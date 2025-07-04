الذكاء الاصطناعي ومخاطر الاستبدال بالعلاج النفسي

مع لجوء الناس في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الإمارات العربية المتحدة، بشكل متزايد إلى الذكاء الاصطناعي كأداة ملائمة للتنقل في الحياة، أصبح الخبراء يشعرون بالقلق من استخدامه للتعامل مع بعض أكبر التحديات العاطفية بدلاً من البحث عن معالج محترف.

وقالت "سريفيديا كوتارابات سرينيفاس"، أخصائية علم النفس السريري في عيادة ميدكير كامالي، إن الاعتماد المتزايد على"شات جي بي تي" ChatGPT وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى للتوجيه في مجال الصحة العقلية يعكس تحولاً أكبر في الطرق التي يطلب بها الناس المساعدة.

"إنها بمثابة "حل سريع"، وغالبًا ما تقدم حلولًا فورية. [بالإضافة إلى ذلك]، فهي سهلة الوصول ومجهولة المصدر"، كما قالت.

يُلاحَظ هذا التوجه بشكل أكبر لدى جيل الشباب، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي بالنسبة لهم نقطة الاتصال الأولى لاستكشاف المشاعر أو فهم الأعراض قبل التواصل مع متخصص. وأوضحت قائلةً: "مع أن هذا التوجه يُتيح إمكانية التثقيف النفسي المبكر وإزالة وصمة العار المرتبطة بمشاكل الصحة النفسية، إلا أنه لا ينبغي أن يكون بديلاً عن أخصائيي الصحة النفسية المؤهلين".

في العام الماضي، وجدت دراسة أجراها منتدى أوليفر وايمان أن 36% من جيل زد وجيل الألفية يفكرون في استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم الصحة النفسية، بينما لا يفعل ذلك سوى 27% من الأجيال الأخرى. وقد حفز هذا التوجه تزايدٌ في مشاكل الصحة النفسية والوعي بها، حتى مع تراجع الوصمة المرتبطة بها تدريجيًا.

منذ الجائحة، ارتفعت معدلات الاكتئاب والقلق بنسبة 25-27%، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. ومن المتوقع أن يُعاني حوالي نصف سكان العالم من اضطراب في الصحة النفسية خلال حياتهم، وفقًا لباحثين في كلية الطب بجامعة هارفارد وجامعة كوينزلاند.

قالت سرينيفاس إن القلق ينشأ عندما يبدأ الأفراد بالاعتماد المفرط على استجابات الذكاء الاصطناعي، خاصةً في المواقف المعقدة أو عالية الخطورة التي تتطلب حلولاً عملية ومشاركة شخص آخر يتمتع بمهارات مثل التعاطف ووضوح التشخيص وإدارة الأزمات في الوقت الفعلي. وأضافت: "لا يدرك ChatGPT السياق الكامل، وغالبًا ما لا يتم التعبير عن مشاعر مثل الألم والصدمة والغضب بشكل جيد عبر الرسائل النصية. للذكاء الاصطناعي حدود في تكوين تحالف علاجي، كما أنه لا يوفر سوى قدر محدود من المساءلة. لذا، فبينما قد تبدو النصائح مفيدة للوهلة الأولى، إلا أنها قد تُضعف أو تُغفل علامات الصدمة الكامنة، أو السلوكيات الدقيقة، أو حتى تُعزز التشوهات المعرفية".

وأوضحت الدكتورة ريبيكا ستينغيسر، استشارية علم النفس السريري وأخصائية علم النفس العصبي السريري في دبي، إن هذه المشكلة تزداد انتشارًا. وأضافت: "أسمع الكثير عن هذا الأمر الآن في عيادتي، حيث يستخدم عملائي الذكاء الاصطناعي لمساعدتهم على تنظيم أهدافهم واتخاذ قرارات حياتية مهمة، على سبيل المثال".

من الواضح أن الذكاء الاصطناعي بدأ يُحدث نقلة نوعية في مجال العلاج النفسي ودعم الصحة النفسية. نشهد اليوم ظهور أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُقدم خدمات التثقيف النفسي، وفحص الأعراض، ونصائح تدوين اليوميات، وتتبع الحالة المزاجية، وحتى التدخلات المعرفية السلوكية الأساسية. هذه هي المعلومات التي أشاركها عادةً مع العملاء في الجلسات الورقية، كما أضافت.

وقالت إنه في حين أن هذه الأدوات يمكن أن تكون إضافات مفيدة للعلاج، وخاصة لمراقبة التقدم بين الجلسات أو تقديم الدعم الفوري منخفض الكثافة في اللحظة، فإنها لا تحل محل العمل الدقيق والعلائقي والفردي للغاية الذي يحدث في العلاج.

وأضافت: "لقد رأيت أيضًا أفرادًا يستخدمونه لاستكشاف ما إذا كانت تجاربهم قد تكون متسقة مع تشخيصات معينة، على الرغم من أن ذلك ينطوي على مخاطر جسيمة، خاصة إذا كانوا يتخذون قرارات بشأن الأدوية بناءً على هذه المعلومات دون استشارة أطبائهم النفسيين".

ديفيكا مانكاني، طبيبة نفسية في مركز The Hundred Wellness Centre في دبي، ولديها 25 عامًا من الخبرة، شهدت عواقب استخدام الذكاء الاصطناعي على المرضى الذين جاؤوا بعد استخدامه قبل اللجوء إلى متخصص.

"لقد رأيتُ عملاءً يأتون إلى جلسات العلاج بعد أشهر من الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي. في إحدى الحالات، اعتقدت امرأة أنها تعيش حياة زوجية "سامة" لأن "شات جي بي تي"ChatGPT كان يؤكد إحباطاتها مرارًا وتكرارًا دون أي سياق أو تحدٍّ. واعترفت لاحقًا بأنها كانت بحاجة إلى مساحة آمنة لاستكشاف أنماطها الخاصة، لا إلى أن تُدفع نحو الخروج، كما قالت. "في حالة أخرى، استخدم رجل ذو سمات نرجسية الذكاء الاصطناعي لإثبات اعتقاده بأن الآخرين دائمًا على خطأ، مما عزز غروره وتجنبه التأمل الذاتي."

وتقول إنه على الرغم من أن التفاعل قد يبدو علاجيًا في ذلك الوقت، إلا أنه لا يرتكز دائمًا على التقييم السريري أو الإشراف أو المساءلة.

وأوضحت سرينيفاس أن نماذج الذكاء الاصطناعي تُدرّب على بيانات مُعمّمة، ولا يُمكنها أن تُغني عن التقييم السريري. وحذّرت قائلةً: "هناك أيضًا خطر الاعتماد العاطفي على نظام لا يُوفّر استجابةً إنسانيةً مُتناغمة، وهو جزءٌ أساسيٌّ من الشفاء العلاجي".

لقد شهدت هي الأخرى هذه الحالات بنفسها، وما ترتب عليها من عواقب مثيرة للقلق بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون على التكنولوجيا التي اجتاحت العالم.

ذكر لي بعض العملاء أنهم استشاروا ChatGPT لمعرفة ما إذا كان شريكهم يعاني من شخصية نرجسية أو اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD)، وذلك غالبًا بناءً على قائمة من السمات ودون تقييم دقيق. في إحدى الحالات، انسحبت عميلة، وهي طفلة، تمامًا من التفاعلات الاجتماعية في العالم الواقعي، وكانت غالبًا ما تُعبّر عن أفكارها ومشاعرها عبر التطبيق. وعندما سُئلت، قالت: "ChatGPT صديقي الوحيد". كانت هذه حالة من حالات تصديق الذكاء الاصطناعي، دون قصد، لرواية مشوهة بسبب نقص الرؤية العلاجية.

لا تزال وصمة العار المرتبطة بطلب العلاج تُشكّل عائقًا عالميًا. ووفقًا لدراسة نُشرت عام ٢٠٢٢ في مجلة سبرينغر نيتشر بعنوان "المواقف تجاه مشاكل الصحة النفسية لدى عينة من سكان الإمارات العربية المتحدة"، قال الباحثون: "لا تزال مشاكل الصحة النفسية تُعتبر وصمة عار في الإمارات العربية المتحدة، ربما لأسباب ثقافية".

وقد تغير هذا الموقف بطبيعة الحال منذ ذلك الحين، حيث قطعت حكومة الإمارات العربية المتحدة خطوات واسعة في إزالة وصمة العار المرتبطة بالرعاية الصحية العقلية.

مع ذلك، يجد البعض أن التعامل مع الذكاء الاصطناعي أسهل من التعامل مع شخص حقيقي. يقول الدكتور ستايسنجر إن استخدام الذكاء الاصطناعي ليس أكثر شيوعًا بين الشباب والمراهقين الذين يعتادون على المنصات الرقمية وأكثر انفتاحًا على تجربة التكنولوجيا فحسب، بل يلجأون إليه أيضًا لأنه يُعتبر أقل ترهيبًا أو إصدارًا للأحكام من المعالج النفسي في الحياة الواقعية.

وأضافت: "مع ذلك، أرى أيضًا زيادة في عدد المهنيين المشغولين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي للحصول على الدعم في إدارة التوتر أو الإرهاق، خاصة عندما يتأخر الوصول إلى العلاج أو يكون محدودًا بسبب قوائم الانتظار الطويلة أو التحديات المرتبطة بجدول العمل المزدحم".

تُقرّ بأن السياق في استخدام الذكاء الاصطناعي أساسي. فالاستماع إلى افتقار الذكاء الاصطناعي إلى عناصر أساسية في لغز بشري مُعقّد، خاصةً لمن يتخذون قرارات مصيرية في حياتهم، كإنهاء علاقاتهم، أو تغيير مساراتهم المهنية، أو تشخيص أنفسهم لمشاكل صحية نفسية، قد يكون كارثيًا.

من الواضح جدًا أيضًا أن الذكاء الاصطناعي لا يستطيع اكتشاف مؤشرات الخطر التي تُنذر بخطر الأذى، مثل الأفكار الانتحارية، كما يفعل المحترف المُدرَّب، وكيف يُظهِر الشخص نفسه أمام الناس، وطاقته، وسلوكه. العديد من المؤشرات الدقيقة لن تُكتشف أبدًا،" تُعلِّل ذلك مُفسِّرةً سبب عدم ملاءمة العلاج عبر الإنترنت للعملاء المُعرَّضين لمخاطر عالية.

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وأوضحت أن "التشخيص الخاطئ، أو التقليل من حدة الضيق، أو تعزيز أنماط التفكير الضارة هي مخاوف حقيقية للغاية، وأنا دائمًا أحذر عملائي من التركيز عليها بشكل مفرط".

من المثير للقلق، أن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، عبّر هذا الشهر، خلال الحلقة الأولى من البودكاست الرسمي للشركة، عن دهشته من مدى اعتماد الناس على ChatGPT: "يثق الناس ثقةً كبيرةً جدًا بـ ChatGPT، وهو أمرٌ مثيرٌ للاهتمام، لأن الذكاء الاصطناعي يُبالغ في تصديقه. ينبغي ألا نثق بهذه التقنية إلى هذا الحد".

قالت سرينيفاس إن هذه القضية تُلقي الضوء على صعوبة الحصول على خدمات الصحة النفسية المناسبة في أنحاء كثيرة من العالم. وأضافت: "التوجه إلى الذكاء الاصطناعي ليس دائمًا مسألة تفضيل، بل قد يكون أيضًا الخيار الوحيد لبعض الأفراد الذين يجدون صعوبة في الحصول على خدمات الصحة النفسية أو تحمل تكلفتها".

على واضعي السياسات إعطاء الأولوية لتمويل الصحة النفسية المجتمعية، وتوفير التغطية التأمينية، وجعل الصحة النفسية جزءًا من الرعاية الصحية الأولية. إذا لم تُعالج هذه الفجوة بجعل الخدمات متاحة للجميع، فإننا نزيد من خطر لجوء الأفراد إلى بدائل قد تكون ضارة وغير كافية.

يوافق مانكاني على ذلك قائلاً: "هذا التوجه لن يزول. مسؤوليتنا هي بناء مستقبل تدعم فيه التكنولوجيا ازدهار البشر، دون أن تحل محل الرعاية الإنسانية."