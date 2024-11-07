مخطوطات نادرة وصور تاريخية في "الشارقة للكتاب"2024
تُعرض مجموعة من المخطوطات النادرة والقيمة للبيع في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024، من بينها نسخة أصلية من كتاب «ألف ليلة وليلة»، بسعر إجمالي يصل إلى 2.5 مليون درهم، كما تضم المجموعة المملوكة لثلاث شركات، كتاباً فريداً من نوعه يضم صوراً لشيوخ الخليج، ويتوفر بسعر يقارب 239 ألف درهم.
وتضم المجموعة أيضًا مخطوطة كتبت عام 1608 في تركيا، وهي ثالث أقدم نسخة من كتاب ألف ليلة وليلة. وبحسب ياسر رعد التميمي، وهو تاجر بارز في المخططات والوثائق النادرة، كانت أغلى قطعة في المعرض.
وتملك المجموعة أيضًا مخطوطة "بيتوفين"، التي تقدر قيمتها بـ1.9 مليون يورو؛ ومع ذلك، فهي غير معروضة في المعرض وليست متاحة للمشاهدة العامة.
وأكد التميمي على أهمية هذه المقتنيات التي تقدم لمحة نادرة عن تاريخ وثقافة المنطقة الغنية. كما يضم المعرض ألبوم صور يوثق زيارة صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى العراق عام 1975، بعد أربع سنوات فقط من تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. ويحتوي هذا الألبوم على 193 صورة توثق لحظات رسمية وغير رسمية للحاكم.
وتهدف المجموعة، المملوكة حالياً لثلاث شركات - شركة EQTNA التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، وشركة INLIBRIS النمساوية للآثار القديمة، وشركة FORUM الهولندية للآثار القديمة - إلى جذب المشترين من الوزارات الحكومية والجامعات والمتاحف.
وأشار التميمي إلى أن العديد من الصور، وخاصة تلك التي تعود للمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تم الحصول عليها من أفراد أسرة المصورين الذين التقطوا تلك اللحظات. وأعرب عن تفاؤله بالمزاد، مشيراً إلى أن هناك اهتماماً كبيراً بهذه القطع النادرة، حيث يسعى العديد من هواة جمع المقتنيات والمنظمات بنشاط للحصول عليها.
وفي معرض حديثه عن العروض السابقة، استذكر التميمي بيع الصور الجوية النادرة لدولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي، والتي بيعت بمبلغ نصف مليون درهم. وقد تم تصنيف هذه الصور التاريخية، التي التقطت بعد فترة وجيزة من تأسيس الدولة، في السابق باعتبارها من أقدم المسوحات الجوية وأكثرها تفصيلاً في المنطقة. وعلى عكس تلك الصور التي لم يتم بيعها، يأمل التميمي أن تجتذب مجموعة هذا العام المشترين المتحمسين.
"كل شيء يبدأ بكتاب"، هذا هو شعار معرض الشارقة الدولي للكتاب لهذا العام، والذي يقام في مركز إكسبو الشارقة. ويجسد هذا الشعار جوهر الحدث، الذي سيعرض أكثر من 2520 ناشرًا من 112 دولة ويضم عددًا لا يحصى من الأنشطة الثقافية حتى 17 نوفمبر. ومن المقرر أن يستضيف المعرض 134 ضيفًا من 32 دولة ويقود أكثر من 500 فعالية، بما في ذلك المناقشات وورش العمل والقراءات - كلها مخصصة للاحتفال بقوة الأدب.