الأزياء المستدامة. إن الحركة نحو المواد الصديقة للبيئة وطرق الإنتاج الأخلاقية تتماشى مع الوعي المتزايد بالقضايا البيئية. لا يعزز هذا الاتجاه المسؤولية داخل الصناعة فحسب، بل يشجع أيضًا الإبداع حيث يجد المصممون طرقًا مبتكرة لاستخدام الأقمشة والتقنيات المستدامة، مما يؤدي إلى تصميمات فريدة ومبتكرة".
أنماط مؤسفة
1. ضربة منخفضة
يقول الطحان إن عصر الجينز (والبنطلونات) منخفضة الخصر قد انتهى، ويوضح: "قد يكون من الصعب حقًا ارتداؤها بالنسبة لمعظم أنواع الجسم، كما أنها تفتقر إلى الوظيفة".
2. الفخامة الهادئة
لقد تم التخلي عن هذا الاتجاه على السجادة الحمراء ويبدو أن أوفسيف وكابلينا مرتاحان. "نحن لسنا مغرمين حقًا باتجاه "الرفاهية الهادئة" ونحن سعداء لأن هذا الاتجاه أصبح أقل شيوعًا على منصات العرض. ما تراه بدلاً من ذلك هو المرح والرومانسية والاستخدام الجريء للألوان. تشعر حقًا بفرحة التعبير الفردي من قبل معظم المصممين في جميع عواصم الموضة في العالم"، كما يقولان.
أفضل النصائح للمبتدئين في عالم الموضة في دبي من دار الأزياء الفاخرة Designers&Us
1. اعتمدي الجرأة! لا تخافي من تجربة الألوان والأنماط والأساليب التي تناسبك. دبي هي بوتقة تنصهر فيها الثقافات، لذا دع شخصيتك تتألق من خلال ملابسك.
2. الثقة هي المفتاح. ارتدِ ما يجعلك تشعرين بالراحة وتمتعي بمظهرك الخاص. تذكري أن الموضة تتعلق بالتعبير عن الذات، لذا ثقي في غرائزك ولا تخجلي من التعبير عن نفسك.
3. كن على دراية بالاتجاهات المحلية، ولكن تذكر أيضًا أن أفضل الاتجاهات هي تلك التي تصنعها بنفسك.
4. امزجي القطع الراقية مع القطع الفريدة، واستمتعي باللعب بالطبقات.
5.يمكن للإكسسوارات أن ترتقي بأي مظهر، لذا استثمري في بعض القطع المميزة والجذابة.