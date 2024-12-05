المؤلف "روبن شارما": دبي أرض الفرص وتحقيق الطموحات
"احرص على الاستيقاظ مبكراً، وستترك إرثاً طيباً". كانت هذه المقولة البسيطة والعميقة أساس تعاليم "روبن شارما"، التي ألهمت الملايين حول العالم لإعطاء الأولوية للحث على الإنتاجية ولبناء حياة مليئة بالمعنى والتأثير.
يُعد شارما اسماً مرادفاً للمساعدة الذاتية والتطوير الشخصي، وقد أمضى عقوداً من الزمن في تحدي الأفكار التقليدية للنجاح والقيادة وما يعنيه أن تعيش حياة مُرضية. وبصفته المؤلف الأكثر مبيعاً لكتابي "الراهب الذي باع سيارته الفيراري" و "نادي الخامسة صباحاً" ، والمعروف بإرشاده للمليارديرات والقادة العالميين، فقد أعاد تعريف الطريقة التي يتعامل بها الناس مع النجاح والقيادة.
التقينا بالرجل الكندي خلال زيارته الأخيرة إلى دبي لحضور قمة "ميجا كامبوس"، حيث أسر الجمهور الذي بلغ عدده أكثر من 5000 شخص بآرائه القوية، مما تسبب في نوبات من الضحك، ولحظات من الدموع، وفترات من الصمت العميق والتأمل.
في حوار مع صحيفة خليج تايمز، يتطرق المؤلف الأكثر مبيعاً إلى وباء التشتيت الحديث، والثمن الخفي لثقافة العمل الجاد، والمبادئ الدائمة للقيادة التي لا تزال تشكل الشخصيات الأكثر تأثيراً في العالم.
مقتطفات محررة من المقابلة:
س: لقد بدأت في وقت سابق اليوم بالحديث عن مدى سهولة الانشغال بعدم القيام بأي شيء. حدثنا عن ذلك - ما هي تكلفة التواصل المستمر؟
المجتمع الحديث يمثل مفارقة. فالتكنولوجيا هي أداة رائعة لكنها أيضاً قوة تتحكم في حياتنا. ما هو الثمن؟ إنها تكلفتك في طاقتك وإبداعك وإنتاجيتك، بالإضافة إلى حياتك الأسرية والروحية. لقد أصبحت ثقافتنا ثقافة الزومبي الالكتروني. أنا من أكبر معجبي التكنولوجيا، لكن عندما نصبح زومبي الكتروني، نواجه المشاكل. إما أن تغير العالم، أو تلعب على هاتفك. لا يمكنك القيام بالأمرين في آن واحد.
س: كيف تؤثر ثقافة "الزومبي الإلكتروني" على حياتنا اليومية؟
إحدى أعظم الهدايا التي يمكننا تقديمها للآخرين ولأنفسنا هي الوجود، وجودنا في بيئتنا، أو مع الكتاب الذي نقرؤه، أو مع طفل، أو في عملنا، وهو أمر بالغ الأهمية. عندما نتحدث عن الصحة العقلية، فإن الاتصال المستمر يمنعنا من التواجد الكامل في حياتنا. لقد سمعنا هذا الكلام مرات عديدة، ولكننا نشاهد الآخرين يعيشون حياتهم بينما كثير منا يفقدون حياتهم.
أعيش في إيطاليا، وقد رأيت الناس في السلالم الإسبانية أو الكولوسيوم. بدلاً من الاستمتاع بسحر المَعلم، هم يفكرون في فيديو وعدد الإعجابات التي سيحصلون عليها. الشيء المأساوي هو أننا لا نستطيع استعادة تلك اللحظات.
س. هناك شعور دائم بالخوف من فقدان الفرصة، وهو شعور متأصّل في نظامنا. ما الذي نفتقده حقاً إذا لم ننشر هذا الفيديو أو نلتقط هذه الصورة؟
البشر ينتمون إلى مجتمعات مختلفة. نحن نراقب ما يفعله أغلب الناس، ونحن مبرمجون عصبياً على تقليد هذا السلوك. الجميع يلتقطون الصور ويقلقون بشأن عدد الإعجابات، لذا نعتقد أننا بحاجة لفعل ذلك أيضاً. لكن القيادة تعني التفكير المستقل. القادة العظماء وبناة الأعمال يخالفون العادات السائدة. هم متمردون. لديهم فكرة قد يراها العالم مجنونة، حتى يأتي وقت يقول فيه الناس إنها فكرة رائعة. هناك إغراء حقيقي للقول: "إذا لم أفعل ذلك، فلن أكون رائعاً. ولن أكون جزءاً من المجتمع". لكن القيادة تعني التفكير بنفسك وعيش حياة تشعر بأنها صادقة بالنسبة لك.
س: أنت أيضاً تقدم المشورة والتوجيه لمليارديرات حول العالم. ما هي السمات المشتركة التي لاحظتها بينهم؟
غالبية هؤلاء الأشخاص هم من محبي الكمال. لديهم شخصيات قوية للغاية وانضباط لا يصدق. وغالباً ما أستخدم مصطلح "لا يمكن التغلب عليهم" — إذا أسقطتهم، فإنهم يواصلون النهوض. العديد منهم أيضاً يتمتعون بشخصية كاريزماتية قوية. هم قادرون على بيع فكرة أو مجموعة أو حتى أنفسهم من خلال جاذبيتهم الشخصية.
س. هل يمكن تنمية الكاريزما؟
هذا سؤال رائع. أعتقد أنه يمكن توسيعها. الكاريزما تأتي من أن تكون صادقاً مع نفسك بقدر الإمكان. هناك شيء قوي جداً في الشخص الذي يشعر بالراحة في شخصيته. وأعتقد أن الكاريزما تنمو عندما تتعامل مع التحديات الصعبة. نحن بشكل طبيعي ننجذب إلى الأشخاص الذين يظهرون إمكانيات كبيرة — مثل إيلون ماسك أو ستيف جوبز. هم يمثلون ما هو ممكن.
س: الإرهاق هو موضوع آخر مهم. كيف يمكننا أن نجعل الانضباط في المقدمة ونمنع الإرهاق؟
الخطوة الأولى هي الوعي، فهو الحمض النووي للتحول. عليك أن تلاحظ متى تفقد بريق عينيك. يشعر الكثير من الأثرياء بالفراغ لأنهم ضحوا بفرحتهم من أجل الإنتاجية.
أعود دائماً إلى "نادي الخامسة صباحاً". الروتين الصباحي الرائع هو أساس الحياة الرائعة. الطريقة التي تبدأ بها يومك تؤثر بشكل كبير على كيفية تطور بقية اليوم. أسمي ذلك MVP — التأمل، والتصور، والصلاة. هناك علم رائع وراء ذلك. ممارسة الرياضة في الصباح تفرز الدوبامين والنورإبينفرين والسيروتونين، وهي مكونات قوية بشكل لا يصدق.
نحن أيضاً نقلل من أهمية العلاقات الإنسانية. فالحياة الأسرية الرائعة والصداقات هي مفتاح مكافحة الإرهاق.
التعافي والراحة مهمان بنفس القدر — خذ أسبوعاً من الراحة كل ثلاثة أشهر أو شهراً من الراحة كل عام. الحياة ليست فقط عن العمل. اذهب للسباحة مع الدلافين في موريشيوس أو قم بنزهة في الطبيعة في بالي. وازن بين العمل، والنجاح، والفرح، والروحانية.
س: لقد ذكرت مؤخراً أن الساعة الرابعة صباحاً أصبحت الساعة الخامسة صباحاً. بالنسبة للعديد من الناس، يبدو الاستيقاظ في تلك الساعات المبكرة بمثابة تحدٍ مستحيل.
مفتاح الاستيقاظ في الساعة الرابعة صباحاً هو الذهاب إلى الفراش في الساعة العاشرة مساءً. لقد كان هذا تحولاً كبيراً بالنسبة لي. كنت أعتاد النوم في الساعة 11 مساءً، لكن الآن أذهب إلى الفراش في الساعة 9:30 مساءً أو 10 مساءً. طوال معظم حياتي، كنت أستيقظ في الساعة 5 صباحاً، ولكن الآن أصبحت أستيقظ في الساعة 4 صباحاً. أقضي 40-45 دقيقة في التأمل، والتخيل، والصلاة.
ما فعلته من أجل سلامي الداخلي وتركيزي وسعادتي كان أمراً رائعاً. في الساعة الخامسة صباحاً، أذهب إلى صالة الألعاب الرياضية لمدة ساعة، وأستمع إلى بودكاست أو كتاب صوتي. وبحلول الساعة السادسة صباحاً، إذا كنت في المنزل، أخرج كلبي الصغير في نزهة. لطالما آمنت بسحر الصباح. احرص على أن يكون صباحك مميزاً، وستترك إرثاً جيداً.
س: لقد أتيت إلى دبي منذ أكثر من 25 عاماً. ما رأيك في المدينة، وكيف يمكن للمرء أن يستفيد إلى أقصى حد من العيش فيها؟
أحب دبي، فهي أرض الفرص وأمة من أصحاب الطموحات. بدأت كقرية لصيد اللؤلؤ، وهي الآن مركز عالمي. إنها مدينة ساحرة وسريعة، مليئة بالأشخاص الذين يسعون لتحقيق أهدافهم.
ولكن مع ذلك، تأتي التحديات. ثقافة العمل الجاد هنا قوية جداً، وهناك شعور دائم بعدم الكفاية أو فقدان فرصة الاستمتاع بحياة هادئة. في مكان يتحرك بسرعة كبيرة، من السهل أن تضيع. والمفتاح هو إيجاد التوازن — اغتنام الفرص التي توفرها دبي مع العمل على تطوير نفسك لتستطيع الاستمتاع بالرحلة.