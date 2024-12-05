المؤلف "روبن شارما": دبي أرض الفرص وتحقيق الطموحات

س: لقد بدأت في وقت سابق اليوم بالحديث عن مدى سهولة الانشغال بعدم القيام بأي شيء. حدثنا عن ذلك - ما هي تكلفة التواصل المستمر؟

المجتمع الحديث يمثل مفارقة. فالتكنولوجيا هي أداة رائعة لكنها أيضاً قوة تتحكم في حياتنا. ما هو الثمن؟ إنها تكلفتك في طاقتك وإبداعك وإنتاجيتك، بالإضافة إلى حياتك الأسرية والروحية. لقد أصبحت ثقافتنا ثقافة الزومبي الالكتروني. أنا من أكبر معجبي التكنولوجيا، لكن عندما نصبح زومبي الكتروني، نواجه المشاكل. إما أن تغير العالم، أو تلعب على هاتفك. لا يمكنك القيام بالأمرين في آن واحد.

س: كيف تؤثر ثقافة "الزومبي الإلكتروني" على حياتنا اليومية؟