دبي: مكتبة"آرتشيز".. 30 عاماً من نشر المعرفة والثقافة

ورغم أن أطفالهما انتقلوا إلى الحياة الجديدة، حيث يعيش أحدهم الآن في الولايات المتحدة، إلا أن الزوجين لا يزالان منخرطين بشدة في مهمتهما المتمثلة في نقل المعرفة. وقد تطورت هوايتهما القديمة في البحث عن الكتب وجمعها إلى نشاط بدوام كامل. وقد أثرت رحلاتهما حول العالم، من أوروبا إلى الولايات المتحدة، على مجموعتهما من الكتب التي أحضراها من كل وجهة.