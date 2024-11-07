مخطوطات نادرة وصور تاريخية في "الشارقة للكتاب"2024

"كل شيء يبدأ بكتاب"، هذا هو شعار معرض الشارقة الدولي للكتاب لهذا العام، والذي يقام في مركز إكسبو الشارقة. ويجسد هذا الشعار جوهر الحدث، الذي سيعرض أكثر من 2520 ناشرًا من 112 دولة ويضم عددًا لا يحصى من الأنشطة الثقافية حتى 17 نوفمبر. ومن المقرر أن يستضيف المعرض 134 ضيفًا من 32 دولة ويقود أكثر من 500 فعالية، بما في ذلك المناقشات وورش العمل والقراءات - كلها مخصصة للاحتفال بقوة الأدب.