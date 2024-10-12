دبي: مكتبة"آرتشيز".. 30 عاماً من نشر المعرفة والثقافة
في مدينة تتميز بناطحات السحاب الشاهقة، لا يزال أحد أقدم كنوزها وأكثرها محبة مختبئاً في شوارع الكرامة الهادئة: مكتبة "آرتشيز". افتتح متجر الكتب المستعملة هذا في عام 1994 ويخدم المجتمع منذ 30 عاماً، ويقف كشهادة على القوة الدائمة للأدب في عصر تهيمن عليه التكنولوجيا الرقمية بشكل متزايد.
ومن أهم عوامل الجذب التي تجتذب العملاء المخلصين نظام إعادة الشراء الذي يتيح للرواد إعادة الكتب بعد قراءتها بنصف سعر الشراء. وهذا من شأنه أن يحافظ على أسعار الكتب في متناول المجتمع. كما يعمل برنامج العضوية على تعزيز شخصية المتجر، حيث يسمح للعائلات باستعارة ما يصل إلى 24 كتابًا شهريًا مقابل رسوم رمزية.
عند دخولك إلى المكتبة، سترى أن أرففها مليئة بمزيج انتقائي من العناوين من كل الأنواع التي يمكن تخيلها، من الفن والعمارة إلى أدب الأطفال والروايات الكلاسيكية. يضيف هذا الترتيب الفوضوي إلى سحرها، ويدعو العملاء للاستمتاع بإثارة الاكتشافات غير المتوقعة.
يقع في قلب "آرتشيز"Archies مؤسسها،"بيشام سيناني" ، الذي يدير المكتبة إلى جانب زوجته "لينا" منذ ثلاثة عقود. في البداية كان مستثمرًا في "آرتشيز"، ثم تولى الملكية الكاملة للشركة في عام 2001، وهو نفس العام الذي أطلق فيه هو ولينا متجراً آخر للكتب المستعملة، Book World، في السطوة. منذ تقاعد بيشام في عام 2019، كرس الزوجان أنفسهما بالكامل لإدارة هذين المتجرين المحبوبين.
وفي معرض حديثه عن هذه الرحلة، قال بيشام: "أدير هذه الشركة منذ 30 عاماً. ونحن نلبي احتياجات الجميع ــ عشاق الأدب والطلاب على حد سواء ــ من خلال توفير إمكانية الوصول إلى أكثر من 100 ألف كتاب جديد ومستعمل".
شغف الكتب
إن قصة عائلة سايناني رائعة بقدر الكتب التي يبيعونها. انتقل بيشام، الذي ولد في دلهي، إلى دبي في عام 1979 بعد أن عمل لدى شاه إيران في أواخر سبعينيات القرن العشرين. وقد ظل شغفه بالكتب، المستوحى من والده، مدير المدرسة، معه طوال هذه الرحلات.
يتذكر بيشام: "في أيامنا هذه، لم تكن هناك أدوات إلكترونية. كانت الكتب هي كل شيء. بالنسبة لنا، الأمر لا يتعلق فقط بكسب المال، بل يتعلق بالشغف".
وتقدم مكتباتهم مجموعة واسعة من العناوين، من الكتب الرخيصة التي يبلغ سعرها 3 دراهم فقط إلى الطبعات النادرة التي نفدت طباعتها. وقال بهيشام: "نبيع بأسعار معقولة لسبب واحد فقط - حبنا للأدب، الذي نريد أن يستمتع به المزيد من الناس".
تشارك لينا، القوة الهادئة التي تقف وراء هذا العمل، هذا الحب للأدب. تتذكر وهي تبتسم: "لم نرسل أطفالنا قط إلى أي دروس خصوصية. كنا نؤمن بالتعليم الذي يمكن أن توفره لهم الكتب. لقد قرأوا بنهم ونشأوا على القيم التي غرسناها فيهم من خلال القصص".
ورغم أن أطفالهما انتقلوا إلى الحياة الجديدة، حيث يعيش أحدهم الآن في الولايات المتحدة، إلا أن الزوجين لا يزالان منخرطين بشدة في مهمتهما المتمثلة في نقل المعرفة. وقد تطورت هوايتهما القديمة في البحث عن الكتب وجمعها إلى نشاط بدوام كامل. وقد أثرت رحلاتهما حول العالم، من أوروبا إلى الولايات المتحدة، على مجموعتهما من الكتب التي أحضراها من كل وجهة.
تتميز مجموعة الكتب في المتجر بضخامة تنوعها. فمن الكلاسيكيات الخالدة مثل "الخيميائي" إلى الكتب المفضلة للأطفال مثل "الفتى الضعيف" و"الرجل الكلب"، تمتلئ الأرفف بكل ما يرضي الجميع. وهناك أيضًا أنواع ومؤلفون غير متاحين بسهولة في المكتبات الرئيسية، بما في ذلك الخيال العلمي والخيال التاريخي والأعمال الكاملة لستيفن كينج وجيفري آرتشر وجون جريشام.
"لا يوجد مكان أفضل من آرتشيز"
على مر السنين، تحولت متاجر آرتشيز وبوك وورلد إلى مراكز مجتمعية. والآن تأتي العائلات التي زارت المتاجر منذ عقود من الزمان لاصطحاب أطفالها، مما يجعل المتاجر عنصراً أساسياً متعدد الأجيال في المشهد الثقافي في دبي. وأشار بيشام بفخر: "يمكنني أن أعرض عليكم عضويات عمرها 20 عاماً!"
بالنسبة للرواد المخلصين مثل "سواروبا ساتيش"، وهي معلمة متقاعدة، كان المتجر ملاذًا. تتذكر قائلة: "في التسعينيات، قبل وسائل التواصل الاجتماعي، اعتدنا على زيارته كل أسبوع"، مضيفة: "أصبح متجر كتب آرتشي بوابة محورية للمعرفة لعائلتنا. كان من دواعي سروري تصفح الكتب هناك والهروب إلى عالم من الخيال".
أعرب "بيجو داس"، وهو مقيم في دبي ومتخصص في التسويق، عن هذا الرأي: "إن مكتبة آرتشيز هي جوهرة مخفية حقيقية. وباعتبارها أقدم مكتبة في المنطقة، فهي تحتوي على مجموعة رائعة من الكتب. لقد كنت عضوًا فيها لمدة 10 سنوات، وكان اكتشاف هذا المكان أمراً ممتعاً. الأجواء ممتعة، وخدمة العملاء، وخاصة من السيدة مارينيت، استثنائية. الزيارة هي متعة للروح، وأنا أوصي بها بشدة لأي شخص يرغب في إعادة إشعال حبه للقراءة".
"إنها مجموعة رائعة، وأنا عضو مخلص فيها منذ أكثر من عقد من الزمان. بالنسبة لعشاق الكتب، لا يوجد مكان أفضل من "آرتشيز""، شارك أحد العملاء المخلصين منذ فترة طويلة.
"نحن نبيع المعرفة"
لقد جلبت جائحة كوفيد-19 السابقة ضغوطًا مالية على المكتبات. قال بيشام: "كنا مضطرين تقريبًا إلى إغلاق العمليات قبل بضع سنوات. لكن مجتمعنا ناشدنا ألا نفعل ذلك. لقد أخبرونا أنهم يعتمدون علينا، وهذا أعطانا القوة للاستمرار".
ورغم أن وسائل الراحة الرقمية ومراكز التسوق الراقية غيرت عادات المستهلكين، فإن العملاء المخلصين يواصلون العودة.
وبعيدًا عن البيع بالتجزئة، عملت عائلة سايناني على نشر متعة القراءة في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال الشراكات مع المدارس في دبي والشارقة، وأنشأت مكتبات، وقدمت أسعاراً مخفضة وتبرعات لضمان حصول الأطفال على الكتب.
واختتم بيشام حديثه قائلاً: "نحن لا نبيع الكتب فحسب، بل نبيع المعرفة، وطالما أن هناك أشخاصًا يريدون التعلم، فسوف نكون هنا. نريد أن نستمر في العمل لأننا نبيع قيمة وثقافة تحتاجها الأسر والأطفال".